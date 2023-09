Firefly Generative AI de Photoshop arrive avec une hausse de prix de Creative Cloud

Firefly, la famille d’outils d’IA générative d’Adobe, n’est plus en phase de test bêta et est prête pour une utilisation commerciale. Cela signifie que tous les créatifs ont désormais le feu vert pour l’utiliser pour créer des images dans Photoshop, pour essayer des effets de texte farfelus sur le Site Web de Luciole, pour recolorer des images dans Illustrator et embellir des affiches et des vidéos réalisées avec Adobe Express. J’en ai fait une partie moi-même.

Et maintenant, nous savons combien coûte l’utilisation de la technologie d’intelligence artificielle d’Adobe. Adobe inclut des crédits pour utiliser Firefly en quantités variables selon le Plan d’abonnement Creative Cloud pour lequel vous payezmais cela augmente les prix des abonnements en novembre.

Si vous disposez de l’abonnement complet Creative Cloud, qui vous donne accès à tous les logiciels Adobe pour 55 $ par mois, vous pouvez produire jusqu’à 1 000 créations par mois. Si vous disposez d’un abonnement à une seule application, par exemple pour utiliser Photoshop ou Premiere Pro à 21 $ par mois, cela fait 500 créations par mois. Les abonnements à Adobe Express, une application mobile polyvalente coûtant 10 $ par mois, incluent 250 utilisations de Firefly.

« Nous ne voulons pas que quiconque conserve [credits] ou créer à partir d’un lieu de pénurie ou avoir l’impression de rationner », a déclaré Deepa Subramaniam, vice-présidente du marketing pour l’abonnement Creative Cloud d’Adobe.

Mais prenez note. Adobe augmentera ses prix d’abonnement d’environ 9 à 10 % en novembre, citant l’ajout de Firefly et d’autres fonctionnalités d’IA ainsi que de nouveaux outils et applications. Par exemple, l’abonnement annuel pour toutes les applications passe de 55 $ à 60 $ par mois, et un abonnement pour une seule application passe de 21 $ à 23 $ par mois.

D’après mon expérience avec Firefly jusqu’à présent, il a généré des effets très intéressants, mais j’ai également vu ses limites. Il s’agit d’un service basé sur le cloud, il y a donc des raisons de s’attendre à ce qu’Adobe tienne ses promesses d’améliorations en recyclant Firefly pour de meilleurs résultats.

L’analyste d’UBS, Karl Keirstead, a estimé jeudi dans un rapport qu’Adobe générerait entre 400 et 500 millions de dollars de nouveaux revenus grâce à l’augmentation des prix au cours du prochain exercice financier de l’entreprise. Il s’était attendu à ce qu’Adobe facture un abonnement Firefly autonome, mais qu’il ne soit pas intégré aux prix globaux de Creative Cloud. Son entreprise « Nous… nous demandons si cela dit quelque chose sur la confiance d’Adobe dans une approche de monétisation Firefly plus directe », a-t-il déclaré dans le rapport.

Les capacités impressionnantes de l’IA générative à imiter la production humaine ont fait irruption dans la conscience publique en 2022 avec l’arrivée de ChatGPT d’OpenAI, un chatbot textuel. Les outils d’IA générative formés sur de larges pans de données commettent de nombreuses erreurs, mais les clients d’Adobe pourraient se montrer plus indulgents puisque beaucoup d’entre eux explorent des idées. L’IA générative est meilleure avec des envolées de fantaisie que avec une vérité littérale.

Les clients disposant d’abonnements payants pourront continuer à utiliser Firefly s’ils dépassent leur allocation mensuelle, mais cela sera plus lent, a déclaré Subramaniam. Ceux qui bénéficient des niveaux gratuits ont un avant-goût de la technologie avec 25 utilisations par mois. Ceux qui espèrent dépasser leurs plafonds peuvent payer 5 $ par mois pour 100 crédits d’utilisation Firefly supplémentaires à partir de novembre.

J’ai utilisé la technologie d’IA générative Firefly de Photoshop pour ajouter ce crabe rouge à une photo que j’ai prise d’une avocette d’Amérique balayant une vasière avec son bec. Firefly est suffisamment intelligent pour que le reflet du crabe soit en grande partie correct, bien que si vous regardez attentivement, les imperfections sont évidentes. Stephen Shankland/CNET

Adobe rémunère les contributeurs de stock art pour les images de formation à l’IA

L’approche d’Adobe est également remarquable : elle rémunère les contributeurs d’Adobe Stock dont les images ont été utilisées dans la formation de Firefly. Adobe versera chaque année un bonus « significatif », a-t-elle déclaré. Le paiement est basé principalement sur la fréquence à laquelle les images d’un contributeur ont été autorisées par les clients, mais également sur le nombre total d’images acceptées dans le secteur des licences d’images de stock.

« C’est l’occasion de fournir une nouvelle source de revenus à nos contributeurs », a déclaré Subramaniam.

Auparavant, Firefly n’était disponible que dans les versions bêta du logiciel et Adobe interdisait son utilisation dans des projets commerciaux. Pour éviter les problèmes de droits d’auteur susceptibles de dissuader les clients commerciaux d’utiliser l’IA, Adobe a formé son Firefly AI sur des images de son propre corpus d’images Adobe Stock et d’images du domaine public.

Firefly arrivera également sur l’outil de montage vidéo Premiere Pro d’Adobe plus tard cette année.

J’ai essayé Adobe Firefly AI

Lors de mes tests, Firefly était souvent capable de mélanger des images avec des scènes existantes, soit en insérant des éléments avec l’outil de remplissage génératif, soit en élargissant une image avec une extension générative. Cela peut parfois correspondre à l’éclairage et à la perspective d’une scène, ce qui est un exploit difficile, et même créer des reflets plausibles. Il est particulièrement doué pour reproduire des environnements très fréquentés comme le feuillage.

Mais cela produit aussi souvent des distorsions ou des problèmes étranges – par exemple, un éléphant avec une deuxième trompe là où devrait se trouver sa queue. Souvent, vous devrez rejeter beaucoup de ratés de Firefly et essayer différentes invites pour obtenir des résultats utiles, et jusqu’à présent du moins, il ne semble pas probable que les fans de MidJourney abandonneront cet outil rival pour générer des images d’IA.

J’ai d’abord utilisé Firefly dans Photoshop pour agrandir l’image originale, à gauche, avec de nouveaux arbres et de la verdure, ce qu’il a fait avec compétence. Le poisson que j’ai ajouté ensuite est moins plausible, mais Firefly l’a bien mélangé à l’arrière-plan. Stephen Shankland/CNET

Vous pouvez souvent obtenir de meilleurs résultats en décomposant la génération en plusieurs étapes. Par exemple, dans l’image d’un hippopotame en parachute ci-dessus, j’ai d’abord demandé à Photoshop de générer un hippopotame sur un ciel bleu, puis j’ai agrandi l’image pour lui donner plus de ciel, puis j’ai ajouté le parachute.

Images étiquetées comme générées par l’IA

De nombreuses personnes sont alarmées par les copies « deepfake » de l’IA de personnes réelles et impressionnées par les images réalistes de l’IA comme celle-ci. Le pape s’est éclaté dans une doudoune. Pour lutter contre ces problèmes, Adobe utilise une technologie appelée informations d’identification du contenu qu’il a contribué à développer pour améliorer la transparence.

Les images créées à l’aide des outils d’Adobe seront étiquetées comme générées par l’IA à l’aide d’informations d’identification de contenu, a déclaré Subramaniam.

« C’est vraiment ainsi que nous apporterons une certaine confiance et une certaine transparence dans le processus pour démystifier tout cela », a-t-elle déclaré.

Note de l’éditeur : CNET utilise un moteur d’IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, consultez cet article.