Firefly établit un record de vitesse de lancement pour l’US Space Force

L’objectif de la Force spatiale de vouloir la capacité de lancer un satellite dans un délai très court vient de franchir une étape importante. La mission Victus Nox, qui signifie « conquérir la nuit » en latin, a été un succès et a vu les sociétés privées Firefly Aerospace et Millennium Space Systems préparer avec succès un lancement en moins d’une journée, suivi du décollage peu de temps après.

Firefly Aerospace, un fournisseur de lanceurs, dit hier dans un article de blog que la mission Victus Nox a été officiellement réalisée. Avant d’être appelée par la Space Force, la fusée Alpha de Firefly attendait sur une rampe de lancement à la base de Vandenberg Space Force en Californie avec un satellite de Millenium Space Systems comme charge utile.

Suite au feu vert de Space Force, Firefly a terminé tous les préparatifs de lancement en 24 heures, un objectif clé de la mission. Le lancement a ensuite eu lieu à 23 h 28 HE le 14 septembre depuis le Space Launch Complex 2 West dans ce que la société dit dans son message était la « première fenêtre disponible ». Après le décollage, la fusée Alpha a pu atteindre l’orbite terrestre basse pour déposer le satellite. L’ensemble de l’affaire a duré environ 27 heures, avec les trois heures supplémentaires nécessaires pour garantir une fenêtre de lancement sûre.

« Aujourd’hui, ce fut un succès incroyable pour la Space Force, l’équipe Firefly et notre nation après avoir réussi cette mission spatiale complexe et réactive », a déclaré Bill Weber, PDG de Firefly Aerospace, dans le message. « Notre équipe commerciale et gouvernementale combinée a exécuté la mission avec une rapidité, une agilité et une flexibilité record, ajoutant ainsi une capacité essentielle pour répondre aux besoins de sécurité nationale. »

La fusée Alpha transportant le satellite Millenium lors du lancement le 14 septembre. Image: Luciole Aérospatiale

Millenium et Firefly ont tous deux participé à la mission Victus Nox avec séparé contrats en octobre 2022. Avant le lancement, Millenium devait d’abord transporter le satellite de la taille d’un mini-réfrigérateur sur 170 miles (274 kilomètres) depuis son usine d’El Segundo, en Californie, jusqu’à la base spatiale de Vandenberg en 60 heures. Pendant ce temps, Firefly a effectué des essais à sec pour l’intégration du satellite avec la fusée Alpha avant l’avis de 24 heures de la Space Force.

Victus Nox fait partie de la poussée de la Space Force vers un espace tactiquement réactif, qui décrit l’idée selon laquelle, en temps de guerre ou d’urgence nationale, les satellites détruits doivent être rapidement remplacés. Alors que le concept était sur le radar des forces armées, en mars dernier, c’était la première fois que la Space Force demandait spécifiquement au Congrès de l’argent pour le mettre en œuvre, proposant un budget de 60 millions de dollars.

En 2021, la Space Force a démontré pour la première fois ses capacités de réponse rapide lors de sa mission Tactically Responsive Launch-2, au cours de laquelle une fusée Northrop Grumman Pegasus XL s’est envolée vers l’espace. Selon les propres informations de Space Force comptela mission a eu lieu le 13 juin 2021 et a vu Northrop Grumman lancer la fusée depuis Observateur d’étoiles, un avion Lockheed L-1011 modifié, dans un délai de 11 mois. Après avoir décollé de la base spatiale de Vandenberg, Observateur d’étoiles atteint 40 000 pieds (12 kilomètres) au-dessus de l’océan Pacifique et a lancé Pegasus, qui a mis en orbite un satellite de démonstration.

