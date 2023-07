Firefly Aerospace sur le point d’annoncer une augmentation de capital

Depuis le lancement réussi de son premier lancement orbital en octobre, Firefly Aerospace est resté occupé – et est sur le point de lever plus de fonds.

Le constructeur de fusées et la société de services dans l’espace basés à Austin sont sur le point d’annoncer la clôture d’une augmentation de capital sursouscrite, son PDG Bill Weber a déclaré à Manifest Space de CNBC. La startup, désormais évaluée à plus d’un milliard de dollars, a obtenu plus d’engagements à investir que prévu initialement à un moment où de nombreuses startups spatiales sont aux prises avec une diminution des fonds et une baisse plus large des investissements.

Firefly peut actuellement lancer sa fusée à lancement moyen, Alpha, tous les deux mois. La société espère augmenter ce rythme à un lancement par mois.

« Alpha a une signature de demande pour les trois à quatre prochaines années, ce qui est plus que suffisant pour ce que nous voulons en faire », a déclaré Weber à CNBC.

Pour répondre à l’augmentation attendue de la fréquence de lancement, Firefly s’est tourné vers les acquisitions. Il a acheté la start-up de lancement et de transport spatial Spaceflight Inc. et des actifs de Virgin Orbit, récemment en faillite, tout en doublant la taille de ses installations à Austin, au Texas.

La proximité des installations de conception, d’ingénierie, de fabrication et d’essais de l’entreprise lui permet de développer rapidement sa technologie par rapport à ses concurrents.

La croissance de Firefly est nécessaire pour prouver la cohérence et la fiabilité de sa clientèle, qui est principalement constituée de sous-traitants gouvernementaux, a déclaré Weber.

La société fournira des services de lancement à l’US Space Force le mois prochain pour la mission VICTUS NOX de son Space Systems Command. L’atterrisseur lunaire de Firefly, Blue Ghost (du nom du bogue de la foudre de Caroline du Nord) se dirigera vers la lune l’année prochaine. Weber a déclaré à CNBC que la société était également en pourparlers avec la communauté du renseignement au sujet des charges utiles classifiées.

Weber estime que les contrats gouvernementaux sont essentiels pour prouver la fiabilité de l’entreprise aux acteurs commerciaux.

« L’examen minutieux que l’US Space Force soumet à Firefly et la quantité de normes rigoureuses que nous devons respecter pour voler pour la NASA … il n’y a pas un client qui dirait que nos normes sont encore plus robustes que cela, » il a dit. « Certains pourraient correspondre. C’est un endroit parfait pour nous prouver que ce n’est pas une entreprise risquée. »

La clientèle de Firefly s’est élargie pour inclure des sous-traitants de la défense. Firefly a récemment signé un accord pour lancer une démonstration technologique pour Lockheed Martin . Northrop Grumman s’est associé à la startup pour développer MLV, destiné à remplacer la fusée Antares actuellement construite en Ukraine et propulsée par des moteurs russes.

De l’entreprise le marché adressable total dépasse 8 milliards de dollars, selon Weber.

Alors que de nombreux investisseurs se concentrent sur la méga fusée Starship de SpaceX et sur la façon dont le lanceur lourd perturbera les marchés des petites et moyennes entreprises, Weber insiste sur le fait que ces craintes sont une « simplification grossière » du marché du lancement. Il sera toujours nécessaire que les petits acteurs se concentrent sur des lancements précis pour envoyer moins de charges utiles dans l’espace, a-t-il déclaré. Au contraire, cela témoigne également du besoin d’outils tels que le véhicule utilitaire spatial de l’entreprise pour déplacer des objets tels que des charges utiles de sécurité nationale ou des ensembles de remplacement vers un emplacement spécifique.

En ce qui concerne les projets d’introduction en bourse, Weber, qui a déjà dirigé des entreprises publiques et même fondé une SPAC, a déclaré qu’il pensait que l’entreprise serait un excellent candidat. L’environnement macro, qui a largement surpris les entreprises spatiales publiques, aidera à décider du moment.

« Il y a beaucoup d’entreprises qui ne devraient pas être publiques et qui sont publiques en ce moment. Et je pense qu’elles sont confrontées à la difficulté », a déclaré Weber. « Je m’attends cependant à ce que nous soyons une offre publique ou que nous restions privés, une bonne exécution aujourd’hui va mettre en place quel que soit ce résultat. »