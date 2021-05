Firefly Aerospace lève 75 millions de dollars pour devenir une licorne spatiale

Firefly a également annoncé son intention de lever 300 millions de dollars supplémentaires plus tard cette année, après le lancement de sa première fusée Alpha. Alors que les 75 millions de dollars financent ses plans de développement à court terme, la société souhaite étendre ses services à l’industrie spatiale. Firefly est surtout connu pour son activité de lancement, avec l’Alpha et la bêta prévue, mais il travaille également sur un atterrisseur lunaire appelé Blue Ghost et un véhicule utilitaire spatial – également connu sous le nom de «remorqueur spatial», pour transporter des satellites dans des orbites après un lancement.

Markusic a refusé de préciser quelle est l’évaluation de Firefly après cette augmentation, notant seulement que c’est « un peu plus d’un milliard de dollars » – et en fait donc la dernière société spatiale à atteindre le statut de licorne. La collecte de fonds de Firefly était également unique en ce que la société elle-même offrait 75 millions de dollars en capitaux propres, tandis que son investisseur majoritaire Noosphere Ventures a vendu 100 millions de dollars de sa participation dans une transaction secondaire. Noosphere – basée à Menlo Park, en Californie, mais dirigée par l’investisseur ukrainien Max Polyakov – détient désormais moins de 50% de Firefly.

Une SPAC, ou société d’acquisition à vocation spéciale, lève des capitaux dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne et utilise le produit pour acheter une entreprise privée et la rendre publique.

Markusic « n’a pas vraiment entendu grand-chose » à propos de cette revue, affirmant que le DOJ « avait abandonné » la revue et que Firefly avait reçu sa licence FCC plus tôt cette année. Notamment, Firefly attend une deuxième licence FCC après que la société ait ajusté la trajectoire du lancement d’Alpha, mais Markusic s’attend à recevoir l’approbation pour celle-là «n’importe quel jour maintenant».

Markusic – qui a travaillé chez Elon Musk ‘SpaceX, Blue Origin de Jeff Bezos et Virgin Galactic de Branson avant Firefly – considère l’industrie spatiale comme plus coopérative que compétitive.

« Nous sommes tous des sortes de frères d’armes, inaugurant une nouvelle révolution spatiale, et d’une certaine manière nous sommes tous dans la même équipe – rendant l’espace accessible », a déclaré Markusic.

Plus largement, il estime qu’il y a «beaucoup de respect mutuel qui circule» étant donné la difficulté de ce que les entreprises tentent chacune d’accomplir dans l’espace.

« C’est vraiment très difficile. Il existe des moyens beaucoup plus simples de gagner de l’argent dans le monde », a ajouté Markusic. « C’est comme le problème technique le plus difficile, et le problème financier concerne également le problème financier le plus difficile que vous puissiez résoudre. »

Correction: Une version précédente de cette histoire a mal indiqué le montant total du capital levé de Firefly.