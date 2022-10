Firefly Aerospace atteint l’orbite en rejoignant SpaceX, Rocket Lab et d’autres

Firefly a lancé la mission, sa deuxième tentative d’atteindre l’orbite, depuis la Vandenberg Space Force Base de Californie, avec la fusée Alpha délivrant trois charges utiles satellites. Le succès intervient un an après l’échec de sa première tentative en plein vol.

D’une hauteur de 95 pieds, la fusée Alpha de Firefly est conçue pour lancer jusqu’à 1 300 kilogrammes de charge utile en orbite, au prix de 15 millions de dollars par lancement. Cela place Firefly dans la catégorie des fusées “à portance moyenne”, entre les “petits” lanceurs et les fusées “lourdes”.

Firefly est le cinquième constructeur de fusées américain à atteindre l’orbite au cours des 15 dernières années, rejoignant un groupe restreint comprenant SpaceX, Rocket Lab, Virgin Orbit et Astra.

L’entreprise privée Firefly Aerospace a atteint l’orbite avec sa fusée Alpha pour la première fois samedi, une étape importante dans le développement de l’entreprise qui la voit rejoindre un marché de lancement américain de plus en plus concurrentiel.

Firefly a un autre lancement Alpha prévu cette année et prévoit d’en lancer jusqu’à six en 2023 et 12 en 2024.

“Nous ne voulons pas le faire une seule fois. Nous voulons le faire une fois par mois, puis finalement une fois par semaine”, a déclaré Weber. “Il y a plus de demande sur le marché que de fusées que nous allons construire et c’est un endroit formidable du point de vue de la croissance.”

Weber a été nommé PDG de Firefly il y a à peine un mois, le cofondateur de la société Tom Markusic ayant démissionné plus tôt cette année, peu de temps après que la société de capital-investissement AE Industrial Partners a acquis une participation importante dans la société. Weber était auparavant PDG de KeyW, une société de cybersécurité vendue à Jacobs en 2019.

La société a une variété de plans d’expansion, y compris un partenariat conclu cet été avec Northrop Grumman pour déplacer les travaux de fusée Antares de l’entrepreneur vers les États-Unis depuis la Russie et l’Ukraine. Il prévoit également de construire une fusée plus grande appelée “MLV”.

Firefly développe également des gammes de produits supplémentaires, notamment son atterrisseur lunaire “Blue Ghost” et un véhicule utilitaire spatial, ou “remorqueur spatial”, pour transporter des satellites sur des orbites uniques après un lancement. Weber a déclaré que la première mission Blue Ghost sur la Lune est actuellement prévue pour mai 2024.

“Nous allons être l’une des premières missions, sinon la première mission, pour la NASA qui ramène un vaisseau spatial sur la lune”, a déclaré Weber.

Avec le financement levé précédemment, le PDG de Firefly a déclaré que la société était capitalisée pour “faire les choses que nous devons faire en 2022 et 2023”. Mais Alpha atteignant l’orbite donne à l’entreprise un nouveau statut pour les investisseurs potentiels.

“[Saturday] matin a changé beaucoup de choses pour cette entreprise, sur de nombreux fronts différents », a déclaré Weber.