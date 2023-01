Fire Still Burning, Novak Djokovic et GOAT Debate se déplacent à Paris

Un Novak Djokovic triomphant a fait parader le trophée de l’Open d’Australie dans les jardins de la Government House de Melbourne lundi, son 10e titre ayant ajouté un autre cran dans la colonne des plus pour ceux qui prétendent qu’il est le plus grand de tous les temps (GOAT).

Ce débat ne sera peut-être jamais réglé, mais s’il doit être décidé uniquement en termes de succès dans les championnats majeurs, il passe maintenant à l’Open de France au printemps européen avec le Serbe et Rafael Nadal à égalité sur 22 titres.

Alors que les courts bleus de Melbourne Park sont sans aucun doute le domaine de Djokovic, les courts en terre battue rouge de Roland Garros sont l’apanage de l’Espagnol Nadal, l’autre concurrent de GOAT de l’ère ouverte avec Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem.

Federer est maintenant à la retraite et a envoyé ses félicitations à Djokovic sur Instagram – “Incroyable effort, encore!” – mais Nadal était de retour en Espagne pour être soigné pour la dernière d’une série de blessures qui ont gâché sa carrière.

Le joueur de 36 ans est convaincu qu’il se remettra du problème de fléchisseur de la hanche qu’il a subi à l’Open d’Australie à temps pour traîner son corps battu à Paris en mai dans le but de remporter un 15e titre à Roland-Garros.

Et, malgré un problème aux ischio-jambiers qui l’a gêné tout au long du premier Grand Chelem de l’année, Djokovic n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il serait également là pour tenter de remporter le numéro 23 majeur.

“Je pense qu’il y a encore beaucoup de ce feu en moi qui brûle de passion pour le sport et pour la compétition et je pense que c’est ce qui me permet de repousser mes limites”, a-t-il déclaré lundi.

“Dans les séances d’entraînement, jour après jour après tant d’années à passer par les mêmes routines, de manière répétitive, ce n’est parfois pas si intéressant.

“Mais je sais qu’il y a toujours un objectif plus grand et une étoile directrice, pour ainsi dire, et ce trophée est l’une de ces étoiles directrices, c’est quelque chose que je m’efforce toujours d’atteindre.”

Alors que la résilience montrée par Djokovic et Nadal signifie que le tennis masculin peut continuer à profiter de l’arrière-plan de la plus brillante des époques dorées, le tennis féminin poursuit sa première saison en essayant de combler le vide laissé par Serena Williams.

L’Américaine, lorsqu’elle était en forme, a dominé le jeu féminin pendant la majeure partie de deux décennies tout en remportant 23 titres en simple du Grand Chelem – un décompte seulement amélioré par l’Australienne Margaret Court (24), principalement à l’ère amateur.

Même si l’opposition de Djokovic aux vaccins COVID-19 l’empêche de participer à l’US Open pour une deuxième année consécutive, le titre de dimanche le place fermement à une distance touchante de ces décomptes.

“Je ne veux vraiment pas m’arrêter là”, a-t-il déclaré après la finale.

« Je n’ai pas l’intention de m’arrêter ici. Je me sens bien dans mon tennis. Je sais que lorsque je me sens bien physiquement, mentalement présent, j’ai une chance de gagner n’importe quel chelem contre n’importe qui.

“J’aime mes chances d’aller de l’avant.”

