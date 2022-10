FIRE Hype : vous voulez prendre une retraite anticipée ? Pas si vite

Cette histoire fait partie Donc de l’argentune communauté en ligne dédiée à l’autonomisation et aux conseils financiers, dirigée par CNET Editor at Large et l’animateur de podcast So Money Farnoosh Torabi.

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre cela, mais le mouvement FIRE n’est pas le meilleur chemin vers la retraite pour tout le monde.

L’idée de la retraite anticipée est convaincante pour beaucoup d’entre nous. Dans un enquête menée plus tôt cette année, 41 % des Américains de la génération Z et de la génération Y ont déclaré qu’ils aimeraient prendre leur retraite avant d’atteindre l’âge de 45 ans. Notre curiosité à propos de #préretraite est également visible sur TikTok, où les vidéos avec ce hashtag ont près de 140 millions de vues.

Le mouvement FIRE, qui signifie Financial Independence, Retire Early, existe depuis 1992. Inventé à l’origine dans le livre à succès Ton argent ou ta vie par Vicki Robin et Joe Dominguez, il a gagné du terrain à la suite du krach financier de 2008-09. Alors que le chômage atteignait 10% et que les 401 (k) s’effondraient, certains ont commencé à se rebeller contre les conseils financiers traditionnels pour devenir riche lentement. Et au fur et à mesure que les forums Reddit et les médias sociaux ont décollé, la communauté FIRE a fait de même.

Les praticiens FIRE classiques visent à réduire considérablement les dépenses, à épargner et à investir jusqu’à ce qu’ils aient amassé environ 25 fois ce qu’ils s’attendent à dépenser annuellement à la retraite, bien avant l’âge traditionnel de la retraite. Plus prudemment, certains multiplieront leurs dépenses annuelles par 33 pour arriver à ce qu’on appelle leur “numéro FIRE”. Au sein de la communauté FIRE, il existe également différentes approches, notamment Gros, Maigre et Côte FIRE, qui nécessitent des nombres FIRE inférieurs et peuvent être plus réalisables. (Vous pouvez en savoir plus sur le différentes formules ici.)

Une fois leur numéro FIRE atteint, certains continuent également à générer des revenus via des blogs, des cours en ligne et du coaching, ou autres flux de revenus. L’essentiel est que vous n’êtes plus attaché aux exigences d’un employeur. Vous avez gagné la liberté d’appeler les coups et de vivre et de gagner comme vous le souhaitez.

Récemment, FIRE a été présenté dans le nouveau documentaire de Netflix Soyez intelligent avec de l’argent. Pete Adeney, alias “Mr. Money Moustache”, l’un des premiers modèles du mouvement, a présenté à une jeune famille les avantages financiers d’investir plus de 35 % des 300 000 $ de son revenu familial pour prendre sa retraite dans la quarantaine.

Le mouvement FIRE a une promesse passionnante, je l’admets. Mais je me demande si ce modèle financier idolâtré peut sembler impossible à réaliser et laisser beaucoup de gens se sentir défaitistes. Économiser plus d’un million de dollars au cours d’une vie, sans parler de 40 ou 45 ans, est difficile à poursuivre sans aller jusqu’à l’extrême.

Je ne dis pas que vous devez abandonner cet objectif ou abandonner le mouvement. Mais mon message principal est le suivant : ne laissez pas la peur de manquer le FEU vous abattre. Il n’y a rien de mal à travailler sur vos finances et à atteindre progressivement votre indépendance.

Et si vous examinez FIRE et décidez que vous ne voulez pas suivre une formule aussi agressive, profitez-en pour tracer différentes façons de planifier votre retraite. Voici mon point de vue sur la façon dont vous pouvez utiliser FIRE comme tremplin pour être plus attentif à votre argent en général.

Déterminez ce que vous recherchez

Si le chemin de travailler pour une entreprise, d’économiser un peu à la fois et de prendre sa retraite dans la soixantaine vous semble moins stressant et plus faisable que de prendre une retraite anticipée, acceptez cette décision. Si vous êtes submergé par l’idée d’atteindre certains jalons financiers ou si vous craignez de rater l’occasion de prendre une retraite anticipée, envisagez Pourquoi c’est vous faire sentir de cette façon en premier lieu.

FOMO, ou la peur de manquer quelque chose, a tendance à éclater lorsque nous entendons parler d’autres personnes faisant des choses que nous trouvons intrigantes, puis ressentons de l’anxiété avec un sentiment de perte ou de manque. Le mouvement FIRE ne fait pas exception.

Mais FOMO peut créer une pression pour être à la hauteur d’un idéal qui n’est pas nécessairement sain, a déclaré Chantel Chapman, cofondatrice de Le traumatisme de l’argent, un cours qui certifie les professionnels dans les approches de la finance tenant compte des traumatismes et tenant compte des traumatismes. Quand Chapman m’a rejoint sur mon podcastnous avons discuté de la façon dont cette envie de suivre la foule peut vous empêcher d’atteindre vos objectifs à long terme, conduisant à la paralysie ou à l’insouciance.

Lorsque vous rencontrez FOMO, concentrez-vous sur le sentiment vous voulez faire l’expérience, plutôt que le chose vous voulez posséder. Cela va à la racine de ce que vous aspirez à réaliser et rend la solution personnelle pour vous.

Par exemple, êtes-vous intéressé par FIRE parce que vous voulez sentir que vous faites partie d’une communauté financière et vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées ? Si tel est le cas, vous pouvez essayer de poursuivre des conversations ouvertes avec votre partenaire à la maison ou de rejoindre un groupe de soutien en ligne. Selon vos objectifs, il existe de nombreux groupes de médias sociaux, podcasts et sites Web qui offrent des connaissances financières et du coaching. Pour l’inspiration budgétaire, il y a Budget Inspiré et Vous avez besoin d’un budget. Pour l’aide à l’investissement, je trouve des experts comme Amanda Holden et Delyanne la coach financière être accessible et amusant.

Ou peut-être vous intéressez-vous au FIRE parce que vous avez l’impression d’avoir passé trop peu de temps à réfléchir et à planifier votre retraite en général. Si tel est le cas, profitez de l’élan pour élaborer un plan réaliste pour économie ou investir plus dans votre caisse de retraite.

Rechercher l’équilibre plutôt que la perfection

Chapman et moi avons également discuté spécifiquement du FOMO financier, ou de la peur de ne pas poursuivre vos objectifs financiers comme les autres. “Financial FOMO incarne essentiellement cette attente perfectionniste quant à la façon dont vos finances devraient être”, a-t-elle déclaré.

Le danger est de savoir comment ces attentes peuvent affecter votre bien-être, provoquant la honte et créant des obstacles matériels. “La honte va avoir un impact sur votre objectif de pouvoir créer ce type de portefeuille financier que vous souhaitez créer”, a expliqué Chapman.

Elle recommande une approche plus douce pour gérer nos finances, qui se concentre sur le progrès, pas sur la perfection. Par exemple, travailler par étapes et créer de petites victoires à court terme, comme éliminant ce solde de carte de crédit à intérêt élevé d’ici l’été prochain, est plus réalisable que d’amasser 1 million de dollars à 40 ans (et vous avez 37 ans).

Dans le documentaire de Netflix, M. Money Moustache, qui est connu pour être extrêmement frugal, a conseillé au couple de devenir plus strict en matière d’économies sur l’épicerie et le logement. Il leur a recommandé de bricoler leurs projets de rénovation domiciliaire et d’investir de manière plus agressive. J’ai apprécié la façon dont le couple, qui avait deux jeunes enfants, cherchait à trouver un équilibre entre épargner pour son avenir et profiter de sa vie aujourd’hui. Alors qu’ils ont réduit leurs effectifs et économisé 35 000 $ de plus par an sur les frais de logement, ils ont également pris des vacances cette année-là.

Nous voulons tous nous sentir heureux, en sécurité et en contrôle. Mais comment nous parvenons finalement à ces sentiments devrait sois différent. Parce que la dernière fois que j’ai vérifié, il n’y avait pas deux personnes identiques.

Plus de So Money Hot Mic