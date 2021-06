Fire GOP Rep. Madison Cawthorn

Un nouveau comité d’action politique vise le membre du Congrès Madison Cawthorn, créé uniquement dans le but de le retirer de la Chambre des représentants américaine.

Fire Madison Cawthorn a été lancé le 7 juin et son « unique objectif est de collecter des fonds pour se concentrer sur les actions insensibles et enfantines du représentant américain David (Madison) Cawthorn », selon un communiqué.

Le bureau de Cawthorn, par le biais d’un e-mail du porte-parole Micah Bock, a qualifié cela de « effort pour faire taire sa voix » par des « activistes libéraux aigris ».

David Wheeler, un candidat à deux reprises au Sénat NC dans le district 47 et le colonel Moe Davis, qui s’est présenté contre Cawthorn en 2020, a formé le Super PAC, affirmant dans le communiqué que c’est la première fois qu’un PAC fédéral est formé pour le dans le seul but de licencier un membre en exercice du Congrès.

« C’est un moyen pour nous de capturer le sentiment autour de Cawthorn sur une base locale, régionale et nationale », a déclaré Wheeler, sur la décision de former un Super PAC. « Nous pouvons accepter les dons de petits donateurs et les dons très importants. … C’est un moyen de rassembler tout cela. »

Le PAC a déjà collecté 5 000 $ en un seul don et devrait s’entretenir avec « plusieurs autres donateurs potentiels à cinq et six chiffres » en juin et juillet, a déclaré Wheeler, et espère également obtenir un soutien important de la part de petits donateurs.

« Le représentant Cawthorn est un champion de la liberté d’expression et de la liberté individuelle, il n’est donc pas surprenant que des militants libéraux aigris aient été armés par la machine démocrate à Washington dans le but de faire taire sa voix », a déclaré Bock. « Le membre du Congrès Cawthorn continue de se battre pour les valeurs de l’ouest de la Caroline du Nord sur la scène nationale, et il est honoré d’avoir le soutien de tant de Caroliniens du Nord qui travaillent dur en NC-11. »

Le PAC prévoit de commencer à acheter des publicités télévisées, des publicités à la radio et des panneaux d’affichage cet automne, « en soulignant certaines des choses ridicules qu’il fait et dit », a déclaré Wheeler, ajoutant que près du haut de cette liste se trouve le nombre de votes qu’il a manqués – plus que tout autre membre de première année.

« Que fait-il à DC? Je pensais qu’il était là pour voter et nous représenter tous », a déclaré Wheeler. « Et il ne va certainement pas de l’autre côté de l’allée pour travailler avec des démocrates. »

Mais Bock a déclaré que Cawthorn était l’un des premiers membres du Congrès républicain de première année à adopter une législation dans le [117th] Congrès et a « défendu les intérêts des anciens combattants à travers le district.

« De la réforme du haut débit rural à la reconstruction des entreprises locales dans l’économie post-COVID, le représentant Cawthorn a introduit un certain nombre d’initiatives législatives puissantes qui donnent la priorité aux Américains », a-t-il déclaré.

Selon le site Web de la Chambre des représentants, Cawthorn est le principal sponsor de 11 projets de loi.

L’une d’entre elles est la Loi sur les bourses aux anciens combattants, qui obligerait le ministère du Travail à établir un programme de bourses pour les anciens combattants et à offrir la possibilité d’un emploi à long terme.

Bock a déclaré que la langue était incluse dans un ensemble plus large de lois sur les anciens combattants.

Bock a déclaré qu’il avait également parrainé un projet de loi « pour étendre l’accès au spectre électromagnétique pour la fourniture de services à large bande dans les zones rurales », bien que les détails n’étaient pas disponibles sur le site de House le 7 juin.

« Le représentant Cawthorn continue de placer les intérêts de ses électeurs au-dessus de la politique partisane des groupes d’intérêts libéraux », a déclaré Bock.

Dans le communiqué, Wheeler dit que le PAC est déterminé à faire de Cawthorn un membre du Congrès pour un mandat.

« Cawthorn a passé deux semaines en vacances à Dubaï à poster des photos à la piscine en buvant de la bière et en montrant plus de peau qui était appropriée dans une nation musulmane alors qu’il était censé travailler pour nous à Washington », dit-il. « Que fait-il à DC à part faire la fête ? Nous avons besoin d’un combattant qui nous représente tous à DC, pas d’un fêtard. »

Dans une répartition des membres de première année manquant de votes par Axios, Cawthorn est en tête de liste avec 16,2% manquants. À la deuxième place se trouvait le représentant de Géorgie Andrew Clyde à 13,4%, et Tom Tiffany du Wisconsin, à 8,5%. Tous les trois sont républicains.

« Le représentant Cawthorn a épousé l’amour de sa vie le 3 avril 2021 », a déclaré Bock. « En raison de sa lune de miel, il a raté les votes à la Chambre entre le 13 et le 16 avril. »

Wheeler a déclaré que Cawthorn est censé représenter le district « 365 jours par an, pas seulement quand vous le souhaitez », et qu’il aurait pu planifier ce voyage à un moment où le Congrès n’était pas en session.

« C’est la seule personne employée dans l’ouest de la Caroline du Nord que je connaisse qui travaille trois mois et bénéficie de deux semaines de congé », a déclaré Wheeler.

Davis devrait présider le conseil consultatif du PAC et Wheeler en tant que président, selon le communiqué.

« Depuis son premier jour au Congrès, Madison Cawthorn est une menace pour notre démocratie », a déclaré Davis dans le communiqué. « D’abord, il a colporté le gros mensonge de Trump sur le vol des élections. Ensuite, il a trahi notre pays et a contribué à inciter à la violente attaque contre notre Capitole et notre Constitution. »

Le commissaire actuel du comté de Buncombe et candidat démocrate au siège de Cawthorn, Jasmine Beach-Ferrara, a également annoncé une nouvelle annonce le 7 juin, soulignant les gros titres de Cawthorn pour s’attribuer le mérite de l’allégement COVID-19 contre lequel il a voté, incitant l’insurrection du 6 janvier et manquant le plus votes de tout représentant de première année.

Derek Lacey couvre les soins de santé, la croissance et le développement pour le Asheville Citizen Times. Contactez-le à DLacey@gannett.com ou au 828-417-4842 et retrouvez-le sur Twitter @DerekAVL.