FIR enregistré contre le président du groupe Edelweiss, quatre autres pour incitation présumée au suicide

Agissant sur la plainte de l’épouse de feu Nitin Desai, Neha Desai, la police de Raigad a enregistré un FIR contre cinq personnes pour incitation présumée au suicide. Avertissement de déclenchement : cet article contient des descriptions d’automutilation.

La police de Raigad dans le Maharashtra a enregistré vendredi une affaire pénale contre cinq personnes, dont le président du groupe Edelweiss, Rashesh Shah, pour complicité présumée dans le suicide du directeur artistique Nitin Desai. L’accusé aurait harcelé Desai, 57 ans, pour le remboursement d’un prêt, a indiqué la police, citant la plainte déposée par sa femme.

Edelweiss ARC, dans un communiqué, a nié que toute pression indue ait été exercée sur Desai pour le recouvrement du prêt. Un premier rapport d’information a été enregistré en vertu des articles 306 (incitation au suicide) et 34 (intention commune) du Code pénal indien au poste de police de Khalapur sur la base d’une plainte déposée par l’épouse de Desai, Neha Desai, a déclaré un responsable. Le FIR a nommé le président d’Edelweiss Rashesh Shah, le responsable de la société Smit Shah, une autre personne nommée Keur Mehta, RK Bansal d’Edelweiss Asset Reconstruction Company et Jitender Kothari, qui a été nommé par le NCLT en tant que professionnel de la résolution provisoire, a déclaré le responsable de la police. L’accusé sera invité à se joindre à l’enquête, a-t-il ajouté.

Son mari faisait l’objet de harcèlement moral répété en rapport avec les prêts que son entreprise avait contractés et il s’est suicidé à cause de cela, a allégué Neha Desai dans la plainte. Desai, qui avait travaillé pour des films de Bollywood acclamés tels que Lagaan « et Jodhaa Akbar, se serait pendu mercredi dans son studio de Karjat dans le district de Raigad. Son entreprise avait manqué au remboursement d’un prêt de Rs 252 crore aux créanciers et au banc de Mumbai du Le Tribunal national du droit des sociétés avait engagé une procédure d’insolvabilité à son encontre.

La société de Desai, ND’s Art World Pvt Ltd, avait emprunté Rs 185 crore grâce à deux prêts d’ECL Finance en 2016 et 2018, et les problèmes de remboursement ont commencé à partir de janvier 2020. ECL Finance est une branche financière non bancaire du groupe Edelweiss. Rashesh Shah et d’autres ont « torturé et harcelé mentalement » Desai pour le recouvrement de prêts, a allégué Neha Desai dans sa plainte. Elle a porté plainte après avoir écouté les notes vocales que son mari avait enregistrées avant de se pendre, a précisé le responsable de la police. Shah a tenté d’usurper le studio que son mari avait construit avec un travail acharné, a allégué Neha Desai dans la plainte. Shah n’a pas répondu à ses appels et a harcelé Nitin Desai « avec l’aide d’EOW, NCLT, DRT », a-t-elle affirmé.

« Shah n’a pas coopéré bien qu’il y ait deux ou trois investisseurs qui étaient prêts à investir dans le studio », aurait déclaré Nitin Desai dans ses notes audio, selon le FIR. « Un artiste marathi est tué par ces personnes. Ils ourdissent un complot, me répriment et m’achèvent », aurait déclaré Desai dans les enregistrements audio. Selon la plainte de Neha Desai, Rashesh Shah les a approchés en 2016 et leur a proposé un prêt. Le terrain sur lequel se trouve le studio a été hypothéqué auprès de la société pour les deux prêts contractés par Desai. Desai remboursait le montant du prêt de temps en temps, mais en avril 2019, ECL Finance a exigé des versements de six mois à l’avance, a déclaré Neha Desai. Son mari a vendu son bureau dans le projet Hiranandani à Powai (Mumbai) pour organiser le remboursement, a-t-elle déclaré. Pendant la pandémie de Covid-19, les tournages de films se sont arrêtés, affectant l’entreprise et entraînant des retards de remboursement, a-t-elle ajouté dans la plainte. Son mari était prêt pour un règlement unique du prêt, mais l’accusé n’a pas répondu à ses offres, a-t-elle allégué.

Kothari avait menacé d’envoyer des « videurs » et de prendre possession du studio dimanche, a-t-elle affirmé. Nitin Desai aurait subi une perte de près de 100 crores de roupies en raison des actions de l’accusé, a indiqué le FIR. Edelweiss ARC, quant à lui, dans un communiqué de fin de soirée, a nié avoir exercé une pression indue sur Desai pour le remboursement. Il a suivi la procédure mandatée par la RBI, a-t-il déclaré.