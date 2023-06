FIR déposée contre les créateurs et les acteurs de Prabhas-star pour « déformation de l’image des dieux hindous »

Le drame mythologique Adipurush, basé sur l’épopée sanskrite Ramayana, est sorti en salles ce vendredi 16 juin. Et depuis son premier jour de sortie en salles, les ennuis de la réalisation Om Raut ne semblent pas près de se terminer. L’utilisation de l’argot moderne dans certains dialogues, écrits par Manoj Muntashir, a blessé les sentiments religieux et provoqué un tollé majeur. Et maintenant, les problèmes juridiques pour les films ont également commencé.

Selon un rapport de l’IANS, le porte-parole national de l’Akhil Bhartiya Hindu Mahasabha, Shishir Chaturvedi, avait déposé un FIR auprès de la police de Hazratganj contre les réalisateurs et les acteurs vedettes du film Adipurush. Dans sa plainte, Chaturvedi a déclaré que le film était une tentative délibérée d’insulter les sentiments hindous en déformant les images des dieux hindous avec des dialogues et des costumes offensants. Il a allégué que les cinéastes n’avaient pas le courage de faire des films liés aux chefs religieux d’autres religions.

Adipurush met en vedette Prabhas dans Raghava (Lord Rama), Kriti Sanon dans Janaki (Sita), Saif Ali Khan dans Lankesh (Ravana), Sunny Singh dans Sesh (Lakshmana) et Devdatta Nage dans Bajrang (Hanuman), entre autres. Réalisé avec un budget massif de plus de Rs 500 crore, il s’agirait du film le plus coûteux de l’histoire du cinéma indien.

Malgré les critiques négatives du public et des critiques, le film Om Raut a pris une énorme ouverture au box-office, gagnant plus de Rs 200 crore dans les deux jours suivant sa sortie. Le film a collecté Rs 126 crore le premier jour, faisant ainsi de Prabhas le seul acteur indien à avoir trois films qui ont ouvert au-dessus du brut mondial de Rs 100 crore après Baahubali 2: The Conclusion (Rs 213 crore) et Saaho (Rs 130 crore ) en 2017 et 2019 respectivement.

