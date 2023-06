FIR contre le corps des étudiants de Kuki pour avoir remis en question l’ethnicité des officiers de l’armée

Une affaire policière a été déposée à Manipur contre l’Organisation des étudiants de Kuki (KSO) pour avoir prétendument « publié de fausses nouvelles pour soutenir les terroristes de Kuki et diffamer les forces de sécurité centrales et de l’État ».

Le premier rapport d’information (FIR) déposé aujourd’hui auprès du poste de police d’Imphal West a allégué que le KSO, dans son communiqué de presse de mercredi, avait calomnié « les commandos de la police de Manipur et l’armée indienne, qui participent activement à la normalisation du Manipur ».

Dans la déclaration du KSO jointe au FIR, dont une copie est avec NDTV, le groupe d’étudiants a déclaré : « … Il est choquant que les officiers Meetei/Meitei de l’armée indienne se soient joints aux auteurs à plusieurs reprises. »

La FIR a déclaré que la tentative du KSO était de « diffamer et de démoraliser les forces de police de l’État, l’armée indienne, en particulier la BSF (Border Security Force)… Ladite organisation accusée et ses membres ont délibérément compromis la sécurité, la sûreté et le bien-être de les officiers de l’armée et les membres de leur famille, empêchant ainsi directement les officiers de l’armée de servir inconditionnellement le pays sans aucune crainte ni faveur. »

Le FIR intervient quelques jours après que le Spear Corps de l’armée indienne a mis en garde dans un tweet contre la diffusion de désinformations liées à la composition ethnique des forces de défense.

« Tous les grades de l’armée indienne sont indépendants de la race, de la caste, de la croyance et du sexe. Juste pour tous et ne craignez personne », a tweeté le Spear Corps le 1er juin, mettant en garde contre la divulgation des détails des officiers d’une communauté particulière postée à Manipur.

𝘼𝙡𝙡 𝙧𝙖𝙣𝙠𝙨 𝙤𝙛 #𝙄𝙣𝙙𝙞𝙖𝙣𝘼𝙧𝙢𝙮 𝙖𝙧𝙚 𝙧𝙖𝙘𝙚, 𝙘𝙖𝙨𝙩𝙚, 𝙘𝙧𝙚𝙚𝙙 & 𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧 « Notre réponse 👆aux messages sur les réseaux sociaux divulguant les détails des officiers d’une communauté particulière publiés dans #Manipur pic.twitter.com/uyn4OEUt8S — SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) 1 juin 2023

Une plainte à la police a également été déposée contre une chaîne YouTube appelée « Pocket TV Network » pour avoir prétendument diffusé de fausses informations sur les liens entre le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, et Arambai Tengol, un groupe de la société civile qui fait face à des allégations d’attaque contre des Kukis.

Le 29 mai, le gouvernement de Manipur a mis en garde les gens contre la diffusion de fausses nouvelles et de désinformation sur les réseaux sociaux au milieu de la situation sensible de la loi et de l’ordre dans l’État. Dans une ordonnance, le gouvernement de Manipur a déclaré que « la génération ou la diffusion d’informations erronées équivaudront à de la sédition ».

La plainte de la police a déclaré que la vidéo de Pocket TV Network et d’Uncle Tvision était une fausse nouvelle destinée à « ternir et diffamer » le ministre en chef et d’autres dirigeants.

Le KSO n’a pas encore répondu aux allégations faites dans le FIR.

La tribu Kuki a aujourd’hui insisté sur sa demande de création d’une administration distincte. Le Kuki Inpi Manipur , l’organe suprême de la tribu, a écrit une lettre au ministre de l’Intérieur Amit Shah, alléguant que la violence à Manipur « était une campagne de nettoyage ethnique pré-planifiée contre les Kukis par la majorité Meiteis ».

« Lors d’une récente interview accordée aux médias, le chef de Meitei Leepun, Pramot Singh, a fait une révélation accablante selon laquelle lui et son organisation étaient au courant d’un génocide planifié contre le peuple Kuki », a déclaré le secrétaire général de Kuki Inpi Manipur, Khaikhoradh Gangte, faisant référence au groupe rival de la société civile qu’il accuse d’attaquer les tribaux.

L’armée et les forces de sécurité de l’État patrouillent 24 heures sur 24 à Manipur pour ramener la normalité

Une semaine après le début des violences à Manipur le 3 mai, au moins 10 députés tribaux, dont sept du BJP au pouvoir, ont exigé une administration distincte, affirmant qu’ils ne pouvaient plus coexister avec les Meiteis.

Le ministère de l’Intérieur a approuvé aujourd’hui un programme de secours de Rs 101,75 crore pour les personnes déplacées à l’intérieur du Manipur. Le ministre de l’Intérieur Amit Shah, lors de sa visite de quatre jours à Manipur, avait demandé au gouvernement de l’État d’envoyer une proposition de programme de secours. Actuellement, quelque 37 450 personnes de différentes communautés sont hébergées dans 272 camps de secours, y compris des salles communautaires, dans 13 districts du Manipur.

La cause immédiate de la crise a été la protestation de la tribu Kuki, installée dans les collines, contre la demande des Meiteis, majoritaires dans la vallée, d’être incluses dans la catégorie des tribus répertoriées (ST), la politique d’action positive de l’Inde.

L’armée procède à des contrôles surprises dans les camps de Manipur des groupes d’insurgés qui ont signé l’accord de « suspension des opérations », ou SoO, avec le centre et le gouvernement de l’État.

Plus de 25 groupes d’insurgés kuki ont signé l’accord SoO, en vertu duquel ils doivent être confinés dans des camps désignés identifiés par le gouvernement et les armes conservées dans un entrepôt verrouillé, régulièrement surveillées.

Les affrontements ethniques entre les Meiteis et les Kukis ont conduit à des allégations selon lesquelles les insurgés auraient enfreint les règles de SoO et se seraient réarmés.