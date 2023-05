Fiorentina vs Internazionale – Rapport de match de football – 24 mai 2023

L’attaquant Lautaro Martinez a marqué deux fois alors que l’Inter Milan a riposté pour battre la Fiorentina 2-1 et remporter son titre consécutif de Coppa Italia au Stadio Olimpico de Rome mercredi.

Alors que les deux équipes se préparent pour les grandes finales européennes le mois prochain et se rencontrent pour la première fois dans une grande finale nationale, l’Inter a effectué neuf changements depuis la défaite de dimanche contre Naples, en commençant par l’attaquant en forme Romelu Lukaku sur le banc et Samir Handanovic remplaçant Andre Onana dans le but. .

La Fiorentina a pris les devants après trois minutes lorsque Jonathan Ikone a envoyé un centre qui a trouvé Nicolas Gonzalez non marqué au deuxième poteau, et il a enfoncé le ballon dans le filet.

Edin Dzeko a eu une belle occasion d’égaliser à mi-chemin de la mi-temps, mais il n’a pas pu garder le ballon lorsque le gardien Pietro Terracciano est sorti précipitamment et a envoyé son tir au-dessus de la barre transversale.

« Nous avons mal commencé et avons eu la mauvaise approche, ce qui est rare pour nous, mais les gars ont bien fait de rester dans le match quand même et de renverser la vapeur », a déclaré le manager de l’Inter Simone Inzaghi à Mediaset.

« Je suis content, car nous avons gagné une coupe que nous voulions, pour confirmer ce que nous avons fait la saison dernière. La Fiorentina est une équipe de qualité qui nous a causé beaucoup de problèmes. »

L’Inter a connu une saison réussie, conservant les titres de Coppa Italia et de Supercup italienne et atteignant la finale de la Ligue des champions le mois prochain contre Manchester City.

« Nous avons les deux derniers matchs de Serie A, puis Istanbul et une excellente saison que nous voulons continuer », a ajouté Inzaghi.

L’Argentin Martinez a égalisé avec un tir d’un angle serré à la 29e minute et a enchaîné avec une volée à bout portant dans le filet huit minutes plus tard.

Martinez a maintenant un record de 27 buts en carrière dans toutes les compétitions pour l’Inter cette saison, après avoir également aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde en décembre. Il est également le seul joueur à avoir disputé les 54 matches de l’Inter cette saison.

« En toute honnêteté, je suis ému, car depuis quelques années, nous apportons des trophées à ce grand club, et nous devons continuer comme ça. Je suis très heureux », a déclaré Martinez.

« Je suis très heureux de ramener ce trophée à Milan, ou plutôt de le garder là-bas, vu que c’était là où il en était l’année dernière. »

La Fiorentina a rarement menacé de revenir dans le match et Terracciano a montré ses talents de gardien de but en effectuant un remarquable double arrêt pour nier la puissante frappe de Lukaku et le suivi de Federico Dimarco.

La meilleure chance d’égalisation de la Fiorentina est venue lorsque la frappe de Luka Jovic a été sauvée par Handanovic, mais l’Inter a tenu bon avant de célébrer son neuvième titre en Coppa Italia. L’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi a maintenant remporté sept de ses huit finales en tant qu’entraîneur.

La Fiorentina affrontera West Ham United en finale de la Conference League le 7 juin et l’Inter affrontera City en finale de la Ligue des champions le 10 juin.

« Nous espérions un résultat différent, mais cela servira d’expérience et de préparation pour ce à quoi s’attendre sur le plan mental et comment gérer le match pour la finale de la Conference League », a déclaré l’entraîneur de la Fiorentina Vincenzo Italiano.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.