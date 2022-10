Fiorentina 5 – 1 Coeurs

Les luttes européennes du football écossais se sont poursuivies alors que Hearts a subi une défaite 5-1 contre la Fiorentina en Italie jeudi soir.

Hearts a au moins stabilisé le navire en seconde période de la Ligue de conférence Europa à Florence après avoir semblé être sur la bonne voie pour le genre de raclée 7-1 infligée aux Rangers 24 heures plus tôt par Liverpool.

Stephen Humphrys a porté le score à 4-1 au début de la seconde période pour donner aux 4 000 fans des Hearts du Stadio Artemio Franchi de quoi se réjouir avant que l’équipe locale ne rétablisse son avance de quatre buts avec un penalty tardif.

Hearts a également subi une autre blessure défensive lorsque Nathaniel Atkinson est sorti en première mi-temps. L’équipe de Robbie Neilson conserve de minces espoirs de progression dans le groupe A de la Ligue de conférence Europa s’ils continuent à battre RFS et Istanbul Basaksehir, mais il faudrait que la Fiorentina glisse lors de leurs deux derniers matchs.

Image:

Luka Jovic de la Fiorentina, troisième à partir de la droite, marque le premier but de son équipe à Florence





Le manager de Hearts avait demandé à son équipe de presser l’équipe de Serie A plus agressivement plus haut sur le terrain après une défaite 3-0 à Tynecastle la semaine dernière et la tactique a presque porté ses fruits en 30 secondes.

Barrie McKay a remporté le ballon au fond de la moitié de terrain et Humphrys a frappé le poteau à près de 25 mètres avant que le suivi de Jorge Grant ne soit sauvé.

Craig Gordon a rapidement été appelé à l’action pour arrêter la tête de Christian Kouame après un coup franc et, tout comme sept jours auparavant, Hearts a concédé tôt.

Atkinson s’est effondré en tas avec une blessure à la jambe inférieure alors qu’il défendait le coup franc et il était hors du terrain recevant un traitement alors que la Fiorentina prenait le petit corner qui a conduit Luka Jovic à battre Alex Cochrane au ballon pour se diriger à l’intérieur du poste dans le sixième minute.

Image:

Nicolas Gonzalez de la Fiorentina, deuxième à gauche, célèbre après avoir marqué le troisième but de son équipe





Rolando Mandragora a frappé une frappe de 18 mètres sur le poteau après un autre corner et la Fiorentina a doublé son avance au milieu de la mi-temps lorsque le skipper Cristiano Biraghi a ramené à la maison un brillant coup franc de 20 mètres après que McKay ait été sévèrement pénalisé après s’être retiré d’un défi.

Gordon a fait un bon arrêt de Nicolas Gonzalez mais a été rapidement battu par le même joueur à la 32e minute alors que Hearts était séparé.

Les supporters itinérants auraient pu craindre de suivre Dundee United et les Rangers en voyant leur équipe encaisser sept buts en Europe cette saison quand Antonio Barak a terminé un doublé avec Kouame à la 38e minute.

Humphrys avait réussi un tir au-delà du poteau au milieu de la déroute de la première mi-temps et l’attaquant prêté de Wigan a retiré un but à la 47e minute. McKay a envoyé Halliday sur le chevauchement et l’arrière gauche a carré pour que Humphrys finisse.

Les visiteurs étaient beaucoup plus compétitifs en seconde période et semblaient avoir fermé la porte arrière jusqu’à ce que Cochrane fasse tomber Riccardo Saponara après s’être vendu au bord de la surface. Gonzalez a converti le coup de pied de la 79e minute.

Le remplaçant Lawrence Shankland est venu près d’une consolation lorsqu’il a ébréché le gardien de but à 45 mètres, le ballon atterrissant sur le toit du filet alors que Pierluigi Gollini reculait.

Neilson : Nous n’avons pas égalé la Fiorentina

Robbie Neilson a déclaré à BT Sport :

“Ce sont de petites marges au début – nous avons touché le poteau et ne prenons pas le rebond. Mais nous jouions contre une très, très bonne équipe et j’ai senti en première mi-temps que nous n’étions pas assez proches, n’étions pas assez agressifs dans le contact.

“Nous nous sommes retrouvés menés 4-0, mais au crédit des joueurs, nous avons été beaucoup plus agressifs dans notre presse et avons bien mieux joué en deuxième mi-temps. La Fiorentina est une équipe très forte, très physique et nous n’avons pas égalé cette première mi-temps. la moitié nous l’avons fait.

“On s’est dit à la mi-temps, quand tu joues à ce niveau, la plupart du temps c’est technique et tactique mais c’est aussi mental, il faut croire quand tu entres en contact que tu vas gagner le ballon. Lorsque vous vous rapprochez des gens, vous devez les mettre sous pression et j’ai eu l’impression qu’en deuxième mi-temps, nous avons fait beaucoup plus.”

Et après?

Cœurs retour à l’action de la Premiership écossaise dimanche lorsqu’ils se rendront à Pittodrie pour affronter Aberdeenavec un coup d’envoi à 15h.

L’équipe de Robbie Neilson accueille alors les champions celtique à Tynecastle le samedi 22 octobre – en direct sur Sports du ciel – avec coup d’envoi à 12h30.