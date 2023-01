Fiora’s à Genève ferme définitivement à partir d’aujourd’hui, invoquant l’état de santé du propriétaire – Shaw Local

GENÈVE – Fiora’s, un restaurant renommé de Genève au 317 S. Third St., connu pour sa nourriture, son ambiance, sa terrasse extérieure et sa musique live, a annoncé via les réseaux sociaux qu’il fermait définitivement aujourd’hui après 13 ans.

Le restaurant appartenait à Michael et Ann Anastasio.

L’annonce a été faite sur le restaurant Facebook page, qui a déclaré qu’il “a subi un problème de santé critique l’année dernière”.

«Il a encore une route difficile devant lui qui nécessite toute notre concentration. Pour cette raison et avec une grande tristesse, nous annonçons la fermeture de Fiora à compter d’aujourd’hui (3 janvier 2023) », selon le post. « Nous vous demandons votre compréhension et votre soutien pendant cette période. Merci d’avance pour vos prières alors que nous naviguons dans les mois à venir.

Les efforts pour atteindre la famille Anastasio ont échoué.

Al Buchanan, propriétaire de Geneva Wine Cellars and Tasting Room – un voisin de Fiora sur Third Street – a déclaré que ses prières allaient à Anastasio et à sa famille.

“Je pense que c’est une énorme perte pour Third Street”, a déclaré Buchanan. “Fiora’s était une institution et c’était l’un de mes endroits préférés pour dîner.”

Buchanan et Anastasio ont cofondé la Geneva Food and Beverage Association, qui s’est opposée à une proposition de taxe sur les restaurants dans la ville, mais a plutôt soutenu un référendum réussi sur la taxe de vente à l’échelle de la ville en 2018. Les restaurants et les vendeurs de boissons du centre-ville avaient soutenu l’augmentation de 0,5% de la taxe de vente parce que ils se sont opposés au projet de la ville d’imposer une taxe de 2% sur les lieux de restauration.

“Et bien sûr, Mike est l’une de mes personnes préférées. Ayant travaillé avec lui, je pensais qu’il était un gentleman et un vrai professionnel dans tous les sens », a déclaré Buchanan. “Ce fut un plaisir de travailler avec lui dans la création et la gestion de l’Association genevoise de l’alimentation et des boissons.”

L’association a été dissoute après avoir atteint son objectif, a déclaré Buchanan.

“Comme je l’ai indiqué dans mon commentaire sur Facebook, je pense que sa famille a ses priorités. Leur priorité numéro un est le rétablissement de Mike et je leur souhaite bonne chance à cet égard », a déclaré Buchanan. “J’espère que d’une manière ou d’une autre, Fiora’s rouvrira.”

Kenneth Shepro, également un résident de Wayne, a déclaré qu’Anastasio était un grand partisan du Parti républicain du comté de Kane, dont Shepro est l’ancien président.

“Il a été généreux dans son soutien et son hospitalité pour le Parti républicain de Genève et il était également un grand partisan du village de Wayne et du département de police de Wayne”, a déclaré Shepro. “La fermeture du restaurant est une perte énorme.”

Shepro a noté que le patio extérieur de Fiora “était un endroit merveilleux pour les rassemblements au printemps et en été”.

“Cela laisse un trou énorme dans toute la communauté de Third Street et de Fox Valley”, a déclaré Shepro. “J’y ai pris de nombreux repas merveilleux … Tous ceux qui le connaissent ou le restaurant lui souhaitent de bonnes choses et un prompt rétablissement.”

La porte-parole de la Chambre de commerce de Genève, Laura Rush, a déclaré dans un communiqué qu’Anastasio était membre depuis 2009.

“Il a participé à la Restaurant Week et a organisé des événements au Fiora’s pour Geneva Women in Business”, selon le communiqué. “Sa nourriture était toujours bonne et pendant les festivals, la salle extérieure était toujours pleine.”

Le maire Kevin Burns a déclaré: «La ville honore la décision difficile qu’Ann, Mike et Alexa ont prise et leur envoie nos pensées les plus chaleureuses alors qu’ils traversent le prochain chapitre de leur vie, et bien sûr, les remercie pour 13 ans d’hospitalité et de générosité.