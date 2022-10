Fiona: un chasseur d’ouragan qui a volé dans l’œil décrit une tempête “difficile”

FRÉDÉRICTON –

Kevin Doremus dit que les yeux des ouragans, y compris Fiona – une tempête qui s’est abattue sur le Canada atlantique le mois dernier causant des dégâts considérables – ressemblent à des dômes à ciel ouvert, semblables à des arènes sportives.

Doremus, un lieutenant-commandant de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, s’est approché de l’ouragan de catégorie 3 au-dessus de l’océan Atlantique alors qu’il flirtait avec les côtes d’Aruba et de Porto Rico – quelques jours avant qu’il ne soit rétrogradé à un poste -tempête tropicale et a touché terre au Canada.

Le pilote – connu comme un chasseur d’ouragans – fait voler des scientifiques à travers les yeux de tempêtes dangereuses pour collecter des données, à l’aide d’un avion qu’il appelle affectueusement Miss Piggy. Il a dit que l’œil de Fiona présentait ce qu’on appelle “l’effet de stade”.

“Vous traversez essentiellement les vents les plus forts de la tempête à travers le mur de l’œil, puis les vents passent de très, très forts à zéro très, très rapidement”, a déclaré Doremus dans une récente interview. “Vous passez d’un vol à travers une baignoire – juste une tonne de pluie, une tonne de précipitations où vous ne pouvez rien voir par la fenêtre, puis vous éclatez au milieu de l’œil et tout s’éclaircit. “

À l’intérieur de l’œil de Fiona, les murs circulaires de nuages ​​ressemblaient à un dôme sportif, a-t-il déclaré.

“Vous pouvez lever les yeux et vous pouvez voir en haut”, a déclaré Doremus. “Vous pouvez voir bas dans l’eau. C’est une expérience assez surréaliste. L’œil de Fiona était définitivement très bien formé lorsque nous y avons volé vers la fin, là où nous avons obtenu cet effet de stade assez impressionnant.”

Doremus est chasseur d’ouragans depuis environ cinq ans et travaille pour l’agence américaine depuis plus d’une décennie. Il a déclaré avoir volé plus de 100 fois dans l’œil d’un ouragan. “Vous traversez le mur de l’œil, entrez dans l’œil et ressortez de l’autre côté. C’est un passage”, a-t-il déclaré. “Je voyage avec des gens qui ont environ 400 ou 500 laissez-passer, donc je suis vraiment dans la tranche inférieure de mes pairs pour la plupart.”

Son dernier vol à travers Fiona a eu lieu le 21 septembre, après son passage au-dessus de Porto Rico et juste avant qu’il ne touche terre aux Bermudes.

“C’était une tempête très difficile pour nous parce qu’elle était très loin de la terre alors qu’elle était vraiment forte”, a-t-il déclaré. “Donc, nous avons eu ces longs transits de deux ou trois heures pour sortir de la tempête.”

Habituellement, dit-il, l’œil est la partie la plus calme de la tempête, mais ce n’était pas le cas pour Fiona.

“Nous étions dans la tempête, où la majorité du temps était dans l’obscurité. Mais il y avait tellement d’éclairs que lorsque nous étions dans l’œil, l’éclair l’éclairait pour nous afin que nous puissions voir certaines des caractéristiques”, il a dit. “C’était définitivement une tempête très active à coup sûr.”

Fiona a laissé une traînée de destruction alors qu’elle traversait Porto Rico, déchirant l’île et provoquant des glissements de terrain avant d’atteindre les Bermudes. Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Fiona avait des vents maximums soutenus de 215 kilomètres à l’heure en milieu d’après-midi le 23 septembre alors qu’elle se dirigeait vers le sud d’Halifax.

La tempête post-tropicale a touché terre en Nouvelle-Écosse entre les communautés de Canso et Guysborough le 24 septembre. Ses vents de force ouragan ont traversé la région, coupant l’électricité à plus de 500 000 clients dans les Maritimes. Mardi, près de trois semaines après le passage de Fiona dans la région, plus de 3 000 clients de l’Île-du-Prince-Édouard étaient toujours sans électricité.

Ce que Doremus a dit avoir trouvé inhabituel à propos de Fiona, c’est que la tempête a maintenu sa force beaucoup plus longtemps que la moyenne des ouragans. Les chercheurs et les pilotes ont passé beaucoup de temps à étudier Fiona pour savoir comment les tempêtes s’intensifient, a-t-il déclaré, ajoutant que les scientifiques ne peuvent pas utiliser les instruments pour collecter des données une fois que la tempête est au-dessus de la terre.

“Comme la tempête a passé si longtemps au-dessus des eaux libres, nous avons pu vraiment échantillonner la tempête et recueillir beaucoup d’informations de recherche vraiment précieuses avant qu’elle ne touche terre”, a-t-il déclaré.

Les chercheurs ont recueilli des informations sur la température, la pression, l’humidité, le point de rosée et la vitesse du vent. L’objectif est de fournir des données précises aux autorités sur le terrain afin qu’il y ait plus de temps pour se préparer avant que la tempête ne frappe la terre, a-t-il déclaré.

Lorsque de grandes tempêtes telles que Fiona menacent les côtes, la National Oceanic and Atmospheric Administration organise des opérations 24 heures sur 24 non seulement pour les surveiller, mais également pour collecter des données, a déclaré Doremus. L’agence se réunit tous les jours, soit à 2 heures du matin, soit à 14 heures. Doremus a déclaré qu’il avait un faible pour les réunions de 14 heures, pour lesquelles il se prépare en s’arrêtant généralement à l’épicerie locale pour prendre des biscuits.

Pour les rencontres de 2 heures du matin, il reçoit des beignets. “Juste quelques collations légères,” dit-il en riant. “Le chocolat fonctionne.”



