Fiona touche terre en Nouvelle-Écosse

HALIFAX –

La tempête post-tropicale Fiona est arrivée en Nouvelle-Écosse tôt samedi matin, et le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que le centre avait touché terre sur la péninsule de Canso près de Hart Island et Guysborough.

Le Centre canadien des ouragans a tweeté tôt samedi que Fiona était la tempête terrestre la plus sous pression jamais enregistrée au Canada.

Dans une première mise à jour, le centre a déclaré que Fiona devait traverser le Cap-Breton dans la matinée, puis atteindre la Basse-Côte-Nord du Québec et le sud-est du Labrador en fin de soirée.

La tempête a coupé l’électricité à plus de 500 000 clients dans les Maritimes tôt samedi, la plupart des dommages ayant été signalés dans l’est de la Nouvelle-Écosse, à travers l’Île-du-Prince-Édouard et le Cap-Breton. À 7 heures du matin, heure locale, Maritime Electric signalait des pannes affectant 82 138 clients, sur les 86 000 desservis par la société de services publics. Nova Scotia Power a signalé que 412 041 clients étaient dans le noir et NB Power a signalé que 44 329 étaient sans électricité.

Le centre a déclaré que des rafales généralisées entre 90 et 120 km/h ont été signalées sur la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles-de-la-Madeleine et le sud-ouest de Terre-Neuve, avec des rafales maximales à 161 km/h sur l’île Beaver, en Nouvelle-Écosse.

Certaines parties de l’est de la Nouvelle-Écosse continentale et de l’Île-du-Prince-Édouard ont enregistré de 75 à 125 mm de pluie.

La tempête «historique» devait apporter entre 100 et 200 millimètres de pluie sur une grande partie du Canada atlantique et de l’est du Québec, plus de 200 millimètres devant tomber dans des zones plus proches de la trajectoire de la tempête.

Des avertissements d’onde de tempête sont en vigueur pour la majeure partie du golfe du Saint-Laurent, le sud-ouest de Terre-Neuve, l’est de la Nouvelle-Écosse et la côte est du Nouveau-Brunswick, avec des vagues pouvant dépasser 12 mètres dans les parties est du golfe du Saint-Laurent et du détroit de Cabot.

Les inondations côtières demeurent une menace pour certaines parties de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris le détroit de Northumberland, la région du golfe du Saint-Laurent, y compris les Îles-de-la-Madeleine et l’est du Nouveau-Brunswick, le sud-ouest de Terre-Neuve, l’estuaire du Saint-Laurent et le cours inférieur du Québec. La côte Nord.

Des avertissements d’ouragan et de tempête tropicale sont en vigueur pour la plupart des régions, ainsi que des avertissements de vent et de pluie du Centre de prévision des tempêtes de l’Atlantique.

Le centre des ouragans a déclaré que les conditions s’amélioreront sur l’ouest de la Nouvelle-Écosse et l’est du Nouveau-Brunswick plus tard dans la journée, mais qu’elles persisteront ailleurs.