Fiona touche terre en Nouvelle-Écosse

HALIFAX –

La Municipalité régionale du Cap-Breton a déclaré l’état d’urgence alors que la tempête post-tropicale Fiona – l’une des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé la côte est du Canada – continue de frapper l’île.

Fiona provoquait des vents de force ouragan lorsqu’elle a touché terre à 4 heures du matin, heure locale, à l’extrémité est de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse, près de Canso.

Le Centre canadien des ouragans de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, affirme que Fiona a établi un record de la pression barométrique la plus basse jamais enregistrée pour une tempête tropicale touchant terre au Canada. La pression non officielle enregistrée à Hart Island était de 931,6 millibars, une mesure de la force de la tempête.

Le centre indique que des rafales généralisées entre 90 et 120 kilomètres par heure ont été signalées sur la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles-de-la-Madeleine et le sud-ouest de Terre-Neuve, avec une rafale maximale atteignant 161 km/h sur l’île Beaver, en Nouvelle-Écosse.

À Sydney, en Nouvelle-Écosse, la plus grande ville du Cap-Breton, le vent a causé de graves dommages à certaines maisons, forçant des familles à fuir.

“Nous avons eu plusieurs défaillances structurelles”, a déclaré Christina Lamey, porte-parole de la région. Elle a confirmé que personne n’avait été blessé. Elle a dit qu’il n’était pas clair combien de maisons avaient été endommagées, mais il y avait des rapports de murs effondrés et de toits manquants.

Une vingtaine de personnes se sont réfugiées au centre sportif et de divertissement Centre 200 à Sydney, a-t-elle déclaré.

“Le message clé qui en découle est que les gens restent à la maison”, a déclaré Lamey dans une interview. “Les premiers intervenants sont vraiment débordés en ce moment. Nous voulons que les gens restent en dehors des routes. La plupart des routes présentent des dangers, avec des lignes électriques et des arbres abattus également.”

La tempête a coupé l’électricité à plus de 500 000 foyers et entreprises dans les Maritimes.

À 8 h 30, heure locale, Nova Scotia Power signalait que 414 000 clients étaient dans le noir, soit environ 80 % des foyers et des entreprises qu’elle dessert.

À l’Île-du-Prince-Édouard, Maritime Electric signalait que 82 000 de ses 86 000 clients étaient sans électricité, et Énergie NB en signalait 47 000, la plupart à Moncton, Shediac et Sackville et dans les environs.

À Charlottetown, les autorités municipales conseillent aux résidents qui cherchent un abri dans les centres d’accueil locaux de rester là où ils se trouvent jusqu’à ce qu’ils puissent se déplacer en toute sécurité dans la ville.

“De ce soir jusqu’à peut-être dimanche, restez à l’intérieur sauf si cela est absolument nécessaire”, a déclaré la ville dans un communiqué. “Restez en dehors des routes et attendez-vous à des pannes de courant continues.”

La ville reste parsemée d’arbres tombés, de lignes électriques abattues, et plusieurs rues restent bloquées.

“Notre centre de répartition a reçu plus d’une centaine d’appels pendant la nuit concernant des arbres abattus et des lignes électriques”, indique le communiqué. “Les équipages font ce qu’ils peuvent, mais la majorité des travaux de nettoyage commenceront une fois que la vitesse du vent diminuera par rapport aux niveaux que nous connaissons actuellement.”

Certaines parties de l’est de la Nouvelle-Écosse continentale et de l’Île-du-Prince-Édouard ont enregistré de 75 à 125 millimètres de pluie.

Dans la baie côtière de Cow Bay, en Nouvelle-Écosse, au sud-est d’Halifax, Caralee McDaniel a déclaré que l’océan Atlantique voisin était « tout simplement sauvage ».

“Nous regardons les vagues sauvages se briser”, a-t-elle déclaré dans une interview depuis la maison de son amie, qui a perdu l’électricité vers 23h30.

“Nous avons des bougies et plusieurs appareils complètement chargés… Nous avons des seaux d’eau et de l’eau bouillie dans un thermos pour pouvoir faire du café”, a-t-elle déclaré.

“(La nuit dernière), vous pouviez voir les fenêtres fléchir… Il y avait beaucoup de grincements et de vents hurlants… Parfois, nous nous demandions si le vent allait faire sauter les fenêtres.”

Les avertissements d’onde de tempête restent en vigueur pour la majeure partie du golfe du Saint-Laurent, le sud-ouest de Terre-Neuve, l’est de la Nouvelle-Écosse et la côte est du Nouveau-Brunswick, avec des vagues pouvant dépasser 12 mètres dans les parties est du golfe du Saint-Laurent et du détroit de Cabot.

Les inondations côtières demeurent une menace pour certaines parties de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris le détroit de Northumberland, la région du golfe du Saint-Laurent, y compris les Îles-de-la-Madeleine et l’est du Nouveau-Brunswick, le sud-ouest de Terre-Neuve, l’estuaire du Saint-Laurent et le cours inférieur du Québec. La côte Nord.

Les avertissements d’ouragan et de tempête tropicale restent en vigueur pour la plupart des régions.

Le centre des ouragans a déclaré que les conditions s’amélioreront sur l’ouest de la Nouvelle-Écosse et l’est du Nouveau-Brunswick plus tard dans la journée, mais qu’elles persisteront ailleurs.



