Fiona se précipite au Canada atlantique avec de fortes pluies et du vent

HALIFAX, Nouvelle-Écosse – Des pluies et des vents violents ont frappé la région du Canada atlantique alors que Fiona s’est fermée tôt samedi en tant que gros et puissant cyclone post-tropical, et les prévisionnistes canadiens ont averti qu’il pourrait s’agir de l’une des tempêtes les plus violentes de l’histoire du pays.