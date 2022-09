Fiona s’approche de la République dominicaine après avoir battu Porto Rico

LA HAVANE – L’ouragan Fiona s’est abattu sur la République dominicaine lundi après avoir détruit le réseau électrique et déclenché des inondations et des glissements de terrain à Porto Rico, où le gouverneur a déclaré que les dégâts étaient “catastrophiques”.

Jusqu’à 30 pouces (76 centimètres) étaient prévus pour les régions de l’est et du sud de Porto Rico.

L’eau brune s’est précipitée dans les rues, dans les maisons et a même consommé une piste d’aéroport dans le sud de Porto Rico.

Fiona a également arraché l’asphalte des routes et emporté un pont dans la ville de montagne centrale d’Utuado qui, selon la police, a été installé par la Garde nationale après que l’ouragan Maria a frappé en 2017 en tant que tempête de catégorie 4.

“Je dormais et j’ai vu quand la tôle ondulée s’est envolée”, a-t-il dit en observant comment la pluie avait trempé ses affaires.

Ada Vivian Román, une étudiante en photographie de 21 ans, a déclaré que la tempête avait renversé des arbres et des clôtures dans sa ville natale de Toa Alta.

Fiona était centrée à 85 kilomètres au sud-est de Punta Cana, en République dominicaine, avec des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km/h) dimanche soir, selon le US National Hurricane Center. Il se déplaçait vers le nord-ouest à 9 mph (15 km/h).

La panne d’électricité provoquée par l’ouragan Maria a été responsable de la mort de près de 3 000 personnes dans les suites étouffantes de la tempête, l’électricité dans certains quartiers n’ayant été rétablie qu’un an plus tard. Maria était une tempête dévastatrice de catégorie 4 qui a frappé le 20 septembre 2017.

Luma, la société qui exploite la transmission et la distribution d’électricité, a déclaré que le mauvais temps, y compris des vents de 80 mph, avait perturbé les lignes de transmission dimanche, entraînant “une panne d’électricité sur toute l’île”.

Les centres de santé fonctionnaient avec des générateurs – et certains d’entre eux étaient tombés en panne. Le secrétaire à la Santé, Carlos Mellado, a déclaré que les équipes se sont précipitées pour réparer les générateurs du Comprehensive Cancer Center, où plusieurs patients ont dû être évacués.

Plus de 3 000 maisons n’ont toujours qu’une bâche bleue comme toit, et les infrastructures restent faibles, y compris le réseau électrique. Les pannes restent courantes et la reconstruction n’a commencé que récemment.