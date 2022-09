Fiona s’approche de la République dominicaine après avoir battu Porto Rico

LA HAVANE (AP) – L’ouragan Fiona s’est abattu sur la République dominicaine lundi après avoir détruit le réseau électrique et déclenché des inondations et des glissements de terrain à Porto Rico, où le gouverneur a déclaré que les dégâts étaient “catastrophiques”.

Aucun décès n’a été signalé, mais les autorités du territoire américain ont déclaré qu’il était trop tôt pour estimer les dégâts d’une tempête qui devait encore déchaîner des pluies torrentielles sur Porto Rico lundi.

Jusqu’à 30 pouces (76 centimètres) étaient prévus pour les régions de l’est et du sud de Porto Rico.

“Il est important que les gens comprennent que ce n’est pas fini”, a déclaré Ernesto Morales, météorologue au National Weather Service à San Juan.

Il a déclaré que les inondations avaient atteint des “niveaux historiques”, les autorités ayant évacué ou secouru des centaines de personnes à travers l’île.

“Les dégâts que nous constatons sont catastrophiques”, a déclaré le gouverneur Pedro Pierluisi.

L’eau brune s’est précipitée dans les rues, dans les maisons et a même consommé une piste d’aéroport dans le sud de Porto Rico.

Fiona a également arraché l’asphalte des routes et emporté un pont dans la ville de montagne centrale d’Utuado qui, selon la police, a été installé par la Garde nationale après que l’ouragan Maria a frappé en 2017 en tant que tempête de catégorie 4.

La tempête a également arraché les toits de plusieurs maisons, dont celle de Nelson Cirino dans la ville côtière du nord de Loiza.

“Je dormais et j’ai vu quand la tôle ondulée s’est envolée”, a-t-il dit en observant comment la pluie avait trempé ses affaires.

Ada Vivian Román, une étudiante en photographie de 21 ans, a déclaré que la tempête avait renversé des arbres et des clôtures dans sa ville natale de Toa Alta.

“Je suis en fait très anxieuse parce que c’est un ouragan qui se déplace très lentement”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle s’inquiétait également de savoir si les transports en commun sur lesquels elle compte pour se rendre à son travail dans une agence de relations publiques fonctionneront au moment où elle devra retourner au bureau.

“Mais je sais que je suis privilégiée par rapport à d’autres familles qui perdent pratiquement leur maison parce qu’elles sont sous l’eau”, a-t-elle déclaré.

Fiona était centrée à 85 kilomètres au sud-est de Punta Cana, en République dominicaine, avec des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km/h) dimanche soir, selon le US National Hurricane Center. Il se déplaçait vers le nord-ouest à 9 mph (15 km/h).

Il a frappé le jour anniversaire de l’ouragan Hugo, qui a frappé l’île en 1989 en tant que tempête de catégorie 3.

Alors que les autorités continuent d’évaluer les dégâts causés par Fiona, beaucoup se sont demandé quand le courant serait rétabli.

“C’est probablement le pire des dégâts”, a déclaré Tomás Rivera, copropriétaire d’un hôtel dans la ville côtière d’El Combate, au sud-ouest.

Le président américain Joe Biden a déclaré l’état d’urgence sur le territoire américain alors que l’œil du cyclone s’approchait du coin sud-ouest de l’île.

La panne d’électricité provoquée par l’ouragan Maria a été responsable de la mort de près de 3 000 personnes dans les suites étouffantes de la tempête, l’électricité dans certains quartiers n’ayant été rétablie qu’un an plus tard. Maria était une tempête dévastatrice de catégorie 4 qui a frappé le 20 septembre 2017.

Luma, la société qui exploite la transmission et la distribution d’électricité, a déclaré que le mauvais temps, y compris des vents de 80 mph, avait perturbé les lignes de transmission dimanche, entraînant “une panne d’électricité sur toute l’île”.

Les centres de santé fonctionnaient avec des générateurs – et certains d’entre eux étaient tombés en panne. Le secrétaire à la Santé, Carlos Mellado, a déclaré que les équipes se sont précipitées pour réparer les générateurs du Comprehensive Cancer Center, où plusieurs patients ont dû être évacués.

Plus de 3 000 maisons n’ont toujours qu’une bâche bleue comme toit, et les infrastructures restent faibles, y compris le réseau électrique. Les pannes restent courantes et la reconstruction n’a commencé que récemment.

“Je pense que nous tous, les Portoricains qui avons vécu Maria, avons ce stress post-traumatique de” Que va-t-il se passer, combien de temps cela va-t-il durer et à quels besoins pourrions-nous être confrontés? “, A déclaré Danny Hernández, qui travaille dans la capitale de San Juan, mais prévoyait de traverser la tempête avec ses parents et sa famille dans la ville occidentale de Mayaguez.

La tempête a frappé des villes et des villages le long de la côte sud de Porto Rico qui ne se sont pas encore complètement remis d’une série de violents tremblements de terre à partir de la fin de 2019.

Plus de 1 000 personnes avec quelque 80 animaux de compagnie avaient cherché refuge à travers l’île dimanche soir, la majorité d’entre elles sur la côte sud.

Fiona devait balayer la République dominicaine tôt lundi, puis le nord d’Haïti et les îles Turques et Caïques avec la menace de fortes pluies. Il pourrait menacer l’extrême sud des Bahamas mardi.

Des avertissements d’ouragan ont été affichés pour la côte est de la République dominicaine, de Cabo Caucedo à Cabo Frances Viejo, et pour les îles Turques et Caïques.

Fiona a déjà battu les Caraïbes orientales, tuant un homme sur le territoire français de la Guadeloupe lorsque les inondations ont emporté sa maison, ont déclaré des responsables.

Danica Coto, The Associated Press