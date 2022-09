Fiona provoque des inondations et des débris aux Îles-de-la-Madeleine au Québec

Route 199 aux Îles-de-la-Madeleine à l’entrée sur l’île du Cap-aux-Meules. On voit bien les débris et roches ramenés sur la route par les immenses vagues. #mm #Fionahurricane

On rappelle que les rafales ont soufflé jusqu’à 132 km/h plus tôt aujourd’hui. pic.twitter.com/JoF0foIElN

—Patrick Duplessis (@Pat_wx) 24 septembre 2022