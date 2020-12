Dame Barbara Windsor est décédée jeudi dernier.

Si quelqu’un était branché sur la prise de la meilleure vie, c’était Babs. Toujours glamour, toujours avec ce grand sourire pour tout le monde, ce rire impertinent, ce cœur accommodant … jusqu’à ce que la maladie d’Alzheimer commence à les entraîner sauvagement – et elle – loin.

Je me souviens de la dernière fois que j’ai vu Barbara. C’était il y a un bon moment, mais je ne l’ai jamais oublié. Elle était, comme toujours, avec son mari magnifique et adorable, Scott, dans un théâtre.

Je ne me souviens plus de ce que nous avons vu, ni du théâtre auquel nous avons assisté, mais je n’ai jamais oublié de voir Barbara et de penser qu’elle n’était pas elle-même ce soir-là. Le sourire était là pour tout le monde, comme toujours, mais définitivement édulcoré. Et cela n’atteignit pas ses yeux.







(Image: Getty Images)



Ces grands yeux bleus étaient maculés de larmes retenues. Elle paraissait timide et incertaine. Une image d’elle quand elle m’a repéré est restée dans mon esprit; elle a regardé, a fait un signe de la main, est venue vers moi et en larmes et a dit «Oh Fiona» comme si nous avions une connaissance partagée d’un événement horrible.

Il y avait de la douleur dans ses yeux – presque un suppliant pour moi de dire «Oui, je sais».

Oui, je sais que vous avez la maladie d’Alzheimer et je sais que c’est l’une des maladies les plus cruelles qu’un être humain puisse avoir le malheur de souffrir, en vous privant, pour ainsi dire, de la personne que vous étiez.

Dans le cas de Barbara, c’était bien sûr quelqu’un au cœur immense, qui, malgré certaines périodes difficiles – et des partenaires douteux – en cours de route, aimait la vie, en profitait au maximum et ne manquait jamais de partager sa chaleur avec des inconnus.

Elle ne pensait pas qu’elle était une grande star. Elle a toujours été l’une des nôtres. La femme au grand cœur qui avait vécu des moments difficiles et des relations encore plus difficiles.

J’ai souvent pensé à notre rencontre ce soir-là et plus j’y pense, plus je vois son visage souriant pour les autres, mais au-delà terrifié pour elle-même. Je peux voir maintenant qu’elle savait déjà cette nuit-là que quelque chose n’allait pas du tout chez elle. Puisse-t-elle vraiment reposer en paix.