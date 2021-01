L’animatrice de Telly, Fiona Phillips, a eu une brillante carrière – rencontrant certains des plus grands noms du showbiz, d’Angelina Jolie à Victoria Beckham en passant par Clint Eastwood.

Mais elle dit que se retrouver face à face avec l’âge historique de 60 ans a été l’une des plus grandes révélations de sa vie.

Et elle estime que son anniversaire la semaine dernière lui a fait sentir comme une adulte pour la toute première fois.

«J’ai soudain l’impression que je suis une adulte sérieuse – même s’il m’a fallu beaucoup de temps pour m’en rendre compte», dit-elle.







(Image: PA)



«Je n’accepte pas 60 ans. Mon anniversaire est une merde de toute façon parce que tout le monde a toujours la gueule de bois au Nouvel An, moi y compris. Personne ne veut sortir et faire la fête.

En regardant en arrière sur les hauts et les bas de sa carrière, Fiona fête ses 60 ans en levant le couvercle sur la célébrité la plus grossière qu’elle ait jamais interviewée.

Elle révèle également son amitié avec l’ancienne Spice Girl Victoria Beckham et son flirt avec Mel Gibson.

Fiona se souvient comment elle a vu la star impatiente de Terminator, Arnold Schwarzenegger, prendre d’assaut le plateau alors qu’il était frustré par l’équipe de tournage avant une interview.

«Il était tellement impoli», dit-elle.

«Il est arrivé tôt alors que la caméra et les hommes du son étaient toujours en place et ont continué à regarder sa montre en soupirant et en demandant combien de temps ils allaient prendre.

«Puis il s’est soudainement levé et a dit: ‘Eh bien, c’est tout’ et a disparu – et il n’a même pas dit ‘Je reviendrai’.







(Image: Getty)



«C’était en contraste total avec certaines des personnes les plus gentilles que j’ai rencontrées. Victoria Beckham est tout simplement adorable et très drôle.

«Elle se présente comme une sorte de fashionista froide mais elle est très pointue et réfléchie.

«Quelques jours après notre entretien, elle s’est efforcée de connaître la taille de mes vêtements et de m’envoyer une paire de ses jeans VB.

«Il n’y avait aucune raison pour elle de le faire et rien pour elle. C’était juste une bonne idée.

Elle se souvient d’une autre interview avec l’ancienne Spice Girl chez les bijoutiers Tiffany pour OK! LA TÉLÉ.

«Je venais juste d’avoir mon aîné, Matt, et elle avait Brooklyn, et les bébés étaient allongés sur le sol l’un à côté de l’autre, étant pris en charge par la mère de Victoria pendant que nous bavardions», dit-elle.

«Mel Gibson était également un de mes favoris, bien qu’il ait ensuite connu une crise médiatisée.

«Je l’ai toujours aimé et s’il sait que tu es partant pour ça, ses yeux sont très scintillants et brillants.

Elle a révélé un malentendu hilarant avec la star de Lethal Weapon.







(Image: Getty)



«Quand il a remporté deux Oscars pour Braveheart, il portait un kilt. Je lui ai demandé: «Que portent les hommes sous leur kilt? Il a répondu: «Sous où? J’ai dit: « Sous ton kilt? » Cela a duré un moment avant que je réalise qu’il disait sous-vêtements et pas sous où! Il riait vraiment. Il adorait que je me tortille.

«La femme la plus incroyable était Bette Midler. Elle était la personne la plus adorable et j’ai été époustouflé par elle.

Fiona dit que l’un de ses moments préférés a été avec Richard Gere sur le tapis rouge des Oscars.

«Il était avec Cindy Crawford et je descendais la ligne en essayant de parler aux gens et il s’est tourné vers moi et a dit: ‘Vous êtes magnifique’.

Il était avec un top model! J’ai dîné sur cette histoire plusieurs fois. Fiona a passé près de deux décennies avec GMTV à couvrir certaines des plus grandes histoires de célébrités des années 90, y compris des affaires judiciaires contre Michael Jackson et OJ Simpson.

En 1997, elle co-présentait avec Eamonn Holmes et son style d’interview détendu mais sans fioritures était un succès auprès des téléspectateurs.









Elle est partie en 2008 en raison d’engagements familiaux, mais estime que GMTV a été son couronnement.

«C’était définitivement un moment fort de ma carrière», a-t-elle déclaré. «Parfois, je pense que j’aurais peut-être dû rester là-bas, mais mes deux parents étaient atteints de la maladie d’Alzheimer à l’époque et j’avais deux très jeunes enfants à garder. J’ai dû prendre la décision.

Fiona n’est pas si fière de son passage dans Strictly Come Dancing en 2005 – et cette année a décrit la hache du partenaire de danse néo-zélandais Brendan Cole comme «karma».

Fiona a déclaré: «Je n’aurais jamais dû le faire. Même à l’adolescence, je détestais monter sur la piste de danse.







(Image: Daily Mirror)



«C’est drôle mais pour quelqu’un qui a passé beaucoup de temps

en radiodiffusion, j’ai toujours été assez timide et j’ai une faible estime de soi.

«Je me sentais tellement gêné, mais je me suis dit:« J’aurai un danseur professionnel et c’est un bon programme ». Mais Brendan est un vieux chef de file et voulait vraiment être numéro un ou rien. Je n’étais tout simplement pas très bon.

«Je suis devenu une figure de type comique. Je ne suis pas content de l’avoir fait, mais c’était une expérience.

Malgré son énorme succès, Fiona a une nature d’autodérision qui, selon elle, vient de ses parents, Amy et Phil.

Elle a dit: «Avec ma mère, se montrer était un péché capital – seulement quelque chose que les enfants arrogants ont fait – et je pense que cela m’a gardé au sol.

« Mes parents ont travaillé dur mais n’avaient ni air ni grâces. »









Et alors que la plupart des gens seraient ravis de rencontrer la reine, Fiona a été un peu gênée lorsqu’elle s’est retrouvée face à face avec Sa Majesté au Royal Variety Show en 2003.

Elle a déclaré: «Je ne suis pas royaliste et j’ai pensé: ‘Je ne vais pas m’incliner devant elle’, mais il y a cette drôle d’image de nous où je suis penchée comme un point d’interrogation, tout en pleurnichant.

Bien que Fiona soit naturellement jolie, elle a toujours résisté à retenir les années avec le botox – mais dit maintenant «ne jamais dire jamais».

«J’ai toujours dit que je ne l’aurai jamais, mais maintenant je vieillis je pense, euh, peut-être. Parfois, je regarde quelqu’un et je pense qu’il a l’air bien, puis je découvre plus tard qu’il a eu un peu d’aide.

Malgré ses 60 ans, il n’y a aucune chance que Fiona disparaisse de nos écrans

à tout moment bientôt. «Je suppose que je devrais vraiment penser à ma retraite, mais cela ne fait pas partie de mon lexique», a-t-elle déclaré.

«J’aime tout cela d’avoir une raison de se lever le matin.»