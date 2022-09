Fiona menace de devenir une tempête de catégorie 4 en direction des Bermudes

SAN JUAN, Porto Rico – L’ouragan Fiona a menacé de se transformer en tempête de catégorie 4 mercredi alors qu’il frappait les îles Turques et Caïques et devait passer devant les Bermudes plus tard cette semaine.

« L’ouragan Fiona a gravement touché les infrastructures électriques et les installations de production dans toute l’île. Nous voulons qu’il soit très clair que les efforts de restauration et de redynamisation se poursuivent et sont affectés par de graves inondations, des routes impraticables, des arbres abattus, des équipements en détérioration et des lignes abattues », a déclaré Luma, la société qui exploite la transmission et la distribution d’électricité.