Fiona: Les responsables vont commencer à évaluer l’étendue des dégâts causés par la tempête

Après avoir frappé le Canada atlantique, la tempête post-tropicale Fiona s’est déplacée vers l’intérieur des terres dans le sud-est du Québec, Environnement Canada affirmant que la tempête continuera de s’affaiblir en traversant le sud-est du Labrador et la mer du Labrador.

À 6 heures du matin, heure locale, près de 267 000 clients de Nova Scotia Power étaient toujours touchés par des pannes, 82 414 clients de Maritime Electric restaient dans le noir et plus de 20 600 foyers et entreprises au Nouveau-Brunswick étaient sans électricité, certaines entreprises de services publics provinciales avertissant que cela pourrait être jours avant que les lumières ne se rallument pour tout le monde.

Newfoundland Power a signalé des pannes affectant plus de 3 600 clients, alors que des vents de force tempête tropicale haut de gamme ont renversé des arbres et des lignes électriques, bien qu’Environnement Canada ait déclaré que les vents diminueraient dans la matinée.

Dans une mise à jour tôt dimanche matin, Environnement Canada a déclaré que des vents forts continuaient sur le nord de Terre-Neuve, le sud-est du Labrador et certaines parties du sud-est du Québec.

Un avertissement de vent est demeuré en vigueur pour la partie ouest de la péninsule nord de Terre-Neuve, tandis que des avertissements de tempête sont en place pour certaines parties des zones marines du nord-est du golfe et du détroit de Belle Isle.

Alors que Fiona continuait de s’affaiblir, les représentants du gouvernement de tout l’Est du Canada se sont préparés à évaluer toute l’étendue des dommages laissés derrière eux.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, ainsi que plusieurs membres de son cabinet, devaient visiter certaines des régions les plus durement touchées du Cap-Breton en hélicoptère dimanche matin.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui a annulé sa visite prévue au Japon pour les funérailles nationales de l’ancien premier ministre Shinzo Abe, a déclaré qu’il se rendrait le plus tôt possible, tout en notant qu’il ne voulait déplacer aucune équipe d’urgence qui se concentre sur un travail important. par terre.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré samedi que les membres des Forces armées canadiennes avaient commencé à se préparer à répondre avant de recevoir la demande d’aide de la Nouvelle-Écosse, et que des troupes seront déployées dans d’autres provinces qui demandent de l’aide.

Aucun détail n’a été fourni sur le nombre de soldats déployés, mais Anand a déclaré qu’une reconnaissance était en cours pour s’assurer qu’ils se rendent là où et quand ils sont le plus nécessaires.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 septembre 2022.