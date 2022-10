Fiona: Les résidents de l’île de NL disent que la ville ne sera plus jamais la même

ÎLES BRÛLÉES, T.-N.-L. –

Jamie King dit qu’il est difficile de parler de ce qu’il traverse, un mois après que la tempête post-tropicale Fiona a arraché l’arrière de sa maison dans la ville de Burnt Islands, au sud-ouest de Terre-Neuve.

Sa maison est détruite et il n’y a aucun espoir de la réparer, a déclaré King lundi. Lui et sa famille vivent avec sa sœur et sa famille, entassés dans sa maison de deux chambres.

On ne sait pas quand ils pourraient reconstruire, ni où – bien qu’il ait dit que ce ne serait pas près de l’océan dans ce que l’on appelle maintenant la “zone de danger”.

Alors que Fiona conduisait des vagues féroces sur terre le matin du 24 septembre, le hangar de King a été complètement emporté, avec “des milliers et des milliers” d’outils à l’intérieur, a-t-il ajouté.

“C’était mon truc préféré. Mon espace sûr, je l’ai appelé”, a-t-il dit, ajoutant: “Ma vie telle que je la connaissais est partie, ruinée.”

La tempête historique a semé la dévastation dans tout l’Est du Canada ce matin-là. Certaines maisons – et une personne – ont été emportées dans l’océan, tandis que d’autres bâtiments, comme celui de King, ont été détruits et inhabitables. À l’Île-du-Prince-Édouard, où des arbres et des lignes électriques jonchaient les rues, certaines personnes ont été privées d’électricité pendant trois semaines.

À la pointe sud-ouest de Terre-Neuve, où Burnt Islands se trouve à 30 kilomètres à l’est de Port aux Basques, des vagues atteignant 12 mètres de haut ont déferlé sur le rivage, arrachant des arbres et faisant dériver des voitures. Après deux jours d’enquête sur les dégâts, les autorités ont estimé que près de 100 maisons de la région avaient été détruites.

“De toute évidence, il y a encore tant de personnes hors de chez elles et une certaine incertitude”, a déclaré Paul Strickland, maire adjoint de Burnt Islands, dans une récente interview.

La ville fait de son mieux pour travailler avec le gouvernement provincial afin de trouver de nouveaux endroits pour que des gens comme King puissent reconstruire, a-t-il déclaré. Pourtant, Strickland a déclaré qu’il s’attend à ce que certains quittent complètement la communauté.

Fiona, a-t-il ajouté, a probablement changé à jamais Burnt Islands.

“Le paysage à lui seul a déjà un aspect différent”, a-t-il déclaré. “Mais la nature de la ville pourrait être un peu différente après cela.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 octobre 2022.