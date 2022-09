Fiona : Les images satellite capturent l’impact sur le littoral de l’Î.-P.-É.

Lorsque l’ouragan Fiona a touché terre au cours de la fin de semaine sous forme de tempête post-tropicale, l’Île-du-Prince-Édouard et l’un de ses écosystèmes les plus importants ont subi des dommages importants, car la tempête a provoqué l’érosion du littoral de la province.

Photos de la Agence spatiale canadienne a montré l’étendue de la force de la tempête alors qu’elle balayait la province. Des scientifiques citoyens sur le terrain ont également capturé son impact sur les dunes de sable des parcs nationaux, notamment Dalvay, Brackley et Cavendish Beach.

Chris Houser, professeur de sciences à l’Université de Windsor, affirme que les dommages causés aux dunes de sable du parc national de Dalvay ne ressemblent à rien de ce qui a été vu auparavant

“La dune a été coupée en deux”, a déclaré Houser à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi.

“Il a perdu une grande partie de son volume, il va finir par s’effondrer, perdre une grande partie de sa hauteur, et la plupart des sédiments sont allés au large, une partie passant derrière la barrière par de petits canaux de lavage.”

Les météorologues ont décrit Fiona comme l’une des tempêtes les plus percutantes à avoir frappé la région de l’Atlantique, les rafales de vent atteignant plus de 100 kilomètres à l’heure, certaines régions de l’Île-du-Prince-Édouard atteignant près de 150 km/h. Bien que le principal impact de la tempête ait été sa résistance, des vents violents ont provoqué une onde de tempête constante qui a duré des heures.

Houser dit que les premiers rapports de son équipe de scientifiques citoyens de l’Initiative Coastie de Parcs Canada indiquent que les marées hautes causées par la tempête ont enlevé près de 10 mètres de la dune et environ 30 mètres cubes par mètre de sable ont été perdus de la plage. Alors que les dunes de sable se rétablissent naturellement, il faudra probablement des années pour que les dunes se rétablissent à cause de la force de Fiona.

“Cela va avoir un impact sur ce système au cours des deux prochaines années, car cela pourrait prendre presque 10 ans pour que ce système se rétablisse complètement”, a-t-il déclaré.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE RETARDE LE PROCESSUS DE RÉCUPÉRATION

Les dunes de sable sont un écosystème important pour la province, dit Jennifer Stewart de Parcs Canada Î.-P.-É. Elle dit qu’elles jouent un rôle essentiel en tant que barrière naturelle pour protéger les autres communautés écologiques et nous-mêmes contre les futurs événements météorologiques extrêmes.

“Pendant l’ouragan Dorian, en 2019, nous avons perdu en moyenne deux mètres de littoral dans tout le parc national de l’Î.-P.-É., et nous sommes donc habitués à avoir des ouragans dans cette région, mais je n’ai jamais vu ce niveau d’érosion auparavant”, a déclaré Stewart à CTVNews. .ca lors d’une entrevue téléphonique mardi.

Les dunes de sable sont capables de se reconstruire au printemps une fois que la végétation de la plage commence à pousser de l’ammophile. Cette herbe est essentielle à la reconstruction des dunes car l’herbe attrape le sable pour faire pousser de nouvelles dunes, se répandant sous la surface du sable pour créer des racines qui formeront un filet pour maintenir le sable en place.

« C’est la protection que nous aurions contre les forces du golfe du Saint-Laurent, dit-elle. “Donc, ne pas avoir cette dune de sable là-bas, cela nous rend un peu plus vulnérables aux dommages causés par les tempêtes hivernales et les conditions météorologiques en général.”

Cependant, les effets du changement climatique augmentant chaque année, les écosystèmes comme les dunes de sable pourraient ne pas être en mesure de se rétablir assez rapidement avant que de nouveaux événements météorologiques extrêmes ne causent davantage de dégâts.

La fonte des calottes glaciaires entraînant une élévation du niveau de la mer, Houser affirme que les tempêtes comme Fiona ne feront qu’augmenter avec le temps et retarderont encore le processus de rétablissement de ces écosystèmes. De plus, des hivers plus chauds qui ne peuvent pas créer de glace sur nos lacs peuvent endommager davantage les dunes, car la glace leur donnerait normalement une pause des vagues constantes.

«Je pense que la pièce la plus importante ici est la reprise. L’érosion est toujours un événement aussi dramatique et nous nous concentrons sur cela, mais la chose la plus importante qui déterminera comment le système va changer est la reprise, qui va prendre des années à une décennie », a-t-il déclaré.

Houser dit qu’il est devenu plus important que jamais pour les scientifiques citoyens et les écologistes de continuer à collecter des photos et des données sur les effets de ces événements météorologiques extrêmes pour aider à mieux comprendre les moyens de protéger ces écosystèmes.