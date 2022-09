Fiona : les fédéraux vont envoyer une assistance militaire

Alors que la tempête post-tropicale Fiona s’abattait sur le Canada atlantique après avoir touché terre tôt samedi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral déploierait les Forces armées canadiennes pour aider au rétablissement après une demande de la Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement fédéral égalera également tous les dons à la Croix-Rouge canadienne par des particuliers et des entreprises au cours du mois prochain, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse samedi.

Des vents de force ouragan ont frappé la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles-de-la-Madeleine et le sud-ouest de Terre-Neuve. Selon le Centre canadien des ouragans, les rafales de vent maximales ont atteint 161 km/h sur l’île Beaver, en Nouvelle-Écosse.

Les autorités ont estimé qu’un demi-million de foyers et d’entreprises dans les Maritimes étaient privés d’électricité samedi matin, obligeant les municipalités à déclarer l’état d’urgence local.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré que le gouvernement fédéral localisait les ressources fédérales pour aider les provinces à la suite de la tempête et que les préparatifs pour la tempête avaient commencé il y a plusieurs jours « en étroite collaboration » avec les provinces.

“Tout le monde est sur le pont pour s’assurer que nous récupérons le plus rapidement possible et, à cette fin, nous avons travaillé en étroite collaboration et reçu … des demandes d’aide de nos homologues provinciaux”, a-t-il déclaré samedi à CTV News Channel.

Blair a déclaré qu’un arrangement d’aide financière en cas de catastrophe est également en jeu, pour rembourser toutes les provinces des coûts qu’elles pourraient encourir pour se remettre de la tempête, bien qu’un montant exact en dollars n’ait pas été fourni.

Le gouvernement fédéral est également prêt à organiser des moyens de transport aérien stratégiques pour l’évacuation, les forces armées pour aider à l’enlèvement des débris et à la réparation et aux services hydroélectriques, a ajouté Blair.

«Nous avons des discussions directement avec la Nouvelle-Écosse au sujet des ressources fédérales de la Garde côtière, des Forces armées canadiennes, de Parcs Canada et de Transports Canada qui viennent toutes en aide à cette province», a déclaré Blair.

Services aux Autochtones Canada travaille également avec les communautés des Premières Nations pour assurer un soutien, a-t-il ajouté.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a déclaré samedi que les trois branches des Forces armées canadiennes préparent l’équipement et le personnel à envoyer dans les villes durement touchées et que trois navires de la Marine royale canadienne sont prêts à intervenir à St. John’s.

« À mesure que la situation évolue, nous restons prêts à intervenir en Nouvelle-Écosse et dans d’autres provinces qui pourraient avoir besoin de notre aide », a-t-elle déclaré.

« Nous continuerons de collaborer étroitement avec les provinces et d’autres partenaires et je promets à tous les Canadiens que nous ferons toujours tout ce que nous pouvons pour vous aider.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et d’Adam Frisk de CTV News.