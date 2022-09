Fiona: les fédéraux s’engagent à envoyer du soutien au Canada atlantique

Alors que la tempête post-tropicale Fiona s’abattait sur le Canada atlantique après avoir touché terre tôt samedi, le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré que le gouvernement fédéral localisait les ressources fédérales pour aider les provinces à la suite de la tempête.

Blair a déclaré samedi à CTV News Channel que les préparatifs de la tempête avaient commencé il y a plusieurs jours « en étroite collaboration » avec les provinces.

“Tout le monde est sur le pont pour s’assurer que nous récupérons le plus rapidement possible et, à cette fin, nous avons travaillé en étroite collaboration et reçu … des demandes d’aide de nos homologues provinciaux”, a-t-il déclaré.

Des vents de force ouragan ont frappé la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles-de-la-Madeleine et le sud-ouest de Terre-Neuve. Selon le Centre canadien des ouragans, les rafales de vent maximales ont atteint 161 km/h sur l’île Beaver, en Nouvelle-Écosse.

Les autorités ont estimé qu’un demi-million de foyers et d’entreprises dans les Maritimes étaient privés d’électricité samedi matin, obligeant les municipalités à déclarer l’état d’urgence local.

“Le nettoyage va être étendu, et notre première priorité, bien sûr, est de nous assurer que tout le monde est en sécurité, puis nous travaillerons tous ensemble pour aider à reconstruire ce qui a été endommagé”, a déclaré Blair.

Blair a déclaré que le gouvernement fédéral avait été en contact avec les premiers ministres des cinq provinces touchées et que Services aux Autochtones Canada travaillait avec les communautés des Premières Nations pour assurer leur soutien.

Le gouvernement fédéral est également prêt à organiser des moyens de transport aérien stratégiques pour l’évacuation, les forces armées pour aider à l’enlèvement des débris et à la réparation et aux services hydroélectriques, a-t-il ajouté.

«Nous avons des discussions directement avec la Nouvelle-Écosse au sujet des ressources fédérales de la Garde côtière, des Forces armées canadiennes, de Parcs Canada et de Transports Canada qui viennent toutes en aide à cette province», a déclaré Blair.

«Nous avons (également) un accord d’aide financière en cas de catastrophe avec les provinces à la suite de ces événements naturels, ce qui est très important et important que les ressources nécessaires pour reconstruire et récupérer cela.»

Premier ministre Justin Trudeau tweeté son soutien aux provinces touchées samedi après-midi.

« Notre gouvernement est prêt à soutenir les provinces avec des ressources supplémentaires », a-t-il écrit.

Je pense à tous ceux qui ont été touchés par l’ouragan Fiona – je veux que vous sachiez que nous sommes là pour vous. J’ai convoqué une réunion du groupe d’intervention en cas d’incident avec le ministre @BillBlair et les fonctionnaires ce matin. Notre gouvernement est prêt à soutenir les provinces avec des ressources supplémentaires. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 24 septembre 2022

La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard signalent déjà les effets néfastes de la tempête

Vendredi soir, plus de 14 000 foyers et entreprises de la Nouvelle-Écosse étaient plongés dans l’obscurité. La plupart des pannes ont été signalées dans la partie centrale de la province, principalement dans les collectivités de Sackville, Truro et Stellarton.

À l’Île-du-Prince-Édouard, plus de 1 000 foyers et entreprises ont perdu l’électricité lorsque le vent s’est levé dans la région.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déclaré samedi qu’il avait demandé l’aide militaire du gouvernement fédéral. De plus, la Nouvelle-Écosse a demandé le soutien des Forces armées canadiennes pour aider aux efforts de nettoyage et de rétablissement de l’électricité après la tempête.

« Fiona est l’événement de pluie et de vent le plus important que la Nouvelle-Écosse ait connu depuis près de 20 ans. Des milliers de personnes travaillent dur sur le terrain pour évaluer les dommages et rétablir le courant, mais elles ont besoin d’aide », a déclaré John Lohr, ministre de la Nouvelle-Écosse. responsable du Bureau de gestion des urgences dans une version.

“Grâce aux expériences passées avec des tempêtes comme Dorian, nous savons que l’armée fait une réelle différence dans la rapidité avec laquelle nous pouvons couper et enlever les arbres, nettoyer les débris et rétablir le courant.”



Avec des fichiers de La Presse canadienne et d’Adam Frisk de CTV News.