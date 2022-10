Fiona : les équipes d’électricité du Cap-Breton sauvent un mémorial en bordure de route

WHITNEY PIER, N.-É. –

Les équipes de nettoyage de toute la Nouvelle-Écosse continuent de nettoyer les débris et de rétablir le courant 10 jours après que la tempête post-tropicale Fiona a balayé la région.

Un équipage du Cap-Breton est même allé au-delà de ses fonctions après qu’une plaque commémorative fixée à un poteau électrique à Whitney Pier a été démolie pendant la tempête.

“‘Voilà la perche de Joline.’ C’est la première chose qui m’est venue à l’esprit”, a déclaré Joni Stoddard, se rappelant le moment où elle est passée devant le poteau électrique abattu quelques heures après Fiona le 24 septembre.

En juin 1998, la sœur cadette de Joni Stoddard, Joline, a été tuée dans un accident impliquant un conducteur aux facultés affaiblies à l’endroit même où la plaque était accrochée sur Victoria Road. Elle n’avait que 17 ans.

“Si quoi que ce soit, je suis devenu plus fort ce jour-là parce que cela a déchiré mes parents”, a déclaré Stoddard.

Pendant des années, le site de l’accident a été marqué d’une plaque, servant de mémorial à Joline et d’avertissement aux autres conducteurs.

Cependant, après Fiona, le souvenir se trouvait quelque part au milieu d’un désordre d’arbres abattus et de lignes électriques.

« Lorsque les équipes ont commencé à enlever les arbres et ont commencé à découvrir ce qui se trouvait en dessous, qui était une combinaison de poteaux, de fils et d’arbres, ils ont repéré cette magnifique plaque », a déclaré Mark Sidebottom, responsable du site chez Nova Scotia Power.

Sidebottom dit que ce qui s’est passé ensuite était un effort d’équipe.

“Vraiment, les équipes sont entrées en action ensemble et se sont coordonnées entre Nova Scotia Power, les entrepreneurs et Bell pour s’assurer qu’il était remis à sa place”, a-t-il déclaré.

Ce n’est que lundi que Joni Stoddard a découvert que le mémorial de sa sœur avait été sauvé.

Beaucoup ont été reconnaissants au cours de la semaine dernière pour les efforts des équipes de nettoyage, mais pour Stoddard, la sincère gratitude va encore plus loin.

“C’était juste réconfortant qu’ils aient pensé à ça et tout, et je savais que si ma mère était en vie, elle serait une boule de larmes en ce moment”, a déclaré Stoddard.

“Tous ceux qui n’ont plus de courant… tous les arbres qui sont tombés… tout se remet lentement en place, et je sais qu’ils sont stressés. Je n’arrive pas à croire qu’ils aient pris le temps supplémentaire pour faire ça et comme je l’ai dit , Cela signifie beaucoup.”

Même si cela fait près d’un quart de siècle, la douleur de la mort de Joline ne s’est jamais dissipée.

Maintenant que son mémorial a été sauvé des décombres, Stoddard dit que les gens qui passent peuvent à nouveau se souvenir de sa sœur pour sa personnalité magnétique et sa capacité à éclairer une pièce.

“Elle brille toujours sur ce poteau là-bas, pour montrer à tout le monde qu’elle était là”, a déclaré Stoddard.