Fiona : Les chevaux sauvages de l’île de Sable apparemment en sécurité

Le troupeau de chevaux sauvages habitant une île isolée qui se trouvait directement sur le chemin de la tempête post-tropicale Fiona semble avoir traversé les conditions météorologiques extrêmes en toute sécurité.

L’île de Sable, une petite île située à environ 300 km au sud-est d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, est une réserve de parc national, dotée d’une poignée d’employés de Parcs Canada toute l’année.

Environ 500 chevaux sauvages parcourent librement l’île depuis le 18ème siècle – mais comme il y a peu de protection naturelle pour les chevaux sur une île composée principalement de dunes et de prairies, les responsables craignaient que la tempête ne constitue une menace pour les chevaux.

Dimanche, le Sable Island Institute (SIL) a publié une mise à jour sur sa page Facebook, indiquant qu’il avait eu des nouvelles d’un employé de l’île vers 16 heures, heure locale, samedi.

“Tout le monde va bien, mais il y a beaucoup de dégâts causés par le vent et de débris autour de la station à nettoyer, ainsi qu’une certaine érosion qui empêchera les véhicules de vérifier les plages pendant un certain temps”, indique le message. “Elle a dit qu’en fin de matinée [Saturday]les chevaux avaient émergé des zones abritées et broutaient, se toilettaient et se livraient à leurs activités habituelles.

L’Institut de l’île de Sable est un organisme sans but lucratif qui soutient des programmes sur l’île. Un de leurs employés, ainsi que trois employés de Parcs Canada, se trouvaient sur l’île pendant la tempête, selon la publication sur Facebook.

“Les chevaux sont assez habitués aux tempêtes, ils trouvent un abri contre le vent et le sable soufflant sous le vent des dunes – il y a beaucoup de creux et de hautes pentes de dunes dans les zones intérieures, et selon la direction du vent, les chevaux se blottissent également sur le plage au pied des dunes », a expliqué le message.

Le personnel avait apparemment retiré son antenne Starlink avant la tempête pour la protéger, mais a pu entrer en contact avec le continent après l’avoir remise en place lorsque les vents se sont calmés.

Les chevaux sont protégés en tant qu’animaux sauvages par Parcs Canada, ainsi qu’un large éventail d’oiseaux sauvages. Bien que l’île propose des circuits touristiques, il est interdit à quiconque d’approcher ou de déranger les chevaux. Les visites prévues ont été annulées avant la tempête.

SIL a expliqué dans un commentaire sur le post que bien que l’île elle-même soit très basse, elle n’a pas été submergée pendant la tempête car les grosses vagues observées près de certaines provinces n’ont pas pu s’y former.

“En raison de la pente progressive vers les plages, les vagues n’atteindraient pas 100 pieds de haut lorsqu’elles atteindraient le rivage.”