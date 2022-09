Fiona : le premier ministre de la Nouvelle-Écosse dénonce les télécoms pour des problèmes de service

Au lendemain de la tempête post-tropicale Fiona, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse appelle les entreprises de télécommunications à « intensifier », affirmant que de nombreux résidents sont toujours sans service de téléphonie cellulaire ni accès au 911 jours après que la tempête a frappé la province.

“Les Néo-Écossais se demandent quand leur service sera rétabli, l’ampleur des pannes et ce que les entreprises prévoient de faire pour que cela ne se reproduise plus”, a déclaré Tim Houston dans un communiqué mercredi.

« Il est inacceptable qu’il y ait des Néo-Écossais qui ne peuvent pas appeler le 911 ou communiquer avec leurs proches pendant cette période difficile. Il ne fait aucun doute que nous avons besoin que nos entreprises de télécommunications se mobilisent et soient plus transparentes. »

Fiona a balayé le Canada atlantique le week-end dernier, détruisant des maisons, abattant des lignes électriques et bloquant de nombreux résidents sans abri ni communications.

La Nouvelle-Écosse a été l’une des provinces les plus durement touchées par la tempête. Houston a déclaré dans le communiqué que la province avait anticipé l’impact sur ses télécommunications à l’avance et avait contacté des partenaires clés, tels que Bell, Eastlink, Rogers et Telus, pour leur demander d’envoyer des représentants afin qu’une réunion d’urgence coordonne avant à la tempête.

“Aucune entreprise de télécommunications n’était initialement disposée à envoyer un représentant”, indique le communiqué. «Ce n’est qu’après des plaintes auprès de la haute direction que Bell a accepté d’envoyer un représentant en personne, qui a assisté au centre pendant deux jours avant d’annoncer qu’il travaillerait virtuellement. Eastlink, Rogers et Telus ont refusé de se présenter en personne au (centre de coordination provincial) lors de l’intervention initiale.

Dans un communiqué publié mercredi, la porte-parole de Bell, Katie Hatfield, a déclaré que l’entreprise avait travaillé avec la province avant la tempête.

«Nous comprenons que le premier ministre Houston fait face à la pire catastrophe naturelle à avoir frappé la province et n’obtient peut-être pas les informations les plus récentes, mais Bell a participé au centre de commandement provincial en personne depuis avant que la tempête ne frappe», lit-on dans le communiqué.

Bell a ajouté que leur représentant travaillait virtuellement pendant qu’ils «sécurisaient leur propre propriété» et qu’ils restaient connectés à des informations à jour.

“Même au plus fort, la grande majorité de nos réseaux sans fil et filaires étaient sous tension et opérationnels et, à ce stade, ils sont presque revenus à 100 %”, a déclaré Bell.

“Le 911 et notre réseau d’intervention d’urgence sont également restés entièrement fonctionnels tout au long de la tempête et des conséquences.”

Bell est responsable de l’infrastructure du 911 au Canada atlantique, ainsi que de l’infrastructure de radio mobile par camion utilisée par les premiers intervenants dans la région.

BCE Inc., anciennement Bell Canada Enterprises Inc., est la société mère de Bell Média et de CTV News.

Telus réfute également l’affirmation du premier ministre selon laquelle ils n’ont pas été suffisamment impliqués, affirmant dans une déclaration à CTVNews.ca qu’ils “ont été un participant pleinement engagé avant et tout au long” de la tempête, et qu’ils ont pris contact avec le Nova Scotia Emergency Management Organization (NSEMO) le 21 septembre avant que Fiona ne frappe pour offrir son soutien.

“Telus a coordonné avec succès les demandes de NSEMO, notamment en relayant les messages de sécurité aux communautés touchées, en donnant la priorité à la restauration des télécommunications pour les établissements de santé critiques et en offrant des générateurs de rechange pour soutenir les interventions d’urgence”, indique le communiqué.

«Nous continuons de collaborer avec nos partenaires de réseau et de les soutenir, propriétaires de l’infrastructure dans la région, pour rétablir le service dès que possible et déployer des équipements critiques, notamment des générateurs et des batteries. La grande majorité du service de mobilité est désormais opérationnelle. L’interruption est le résultat de la panne de courant et des conditions météorologiques extrêmes.

Rogers a déclaré mercredi avoir travaillé avec les gouvernements provincial et fédéral avant et après la tempête.

“Alors que les zones touchées ont été débarrassées des lignes ou des arbres abattus, nos équipes locales ont pu rétablir les services le plus rapidement possible”, ont-ils déclaré. “Nous avons maintenant 99 % des services restaurés dans la région.”

Dans un e-mail à CTVNews.ca, Eastlink a déclaré que son équipe “était en communication constante avec NS Power, EMO et d’autres partenaires clés depuis avant la tempête et régulièrement après”.

«Notre PDG a contacté le premier ministre Houston le lendemain de la tempête et s’est entretenu avec lui peu de temps après pour s’assurer que le premier ministre avait de nos nouvelles sur la façon dont notre réseau s’en sortait, sur la façon dont nos équipes se sont préparées et sur le travail que nos équipes font pour restaurer les clients et s’assurer qu’il avait une ligne directe avec nous pour tout suivi s’il avait des questions ou des préoccupations », indique le communiqué.

Eastlink a ajouté qu’ils s’étaient concentrés sur l’évaluation de l’impact de Fiona et sur les endroits où leurs efforts étaient nécessaires pour réacheminer les communications au cours des heures et des jours suivant la tempête.

“Une fois ce travail terminé, nous avons physiquement placé un agent de liaison au centre de commandement.”

Selon la carte des pannes de Nova Scotia Power, environ 91 000 personnes étaient toujours sans électricité dans la province mercredi après-midi, avec environ 7 400 pannes actives.

La partie nord-est de la province, ainsi que le Cap-Breton, connaissaient le plus de pannes. À 6 heures du matin, 59 % des clients de la région du nord-est avaient retrouvé leur électricité, selon une mise à jour de NS Power, tandis que 61 % des clients du Cap-Breton avaient retrouvé leur électricité. Ces pannes affectent également les tours de téléphonie cellulaire, car les batteries de secours de ces tours sont à court de puissance.

Dans une lettre adressée à François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Houston a expliqué que Nova Scotia Power, la Croix-Rouge canadienne et les municipalités régionales d’Halifax et du Cap-Breton avaient participé à des entrevues avec les médias et à des séances d’information quotidiennes pour garder les Néo-Écossais mis à jour par le biais d’une émission de radio en direct, “l’un des seuls moyens de joindre les Néo-Écossais sans service cellulaire ou fixe”.

« Nos partenaires de télécommunications ont été peu ou pas impliqués dans ces séances d’information. Leur absence est notable », indique la lettre. «Lorsqu’ils mettent un porte-parole à la disposition des médias, les questions sur le nombre de clients sans service et où, et quand les Néo-Écossais peuvent s’attendre à ce que leur service soit rétabli, sont en grande partie restées sans réponse.»

Telus a semblé aborder ce cadrage dans sa déclaration, précisant qu’ils avaient participé à des séances d’information.

“Telus a participé à 15 appels consécutifs de l’EMO de la Nouvelle-Écosse, organisés par le centre de coordination provincial de la Nouvelle-Écosse, pour une moyenne de trois appels par jour du 23 au 27 septembre”, indique le communiqué. “Nous continuerons à participer activement à ces appels.”

Le premier ministre a terminé la lettre en demandant au gouvernement fédéral de tenir les entreprises de télécommunications responsables de leur participation à la planification d’urgence et d’être transparentes avec les clients.

À l’Île-du-Prince-Édouard, où des vents violents ont renversé de nombreuses lignes électriques, un mauvais service de téléphonie cellulaire a également été signalé.

Le gouvernement fédéral a déclaré que le rétablissement des télécommunications est une priorité dans la région, le premier ministre Justin Trudeau déclarant lundi que la tempête avait dépassé ses attentes en termes de dégâts.

“Il y aura plus à apprendre sur la façon dont nous protégeons les gens, étant donné que les événements météorologiques extrêmes vont malheureusement devenir plus probables dans les années à venir”, a déclaré Trudeau aux journalistes.

« Les Forces armées canadiennes sont sur le terrain à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard », a déclaré la vice-première ministre Chrystia Freeland. « En ce qui concerne le service cellulaire, c’est absolument une priorité pour les Canadiens en période de prospérité et en cas de catastrophe, et c’est pourquoi nous travaillons fort avec les compagnies de téléphonie cellulaire pour offrir aux Canadiens le service dont ils ont besoin.



Avec des fichiers de la Presse Canadienne