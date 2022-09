Fiona laisse la majeure partie de l’Île-du-Prince-Édouard sans électricité ; avertissement d’ouragan toujours en vigueur

CBC News aura des mises à jour numériques sur Fiona tout au long du week-end. Si vos données ou Internet sont limités, cliquez ici pour la version CBC Lite du site PEI. CBC Radio fournit des mises à jour en direct sur les tempêtes 24 heures sur 24. Les auditeurs sont invités à appeler pour partager leurs expériences de tempête et toute mise à jour d’urgence de leurs communautés. Écoutez en ligne, via l’application CBC Listen ou en direct (96,1 FM à Charlottetown).

Des dizaines de milliers de clients de Maritime Electric sont privés d’électricité à l’Île-du-Prince-Édouard alors que Fiona continue de frapper le Canada atlantique, avec des rafales de vent sur l’île atteignant 150 km/h et près de 100 mm de pluie.

Un avertissement d’ouragan reste en place pour les trois comtés de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que des avertissements de vent et d’onde de tempête, mais Environnement Canada a levé ses avertissements de pluie vers 13 h 30 AT.

Les insulaires sont priés de rester chez eux et hors des routes car la situation avec Fiona continue de rendre les aventures à l’extérieur extrêmement dangereuses.

La police de Charlottetown a mis en garde contre le danger des objets volants et a noté que de nombreuses routes sont bloquées par des arbres tombés.

La GRC et la police de Charlottetown ont exhorté les gens à ne pas circuler sur les routes en raison des conditions dangereuses. (Sheehan Desjardins/CBC)

“La police demande au public de ne pas être sur les routes, cela empêche les véhicules d’urgence d’intervenir. Restez à la maison et soyez en sécurité”, ont-ils déclaré sur Twitter.

La GRC de l’Île-du-Prince-Édouard tweetait également : “#RCMPPEI demande aux résidents de rester à l’écart des routes de l’île. Les inondations soudaines, les débris et les lignes électriques sur les routes rendent les déplacements extrêmement dangereux. #Rester à la maison“

La ville de Charlottetown a tweeté : “Nous avons reçu des rapports de pneus crevés en raison de débris dangereux et inconnus (y compris des clous de toiture) qui peuvent endommager les voitures et les personnes.”

Summerside a publié un autre message de sécurité sur le compte Twitter de la ville : « Il y a plusieurs lignes électriques et arbres abattus dans toute la ville, ce qui rend les déplacements extrêmement dangereux. Veuillez rester à la maison jusqu’à ce que ces conditions dangereuses s’améliorent et que les équipes puissent commencer à nettoyer.

Une île sans électricité

À midi HA, plus de 82 000 clients de l’Île-du-Prince-Édouard étaient sans électricité, selon le Carte des pannes électriques maritimes. Les pannes sont répandues dans toute l’île, touchant environ 95 % de la population, mais sont particulièrement concentrées dans la région de Charlottetown et le comté de Kings dans le tiers est de la province.

Maritime Electric compte environ 86 000 clients au total, selon son site Web.

Le porte-parole du service public, Kim Griffin, a déclaré à CBC News que les équipes ont pu rétablir le courant dans certains foyers qui l’ont perdu vendredi soir, mais qu’il a de nouveau été coupé.

Le Dollar Store d’Alberton a perdu une partie de son toit dans la tempête, raconte Mike King, qui a pris cette photo. (Soumis par Mike King)

Griffin a déclaré que Maritime Electric avait plus de 55 équipages prêts à l’action, plus que pour la tempête post-tropicale Dorian. Elle a ajouté qu’ils ne pourront pas évaluer le besoin de plus d’équipages tant que Fiona n’aura pas complètement quitté l’île.

Vendredi, la société a déclaré que certains clients pourraient encore être sans électricité dimanche.

“Dès que nous pourrons sortir en toute sécurité, nous allons sortir et évaluer ces dégâts aussi rapidement que possible”, a déclaré Griffin.

Les pompiers ont confirmé à CBC News que le club-house du Stanhope Golf & Country Club avait pris feu samedi et avait été réduit à un tas de décombres. (Soumis par Brodie O’Keefe)

CBC News a contacté Rogers et Bell Mobilité après avoir entendu parler d’interruptions de service de la part des clients, mais n’a pas encore reçu d’informations de la part des fournisseurs de services de téléphonie cellulaire et Internet.

Puissant orage post-tropical

Le météorologue de la CBC, Jay Scotland, a déclaré que Fiona est maintenant une puissante tempête post-tropicale se déplaçant dans l’est du golfe, vers la côte ouest de Terre-Neuve.

“Fiona a déjà battu l’île avec des vents destructeurs”, a-t-il déclaré.

L’Écosse a déclaré que des rafales maximales de 100 à 150 km/h ont été signalées en plus de fortes pluies, certaines régions signalant déjà plus de 70 à 100 mm de pluie. La pluie continue de tomber et un puissant vent du nord continue de souffler sur l’île avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h jusque tard dans l’après-midi.

Carte de Maritime Electrics des pannes de courant signalées à l’Île-du-Prince-Édouard à 8 h 30, montrant 82 000 clients sans électricité. (Maritime électrique)

L’Ecosse a déclaré que la pluie s’atténuera cet après-midi et que les vents forts commenceront à s’atténuer progressivement en fin d’après-midi et en début de soirée.

« Jusqu’à ce qu’ils le fassent, les insulaires devraient rester à l’intérieur, car les débris volants et tombants constituent un danger important, tout comme les nombreuses lignes électriques tombées », a déclaré Scotland.

“En ce qui concerne l’évaluation et le nettoyage? Cela devra attendre jusqu’à demain. Alors que dimanche sera un peu venteux, un temps ensoleillé et doux est attendu ici sur l’Île-du-Prince-Édouard”

“Comme rien de ce que nous avons jamais vu”

Au plus fort de la tempête, Maritime Electric et Charlottetown Public Works avaient empêché les équipages de répondre aux appels, affirmant qu’il était trop dangereux pour eux d’être absents.

Rafales de vent signalées à 9 h HA samedi. (Jay Scotland/CBC)

« Les conditions ne ressemblent à rien de ce que nous avons jamais vu », ont déclaré les services de police de Charlottetown sur Twitter dans la nuit. “Nous enregistrons des rapports d’arbres et de fils abattus, mais nous ne répondrons qu’aux appels d’urgence.”

Tanya Mullally, de l’Organisation provinciale des mesures d’urgence, a déclaré samedi matin que même s’il est trop tôt pour que l’OMU ait reçu des rapports officiels, elle surveille les médias sociaux à la recherche de rapports de dommages.

Des arbres abattus pendent des lignes électriques du centre-ville de Charlottetown #Fiona pic.twitter.com/LTrXAkxDO4 —@KatieNicholson

“L’onde de tempête frappe en quelque sorte le côté nord en ce moment de manière assez significative, nous voyons donc des rapports d’eau sur les quais … où nous avons des marégraphes”, a-t-elle déclaré.

“Nous savons qu’il y a des dégâts là-bas et c’est assez large et c’est assez étendu. L’électricité est coupée, je dirais à près de 95% dans toute la province.”

Les répartiteurs provinciaux ont déclaré que la province n’avait pas de véhicules sur les routes et qu’ils n’escorteraient les SMU ou les premiers intervenants que sur demande.

La ville de Charlottetown a déclaré dans un communiqué que son centre de répartition avait reçu plus de 100 appels pendant la nuit concernant des arbres et des lignes électriques abattus. Il a indiqué que 26 appels avaient été passés au service d’incendie de la ville depuis vendredi à 21 h 00 et que le personnel d’urgence triait actuellement les appels.

“Veuillez noter qu’à l’heure actuelle, les appels concernant la sécurité publique seront prioritaires sur les appels concernant les dommages matériels”, indique le communiqué.

Il y a eu des inondations dans les parties basses du centre-ville de Charlottetown samedi matin. (Martin Trainor/CBC)

“Les équipages font ce qu’ils peuvent, mais la majorité des travaux de nettoyage commenceront une fois que la vitesse du vent diminuera par rapport aux niveaux que nous connaissons actuellement.”

Pendant ce temps, les résidents sont avisés de ne pas se rendre dans les centres d’accueil désignés tant qu’il n’est pas jugé sûr de le faire, ajoutant qu’une nouvelle annonce sur l’emplacement des centres sera faite dans les prochaines heures.

Cumuls des précipitations du jeudi soir jusqu’à samedi à 9 h TA. (Jay Scotland/CBC)

Une alerte d’urgence a été déclenchée vers 7 heures du matin pour rappeler aux insulaires de rester à l’intérieur dans un endroit sûr et de rester à l’écart des fenêtres et des portes en raison des vents extrêmes.

Vendredi, Environnement Canada a été franc sur l’impact possible de la tempête dans son poste d’avertissement d’ouragan.

“Ces vents pourraient provoquer une chute importante d’arbres et entraîner des pannes prolongées de services publics. Des dommages au revêtement du bâtiment et aux matériaux de toiture sont probables, y compris des dommages structurels dans certains cas. Des vents de cette force pourraient briser les fenêtres et arracher de grands panneaux routiers suspendus.”

L’avertissement a également indiqué que Fiona “entraînera des dommages aux quais et aux brise-lames. Une érosion importante du littoral et de grosses vagues sont attendues là où les vents soufflent sur le rivage”.

“Le toit s’est détaché”

David Sansom, président de la Red Head Harbour Authority à Morell, a déclaré qu’environ un tiers de la structure du port “lâchait prise”.

“[The boats are] tous battus. Certains bateaux iront bien et d’autres auront des avaries”, a-t-il déclaré.

“Une usine de moules, le toit s’est détaché. Nous ne connaissons pas vraiment l’étendue des dégâts. Il fait encore trop sombre. L’électricité est coupée depuis minuit… La marée était si haute que personne ne pouvait accéder à quoi que ce soit. Vous pouviez même pas chasser.”

Un autre bâtiment qui a été victime de la tempête était le pavillon du Stanhope Golf & Country Club. Les responsables des incendies ont confirmé à CBC qu’un incendie avait ravagé tout le bâtiment samedi.

D’innombrables rapports de fils et de grands arbres tombés ont rendu de nombreuses routes impraticables dans toute la ville. Il n’est pas sûr d’être sur les routes. Nous continuerons à partager des photos de l’impact de Fiona. -Dispatcher Kelly ☎️ pic.twitter.com/1S5F3sXTQu —@ChtownPolice

Pour le moment, les résidents sont avertis de rester à l’écart du rivage en raison du risque de grosses vagues et de courants de retour dangereux.

Les insulaires vivant dans la région de la Côte-Nord dont les propriétés ont connu des ondes de tempête et des inondations dans le passé ont été avertis de rechercher un terrain plus élevé si possible, avec la possibilité que les fenêtres orientées au nord soient soufflées ou que des débris les brisent.

La province prévoit mettre en place un outil de signalement en ligne et par téléphone afin que, à compter de dimanche, les Insulaires puissent signaler les dommages aux infrastructures essentielles telles que les routes et les ponts. Les routes obstruées ou endommagées peuvent être signalées en composant le 511 ou ces chiffresa indiqué la province dans un communiqué.

Plan plus rapproché de l’arbre tombé. J’aimerais également ajouter que j’ai pu prendre mes photos depuis le pas de ma porte. Je ne suggérerais pas de s’aventurer dans cette tempête. #PEI #Fiona pic.twitter.com/p41WdfG8SL —@TonyDavisCBC

Pour plus d’informations sur les perturbations annoncées en raison de la tempête, cliquez ici : Ouragan Fiona : ce qui est ouvert et fermé à l’Î.-P.-É.