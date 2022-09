Fiona : la tempête post-tropicale touche terre en Nouvelle-Écosse

Fiona, maintenant une tempête post-tropicale, continue d’apporter des vents puissants et destructeurs dans certaines parties des Maritimes avec des centaines de milliers de personnes sans électricité.

La tempête a atterri à l’est de la Nouvelle-Écosse peu après 4 heures du matin samedi dans le comté de Guysborough, en Nouvelle-Écosse, entre Canso et Guysborough.

Fiona est l’équivalent d’un ouragan de catégorie 1, avec des vents maximum autour de 150 km/h.

Des vents soutenus entre 60 et 80 km/h ont été signalés tôt samedi matin sur de vastes régions de la Nouvelle-Écosse. Des vents extrêmement violents ont été signalés dans certaines régions du Cap-Breton, notamment à Grand Étang, avec des rafales atteignant 167 km/h.

L’Î.-P.-É. est également secouée par des vents destructeurs avec des rafales de plus de 140 km/h dans les régions de l’est de la province.

À 7 heures du matin, plus de 400 000 clients de NS Power étaient sans électricité. Plus de 44 000 personnes au Nouveau-Brunswick sont également dans le noir et plus de 82 000 clients de Maritime Electric sont privés d’électricité à l’Î.-P.-É.

Des rafales de vent généralisées de plus de 100 km/h continuent d’être signalées dans la région d’Halifax et s’étendent vers l’est dans la province. Des arbres et des lignes électriques abattus sont signalés à Halifax, et des sections de toit se sont détachées d’un bâtiment à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Les premiers rapports de précipitations dans l’est de la Nouvelle-Écosse dépassent les 200 millimètres, ce qui comprend les quantités de pluie d’un système qui a traversé les Maritimes vendredi. De fortes pluies sont également revenues vers la côte est du Nouveau-Brunswick, ainsi que vers les régions du nord et du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Officieusement, Fiona a établi un nouveau record absolu de pression barométrique pour un système de tempête entrant au Canada, qui s’est produit à Hart Island à 931,6 mb – le record précédent était de 940,2 mb à St. Anthony, NL

Les avertissements et veilles météorologiques les plus récents se trouvent sur le site Web d’Environnement Canada.



Ceci est une histoire en développement. Plus à venir…