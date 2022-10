Fiona : la Croix-Rouge canadienne commence à distribuer des fonds d’urgence

Après avoir soutenu les opérations des refuges dans le Canada atlantique pendant la première semaine suivant Fiona, la Croix-Rouge canadienne réoriente ses efforts vers une nouvelle tâche : aider les provinces à distribuer des fonds d’urgence.

«Une grande partie de notre attention ce week-end s’est déplacée vers notre prochaine phase qui aide les gouvernements provinciaux, en particulier ceux de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard, dans la distribution de fonds d’urgence aux gens», Dan Bedell, Le directeur des communications de la Croix-Rouge canadienne pour le Canada atlantique, a déclaré samedi dans une entrevue avec CTV News Channel.

Fiona s’est posée au Canada atlantique lors d’une puissante tempête post-tropicale le 24 septembre, tuant trois personnes, laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité et détruisant des maisons. La tempête devrait coûter entre 300 et 700 millions de dollars en réclamations d’assurance, selon la société de services financiers DBRS Morningstar.

Déjà ce week-end, la Croix-Rouge canadienne a enregistré 40 000 personnes à travers le Canada atlantique pour obtenir l’aide du gouvernement dans ce que Bedell décrit comme une «opération gigantesque».

À la suite de la tempête, la province de la Nouvelle-Écosse a annoncé une aide de plus de 40 millions de dollars pour aider les résidents et les organisations à faire face aux coûts de rétablissement après l’ouragan, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador a affecté 30 millions de dollars. L’Île-du-Prince-Édouard a également fourni 5 millions de dollars à des organismes sans but lucratif et caritatifs qui aident les résidents dans le besoin.

Bedell a déclaré que le montant du financement auquel les résidents concernés ont droit variera d’une province à l’autre, mais le personnel de la Croix-Rouge canadienne est disponible pour répondre à toutes les questions et aider les résidents à s’inscrire pour obtenir de l’aide.

“Si vous avez été touché, vous pourriez en bénéficier, vous pourriez être admissible à l’un de ces programmes gouvernementaux”, a déclaré Bedell.

Les résidents touchés par Fiona peuvent appeler la Croix-Rouge canadienne au 1-800-863-6528 entre 8 h et 20 h HAE, ou aller à redcross.ca/hurricanefiona pour s’inscrire aux fonds d’urgence.

Un effort de collecte de fonds distinct de la Croix-Rouge canadienne, l’appel de l’ouragan Fiona au Canada, a jusqu’à présent recueilli plus de 10 millions de dollars de dons qui seront utilisés pour aider les habitants du Canada atlantique à se rétablir à long terme. Le gouvernement fédéral égalera les dons faits à cet appel jusqu’au 23 octobre 2022.

«Beaucoup de gens vont s’en remettre pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Ils vont avoir besoin de notre aide », a déclaré Bedell. « C’est là que ces fonds ont tendance à être dirigés. Nous pouvons en distribuer une partie dès que possible, mais nous savons que nous devons être là à long terme pour les gens.