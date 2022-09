Fiona frappera la Nouvelle-Écosse comme la plus forte tempête jamais enregistrée au Canada

Les provinces atlantiques du Canada se préparent à la plus forte tempête qu’elles aient jamais connue alors que l’ouragan Fiona traverse l’Atlantique Nord et devrait frapper la région de vendredi soir à samedi. La tempête, qui a déclenché des pluies dévastatrices plus tôt cette semaine à Porto Rico, devrait produire des rafales de vent de plus de 100 mph dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse et générer une onde océanique dangereuse ou une montée des eaux au-dessus des terres normalement sèches.

Avant Fiona, le Centre canadien des ouragans a émis une veille d’ouragan pour certaines parties de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Île-de-la-Madeleine et de Terre-Neuve.

« L’ouragan Fiona a le potentiel d’être un événement météorologique marquant dans l’Est du Canada ce week-end », le Centre a tweeté.

Fiona est l’un des cinq systèmes différents que les météorologues surveillent attentivement dans l’Atlantique, qui a repris vie au plus fort de la saison des ouragans.

Il y a aussi la tempête tropicale Gaston, qui est centrée à 375 miles à l’ouest-nord-ouest des Açores sur l’Atlantique nord-est. Les Açores sont sous avertissement de tempête tropicale et pourraient voir les conditions se détériorer vendredi et rester inclémentes jusqu’à tard samedi. De plus, une onde tropicale sortant des côtes du Sénégal en Afrique pourrait se renforcer en une tempête nommée dans les prochains jours, ainsi qu’une perturbation à mi-chemin entre l’Afrique et l’Amérique du Sud qui pourrait progressivement se développer. Une autre tempête naissante qui pourrait porter un coup sérieux au Golfe ou aux Caraïbes est potentiellement très préoccupante.

L’approche de Fiona envers le Canada

Jeudi matin, Fiona était située à un peu plus de 450 miles au sud-ouest des Bermudes, se déplaçant vers le nord-nord-est à 13 mph. Les vents maximums dans le mur oculaire ont été estimés à 130 mph, classant la tempête comme un ouragan de catégorie 4.

Des avertissements d’ouragan ont été lancés aux Bermudes, où Fiona pourrait faire un passage rapproché à l’ouest de l’île tôt vendredi. Les vents de force ouragan s’étendent à 70 milles du centre de la tempête, ce qui rend les prévisions mordantes.

“Les préparatifs … devraient être menés à bien”, a écrit le National Hurricane Center. En plus des vents forts et des vagues agitées, les Bermudes pourraient voir quelques centimètres de pluie.

Après avoir balayé les Bermudes, Fiona accélérera vers le nord, tirée un peu vers l’ouest par un creux ou une bande de basse pression qui approche, sortant de la côte est des États-Unis. Cela enverra la tempête dans le sud-est du Canada, dans l’est de la Nouvelle-Écosse ou dans le golfe du Saint-Laurent.

Parce que la tempête se déplacera rapidement vers le nord, elle n’aura pas beaucoup de temps pour s’affaiblir, ce qui signifie qu’elle aura toujours le punch d’un ouragan de catégorie 2. Il possédera un mélange de caractéristiques de tempête tropicale et de haute latitude.

“Nous appelons cela un système de basse pression hybride profond, possédant des propriétés de tempête hivernale tropicale et intense avec de très fortes pluies et des vents violents”, a écrit Environnement Canada, l’équivalent national du US National Weather Service. « La plupart des régions connaîtront des vents de force ouragan. Des cyclones similaires de cette nature ont causé des dommages structurels aux bâtiments.

Fiona a bloqué des dizaines de vols. Un avion JetBlue a survolé la tempête.

Une tempête d’une force et d’un impact record

L’exacerbation de l’effet sera un “dipôle de pression”. Cela signifie un fort contraste de pression atmosphérique sur une courte distance, dans ce cas en raison d’un dôme anticyclonique intense au sud-est du Groenland. Le gradient abrupt, ou le changement de pression atmosphérique avec la distance, canalisera des vents extrêmement forts vers la dépression de type vide.

Le système à basse pression lui-même pourrait établir un record de pression d’air la plus basse partout au Canada. Des modèles simulent actuellement un orage avec une pression atmosphérique comprise entre 930 et 935 millibars. La pression barométrique la plus basse jamais observée au Canada était 940,2 millibars à St. Anthony à Terre-Neuve le 20 janvier 1977. En règle générale, plus la pression est basse, plus la tempête est forte.

Le gradient de pression atmosphérique extrême autour de la Nouvelle-Écosse entraînera des rafales de vent de plus de 100 mi/h, alimentant une onde de tempête de 5 à 8 pieds, qui inondera les côtes d’eau et créera des conditions dangereuses. De plus, 4 à 6 pouces de pluie généreront des risques supplémentaires.

Au-dessus de l’océan ouvert, la hauteur des vagues peut approcher 80 pieds, et il y a une chance extérieure que quelques vagues scélérates puissent atteindre près de 100 pieds. Début septembre 2019, les restes de l’ouragan Dorian semblaient avoir provoqué une vague scélérate de 100 pieds près de Port aux Basques, à Terre-Neuve.

Brian Tang, professeur agrégé de sciences atmosphériques à l’Université d’Albany, tweeté que « Fiona sera [an] hors des charts mauvais… tempête générationnelle pour la Nouvelle-Écosse.