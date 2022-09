Fiona frappe la Nouvelle-Écosse au Canada avec des ondes de tempête attendues

Auparavant un ouragan, le National Hurricane Center a déclaré que Fiona s’était transformée en un cyclone post-tropical alors qu’il se dirigeait vers le nord, présentant les caractéristiques des tempêtes avec un pedigree à la fois tropical et de haute latitude.

L’une des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé le Canada a laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité tôt samedi.

“Cette tempête sera un événement grave pour le Canada atlantique et l’est du Québec”, a écrit vendredi le Centre canadien des ouragans. L’agence fédérale avait précédemment déclaré que la tempête avait le potentiel de devenir « historique ” et “ un événement météorologique marquant .”

Les avertissements d’ouragan couvrent la majeure partie de la Nouvelle-Écosse ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard et l’ouest de Terre-Neuve, où les météorologues prédisent de 3 à 6 pouces de pluie, avec jusqu’à 10 pouces dans certaines régions, et des vents de force ouragan d’au moins 74 mph. Les avertissements de tempête tropicale s’étendent du Nouveau-Brunswick à l’est du Québec jusqu’au nord de Terre-Neuve, où les précipitations pourraient atteindre 5 pouces et les vents d’au moins 39 mph.