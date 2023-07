Fiona Edson: Corps retrouvé à la recherche d’une mère disparue, 51 ans, qui a disparu de Chippenham

UN CORPS a été retrouvé dans la recherche de la mère disparue Fiona Edson qui a disparu de Chippenham.

Fiona, 51 ans, a été vue pour la dernière fois quittant son domicile à Monkton Park, Wiltshire, à 13 heures le 25 juin.

Les services d’urgence parcourent la zone autour de Monkton Park, Chippenham, à la recherche de Fiona Edson, 51 ans 1 crédit

Une importante opération de recherche est en cours pour Fiona Edson Crédit : BPM

Elle était sur son scooter de mobilité gris et portait une chemise kaki et un short en jean.

Les flics disent que ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval et qu’elle portait des lunettes.

Maintenant, au sixième jour de la recherche, la police du Wiltshire a confirmé qu’un corps avait été retrouvé dans la région de Calne.

Cependant, l’identification officielle n’a pas encore eu lieu.

Les flics ont ajouté que la famille de Fiona avait été informée et que le décès n’était pas traité comme « suspect ».

Un porte-parole a déclaré: « Bien que l’identification formelle n’ait pas encore eu lieu, la famille de Fiona a été informée de ce développement et est soutenue par des officiers spécialisés.

« Ils ont demandé la confidentialité en cette période extrêmement difficile.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de Fiona. »

Depuis qu’elle a été portée disparue, des officiers, des agents de recherche spécialisés, des collègues du service d’incendie et de sauvetage du Wiltshire et des bénévoles du service d’incendie et de sauvetage du Wiltshire (WiLSAR) ont mené des recherches approfondies entre les régions de Chippenham et de Calne.

Des dizaines de volontaires spécialement formés ont participé à la chasse, tout comme l’hélicoptère de la police – qui a fait deux fois le tour de la ville lundi – et des drones.

Plus tôt samedi, un porte-parole de la police a confirmé qu’ils concentraient leurs recherches dans une rivière de la région de Monkton Park.

Jeudi, des chiens ont été vus utilisés par des équipes de recherche, qui comprenaient des policiers, des membres des pompiers et des équipes de recherche et de sauvetage du Wiltshire.