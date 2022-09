Fiona: Des troupes envoyées dans les provinces de l’Atlantique pour se remettre de la tempête

Dans une mise à jour dimanche concernant la dévastation de la tempête post-tropicale Fiona dans les provinces de l’Atlantique, les responsables fédéraux ont confirmé que les Forces armées canadiennes (FAC) sont déjà sur le terrain dans plusieurs provinces pour aider et sont en route vers d’autres.

La tempête a causé d’énormes dégâts dans les provinces de l’Est, avec des lignes électriques coupées, des maisons détruites et au moins deux décès signalés.

“Des maisons ont été détruites et emportées, des communautés ont été isolées et des milliers de personnes sont sans électricité”, a déclaré Anita Anand, ministre de la Défense nationale, lors d’une conférence de presse dimanche après-midi, ajoutant que la Nouvelle-Écosse, l’une des régions les plus durement touchées , est sa province natale.

Environ 100 soldats des FAC pour la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador sont en cours de déploiement ou sont déjà sur le terrain, aidant aux efforts de nettoyage, a-t-elle dit, environ trois pelotons par province.

Cela survient après que les demandes d’aide des provinces ont été approuvées aujourd’hui. Des troupes supplémentaires pourraient être retirées pour aider en attendant de plus amples informations sur les besoins des provinces, a-t-elle ajouté.

«La protection des Canadiens est évidemment notre priorité absolue», a-t-elle déclaré.

Leur objectif sera d’aider à dégager les débris et d’aider à rétablir le réseau électrique pour rétablir les communications et l’électricité dans les provinces de l’Atlantique.

Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, a déclaré dans la mise à jour que le gouvernement fédéral travaillera avec ses homologues provinciaux au cours des prochaines semaines pour tenter d’atteindre un semblant de normalité.

« Le gouvernement du Canada est prêt à aider les provinces dans les efforts de nettoyage et de rétablissement qui auront lieu dans les jours et les semaines à venir », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que si le premier ministre Justin Trudeau a exprimé le désir d’être sur le terrain, il ne veut pas gêner le nettoyage, et attend un “moment approprié” où il lui sera “responsable de se rendre”. ”

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement fédéral apporterait une aide financière aux personnes dont les maisons et les biens avaient été perdus dans la tempête, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a déclaré qu’un accord d’aide financière en cas de catastrophe que le gouvernement fédéral a conclu avec les provinces jouerait un rôle.

Grâce à ce programme, les provinces peuvent faire des demandes de fonds, mais les provinces ont « la responsabilité principale » d’identifier ceux qui ont besoin d’aide.

Le gouvernement fédéral n’a pas fourni de montant exact en dollars pour aider les personnes dévastées par la tempête, annonçant plutôt qu’il égalerait les dons faits par les Canadiens à la Croix-Rouge canadienne.

Blair a déclaré que la Croix-Rouge aiderait à organiser un logement provisoire pour ceux qui avaient perdu leur maison.

PROVINCES FAISANT FACE AUX CONSÉQUENCES

Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, a fourni une mise à jour de Terre-Neuve-et-Labrador, affirmant que la mort d’une femme de 73 ans qui aurait été emportée par la mer dans la ville de Port aux Basques, à Terre-Neuve-et-Labrador, “montre le pouvoir de l’eau.”

“Vivant dans les communautés côtières, nous savons ce qui peut arriver, et tragiquement, la mer a pris une autre âme.”

Elle a ajouté que le niveau de dévastation causé aux biens, y compris de nombreuses maisons complètement détruites, signifiera un long rétablissement pour la province.

“Nous attendons longtemps avant de remplacer une partie de cette infrastructure.”

À l’Île-du-Prince-Édouard, la communication demeure un défi, le député Sean Casey notant que la plupart de ses informations ont été recueillies en se promenant à pied pour parler aux personnes touchées.

Il s’agissait en grande partie d’un «événement éolien» à l’Île-du-Prince-Édouard, a-t-il dit, et cela signifiait beaucoup de câbles électriques tombés. Un décès sur l’île a été signalé, et les responsables affirment que des problèmes de générateur peuvent avoir joué un rôle.

“La nuit dernière, pratiquement toute l’île n’avait pas d’électricité”, a-t-il dit, ajoutant que certaines régions regagnent lentement cette électricité.

“Se reconnecter à l’alimentation et aux téléphones portables va être un défi.”

En Nouvelle-Écosse, les rapports de blessures graves sont minimes, selon Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

«Les choses sur le terrain à la maison sont assez difficiles en Nouvelle-Écosse et au Cap-Breton», a déclaré le représentant de Central Nova, ajoutant que la conduite est impossible en raison des débris et des lignes électriques dans de nombreuses rues.

Il a loué la résilience des Néo-Écossais, disant qu’ils « montrent de quoi ils sont faits ».

Dans sa propre communauté, un jeune garçon avait disparu et tout le monde s’est réuni pour le rechercher, a-t-il déclaré. L’enfant a été retrouvé sain et sauf.

Fraser a ajouté qu’il s’inquiétait des infrastructures portuaires et des dommages causés aux fermes.

Présentant une mise à jour sur les Îles-de-la-Madeleine et la région de la Gaspésie au Québec, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a également souligné la nécessité d’une meilleure infrastructure pour faire face à l’augmentation des cas de conditions météorologiques extrêmes causées par la crise climatique.

“Il est évident que nous devons construire des infrastructures capables de faire face à la réalité que nous vivons en ce moment”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait parlé à un pêcheur de homard dimanche qui lui avait dit : “Je ne peux pas imaginer des gens qui ne le font pas”. Je ne crois pas à la crise climatique.

Leblanc a noté que l’infrastructure à long terme est quelque chose dans laquelle le gouvernement fédéral est intéressé à investir.

«Je serais certainement ouvert à la recherche de moyens par lesquels le gouvernement du Canada peut renforcer la résilience de cette infrastructure», a-t-il déclaré.