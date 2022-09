Fiona: De fortes pluies, voire de la neige, prévues à NL

Terre-Neuve-et-Labrador se prépare à de fortes pluies – et même de la neige dans certaines régions – alors que l’ouragan Fiona se dirige vers le Canada atlantique.

Jeudi après-midi, Environnement Canada a émis des alertes de tempête tropicale ou d’ouragan pour 27 communautés de la province.

À la périphérie de la tempête dans l’ouest du Labrador, de la neige potentielle est prévue samedi et dimanche soir dans des communautés comme Churchill Falls et Labrador City.

Fiona devrait toucher terre au Canada vendredi matin sur ou autour de l’île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse alors qu’elle se dirige vers le nord-nord-est. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’un ouragan de catégorie 2, avec des vents soutenus pouvant atteindre 215 km/h.

“Vous pouvez voir qu’il s’agit d’une tempête très groupée qui touche terre dans l’est de la Nouvelle-Écosse, soit dans l’est de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse, soit au Cap-Breton, avant de se déplacer dans le golfe du Saint-Laurent et d’affecter également certaines parties de l’est du Québec et de Terre-Neuve”, a déclaré Bob Robichaud. du Centre canadien de prévision des ouragans lors d’un point de presse jeudi.

D’ici samedi matin, Fiona se dirigera vers la partie ouest de Terre-Neuve et à ce stade, Fiona devrait être une “tempête post-tropicale”.

“Cela ne signifie pas une tempête plus faible. Cela signifie simplement que la structure de la tempête est différente de celle d’un système tropical pur, mais qu’elle agira à la fois avec des caractéristiques tropicales et non tropicales lorsqu’elle nous atteindra”, a expliqué Robichaud.

Fiona devrait poursuivre sa route vers le nord et atteindre le Labrador d’ici dimanche, apportant de fortes pluies. Environnement Canada avertit que des pluies de plus de 200 millimètres d’ici dimanche matin peuvent être attendues dans le sud-ouest de Terre-Neuve et l’est de la Nouvelle-Écosse.

“Certains districts ont reçu de grandes quantités de pluie récemment, et un ruissellement excessif peut exacerber le potentiel d’inondation. L’érosion et l’érosion des routes sont également possibles”, indique l’agence dans son bulletin météorologique.