Fiona Bruce de ANTIQUES Roadshow a eu le choc de sa vie lorsqu’elle a découvert la valeur de la veste James Bond portée par Sean Connery.

Bruce est venu visiter les studios Pinewood pour jeter un œil à certains de leurs souvenirs.

On lui a montré une veste portée par Connery dans le film de James Bond Diamonds are Forever et a été non seulement choquée de sa valeur, mais aussi des détails de son authentification.

L’expert Stephen Lane a parlé à Bruce de certains des différents éléments exposés de la franchise de films Bond.

Lane a expliqué que de nombreux facteurs entraient dans la détermination de la valeur d’un article.

L’un des facteurs était «le succès du film et le temps passé à l’écran [the item] il a reçu », ainsi que la popularité du film à ce jour.

Un autre test a été le «screen-match», ce qui signifie qu’il a été porté par Connery lors de la réalisation du film emblématique.

«Il y a un certain nombre de témoignages sur cette veste que nous avons jumelés à des prises de vue en coulisses ou à des images fixes du film», a expliqué Lane.

«Nous avons réussi à faire correspondre le tissage du revers, donc le tissage très distinctif du tissu là-bas.

« En plus de cela, il y a le brassard, donc l’espacement des boutons sur le brassard. »

Il a ajouté: «Si vous ouvrez la veste, à l’intérieur, elle a une doublure très distinctive.

« Il est cousu, d’une manière spécifique et nous avons également réussi à faire correspondre cela à l’écran. »

Bruce a répondu: «Très chic», avant de s’émerveiller de la valeur de la veste.

«Bon sang, c’est un vrai territoire anorak, n’est-ce pas? Quand vous commencez à faire correspondre le tissage et des choses comme ça », dit-elle.

Lane a ajouté: «Je veux dire, ouais. Ce n’est pas tellement anorak, c’est plus d’attention aux détails. «

« Cela a une valeur estimée quelque part dans la région d’environ 25 000 £. »

Ce montant est des cacahuètes en ce qui concerne certains des prix que d’autres souvenirs 007 ont obtenus au fil des ans.

Une Aston Martin DB5 avec des mitrailleuses, des slashers de pneus et une plaque d’immatriculation rotative, de Goldfinger et Thunderball, s’est vendue 5,2 millions de livres en 2019, tandis qu’une Jaguar C-X75 en édition limitée de Spectre s’est vendue 930 000 £.

Et en 2013, la voiture sous-marine Lotus Esprit conduite sous l’eau par Roger Moore dans L’espion qui m’aimait s’est vendue 550000 £ au magnat Elon Musk.