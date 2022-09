Fiona balaie des maisons et coupe l’électricité dans l’est du Canada – Kelowna Capital News

Fiona a lavé des maisons dans la mer, arraché les toits des autres et coupé l’électricité dans la grande majorité des deux provinces canadiennes alors qu’elle touchait terre avant l’aube samedi sous la forme d’un gros et puissant cyclone post-tropical.

Fiona s’est transformée d’un ouragan en une tempête post-tropicale vendredi soir, mais elle avait toujours des vents de force ouragan et a apporté des pluies torrentielles et d’énormes vagues. Il n’y a eu aucune confirmation de morts ou de blessés.

Les vagues de l’océan ont frappé la ville de Channel-Port Aux Basques sur la côte sud de Terre-Neuve, où des structures entières ont été emportées dans la mer. Le maire Brian Button a déclaré samedi sur les réseaux sociaux que des personnes étaient évacuées vers des hauteurs alors que les vents renversaient des lignes électriques.

« Je vois des maisons dans l’océan. Je vois des décombres flotter partout. C’est la destruction complète et totale. Il y a un appartement qui a disparu », a déclaré René J. Roy, un résident de Channel-Port Aux Basques et rédacteur en chef de Wreckhouse Press, lors d’un entretien téléphonique.

Roy a estimé qu’entre 8 et 12 maisons et bâtiments ont été emportés par la mer. “C’est assez terrifiant”, a-t-il déclaré.

Jolene Garland, porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada à Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré qu’une femme était en sécurité et en “bonne santé” après avoir été “jetée à l’eau alors que sa maison s’effondrait” dans la région de Channel-Port Aux Basques. Garland a déclaré qu’un individu qui aurait pu être emporté était toujours porté disparu et que des vents violents empêchaient une recherche aérienne.

La Gendarmerie royale du Canada a déclaré que la ville de 4 000 habitants était en état d’urgence alors que les autorités faisaient face à de multiples incendies électriques et inondations résidentielles.

Le premier ministre Justin Trudeau a annulé son voyage au Japon pour les funérailles de l’ancien premier ministre assassiné Shinzo Abe. Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral déploierait les Forces armées canadiennes pour aider.

« Nous voyons des images dévastatrices sortir de Port aux Basques. L’Î.-P.-É. (Île-du-Prince-Édouard) a subi des dégâts de tempête comme ils n’en ont jamais vus. Le Cap-Breton est également durement touché », a déclaré Trudeau.

« Les Canadiens pensent à tous ceux qui sont touchés par l’ouragan Fiona, qui a des effets dévastateurs dans les provinces de l’Atlantique et dans l’est du Québec, particulièrement aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a des gens qui voient leurs maisons détruites, des gens qui sont très inquiets, nous serons là pour vous.

Le maire d’Halifax, Mike Savage, a déclaré que le toit d’un immeuble s’était effondré et qu’ils avaient déplacé 100 personnes vers un centre d’évacuation. Il a dit que personne n’avait été grièvement blessé ou tué. Les responsables provinciaux ont déclaré que d’autres immeubles d’appartements étaient également considérablement endommagés. Halifax compte environ 160 personnes déplacées de deux appartements, ont indiqué des responsables.

Plus de 415 000 clients de Nova Scotia Power – environ 80% de la province de près d’un million – ont été touchés par des pannes samedi matin. Plus de 82 000 clients dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, soit environ 95 %, étaient également sans électricité, tandis qu’Énergie NB au Nouveau-Brunswick a signalé que 44 329 étaient sans électricité.

Le Centre canadien des ouragans a tweeté tôt samedi que Fiona avait la pression la plus basse jamais enregistrée pour une tempête touchant terre au Canada. Les prévisionnistes avaient averti qu’il pourrait s’agir de l’une des tempêtes les plus puissantes à frapper le pays.

«Nous recevons plus fréquemment des tempêtes plus violentes», a déclaré Trudeau samedi.

Il a déclaré qu’une infrastructure plus résiliente était nécessaire pour pouvoir résister aux événements météorologiques extrêmes, affirmant qu’une tempête sur 100 ans pourrait commencer à frapper toutes les quelques années en raison du changement climatique.

“Les choses ne font qu’empirer”, a déclaré Trudeau.

L’état d’urgence locale a également été déclaré par le maire et le conseil de la Municipalité régionale du Cap-Breton.

«Il y a des maisons qui ont été considérablement endommagées à cause d’arbres abattus, de grands vieux arbres qui tombent et causent des dommages importants. Nous voyons aussi des maisons dont les toits ont été complètement arrachés, des fenêtres brisées. Il y a une énorme quantité de débris sur les routes », a déclaré à l’Associated Press Amanda McDougall, mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton.

«Il y a beaucoup de dégâts aux biens et aux structures, mais aucune blessure à ce stade. Encore une fois, nous sommes toujours au milieu de cela », a-t-elle déclaré. « C’est toujours terrifiant. Je suis juste assis ici dans mon salon et j’ai l’impression que les portes-fenêtres vont entrer par effraction avec ces grosses rafales.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déclaré que les routes avaient été emportées, y compris la sienne, et qu’un nombre « incroyable » d’arbres étaient tombés.

“C’est assez dévastateur. La triste réalité est que les personnes qui ont besoin d’informations sont incapables de les entendre. Leurs téléphones ne fonctionnent pas, ils n’ont ni électricité ni accès à Internet », a déclaré Houston.

Peter Gregg, président et chef de la direction de Nova Scotia Power, a déclaré que des vents de pointe sans précédent ont causé de graves dommages. “Dans de nombreuses régions, les conditions météorologiques sont encore trop dangereuses pour que nos équipes montent dans nos camions nacelles”, a déclaré Gregg. Il a déclaré qu’environ 380 000 clients restaient sans électricité samedi après-midi.

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a déclaré qu’il n’y avait aucun rapport de blessures ou de décès importants. Mais il a déclaré que peu de communautés avaient été épargnées, la dévastation semblant être au-delà de tout ce qu’elles avaient vu auparavant dans la province. Il a déclaré que plus de 95% des insulaires restaient sans électricité.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré qu’il y avait eu des dommages très importants à l’aéroport de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il a ajouté que d’autres aéroports avaient également été touchés, mais que les dommages à l’installation d’Halifax, le plus grand aéroport de la Nouvelle-Écosse, étaient mineurs.

Fiona s’était affaiblie à la force d’une tempête tropicale tard samedi après-midi alors qu’elle traversait le golfe du Saint-Laurent. Dans son rapport final sur Fiona, le centre américain des ouragans a déclaré qu’il avait des vents maximums soutenus de 70 mph (110 km/h). Il était centré à environ 80 miles (130 kilomètres) au nord-ouest de Port aux Basques et se déplaçait vers le nord-est à 8 mph (13 km/h).

Les vents de force tempête tropicale se sont étendus jusqu’à 550 milles (890 kilomètres).

Les ouragans au Canada sont assez rares, en partie parce qu’une fois que les tempêtes atteignent les eaux plus froides, elles perdent leur principale source d’énergie. Mais les cyclones post-tropicaux peuvent toujours avoir des vents de force ouragan, bien qu’ils aient un noyau froid et aucun œil visible. Ils perdent aussi souvent leur forme symétrique et ressemblent davantage à une virgule.

À Sydney, en Nouvelle-Écosse, la plus grande ville du Cap-Breton, une vingtaine de personnes se sont réfugiées au centre sportif et de divertissement Centre 200, a déclaré Christina Lamey, porte-parole de la région. Lamey a déclaré qu’il y avait des centaines de personnes déplacées dans la province.

Arlene et Robert Grafilo se sont enfuis au Centre 200 avec leurs enfants, âgés de 3 et 10 ans, après qu’un énorme arbre soit tombé sur leur appartement en duplex.

“Nous étions pris au piège et nous ne pouvions pas ouvrir les portes et les fenêtres, c’est alors que nous avons décidé d’appeler le 911”, a déclaré Arlene Grafilo. Elle a dit que les pompiers les ont finalement secourus.

Peter MacKay, ancien ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense qui vit en Nouvelle-Écosse, a déclaré que sa famille et lui avaient passé une longue nuit et que les vents faisaient toujours rage dans l’après-midi.

« Nous avions mis tout ce que nous pouvions hors de danger, mais la maison a été martelée assez durement. Beaucoup de bardeaux perdus, gros dégâts d’eau dans les plafonds, les murs, notre terrasse est détruite. Un garage que je construisais a explosé », a déclaré MacKay dans un e-mail à l’Associated Press.

« Je n’ai jamais rien vu de tel. J’ai vécu un temps fou », a-t-il ajouté.

Il a qualifié les images de Terre-Neuve de déchirantes.

Jusqu’à présent, Fiona a été accusée d’au moins cinq décès – deux à Porto Rico, deux en République dominicaine et un sur l’île française de Guadeloupe.

Dans les Caraïbes, la tempête tropicale Ian devrait se renforcer rapidement dans les prochains jours. Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré qu’il pourrait se déplacer au-dessus de l’ouest de Cuba et vers la côte ouest de la Floride ou le Florida Panhandle d’ici le milieu de la semaine prochaine.

Ian était centré à environ 685 miles (1 105 kilomètres) au sud-est de la pointe ouest de Cuba, samedi soir. Il avait des vents maximums soutenus de 50 mph (85 km/h) et se déplaçait vers l’ouest à 13 mph (20 km/h). Une veille d’ouragan a été émise pour les îles Caïmans.

L’écrivain de l’Associated Press Morgan Lee à Ventura, en Californie, a contribué à ce rapport.

Rob Gillies, l’Associated Press

