Chanteur Pomme Fiona a critiqué la Recording Academy pour avoir donné une nomination aux Grammy Awards 2021 à Dr Luke, qui est impliqué dans une bataille juridique en diffamation contre Kesha, qui l’avait accusé d’inconduite sexuelle – affirmations qu’il a nié.

L’organisation n’a pas répondu aux commentaires de Fiona, qu’elle a fait dans une interview avec Le gardien journal qui a été publié le vendredi 18 décembre, ni le producteur de musique (de son vrai nom Lukasz Gottwald) ou le chanteur « Tik Tok ».

Fiona, une survivante de viol, et le Dr Luke sont nominés pour les Grammys 2021. Sous le pseudonyme Tyson Trax, il est co-nominé pour Record of the Year en tant que producteur sur Doja CaC’est le single « Say So ». S’il reçoit le prix, cela marquera sa première victoire aux Grammy Awards.

« J’évoque les Grammys et c’est vraiment quelque chose que je ne devrais pas faire, mais vraiment, le Dr Luke est nominé? » Demanda Fiona Le gardien. « Ils avaient [Kesha] là-haut en chantant ‘Prier’ et maintenant ils vont dire: ‘Oh mais c’est Tyson Trax!’ «