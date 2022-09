Fiona a remodelé les côtes de l’Île-du-Prince-Édouard, attisant les craintes pour l’avenir de l’île

Une image de la façon dont la tempête post-tropicale Fiona a remodelé l’Île-du-Prince-Édouard commence à émerger – et dans certains cas, des côtes entières faites de sable et de pierre ont été effacées.

La tempête a frappé l’Î.-P.-É. aux petites heures du matin du 24 septembre, causant des dégâts considérables.

Six jours après Fiona, le nettoyage est loin d’être terminé, la majorité de l’île étant toujours sans électricité, et des arbres abattus et des lignes électriques bloquant toujours les allées et les routes.

Alors que les Insulaires entament le long chemin du rétablissement, beaucoup se demandent où reconstruire et à quelle distance du rivage est suffisamment sûr.

“Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant”, a déclaré Wayne McCaron, un habitant d’Oyster Bed Bridge, dont la maison se trouve maintenant plus près de l’eau après que Fiona ait retiré un morceau de six mètres de la falaise.

La maison de McCaron est encore à quelques centaines de mètres de l’eau, mais un petit cottage voisin se trouve maintenant juste au bord.

Wayne McCaron, résident d’Oyster Bed Bridge, dit qu’il n’a jamais rien vu de tel. (Martin Trainor/CBC)

“Venez cet hiver, si nous avons quelques ondes de tempête … Je suis désolé pour ce gars s’il ne sort pas bientôt”, a déclaré McCaron.

“Peu importe ce qu’il va sauver là-bas, c’est plutôt bien les murs de pierre qui vont le sauver maintenant. C’est cher !”

“Maintenant, c’est tout droit”

Le voisin de McCaron, Jonathan Davidson, dit que la vague était si élevée qu’elle a projeté de lourdes cages à huîtres en fer directement dans la cime des arbres.

“Et il y avait – comme, il y avait des escaliers qui descendaient. Certaines des propriétés avaient des escaliers et ils sont tout simplement emportés », a-t-il déclaré.

“Vous pouvez voir à quel point la pente est abrupte maintenant. C’est juste – c’est une falaise”, a déclaré Davidson. “Il y avait une note assez décente que vous pouviez descendre à un moment donné, mais maintenant c’est juste tout droit.”

Jonathan Davidson dit que les escaliers menant aux plages ont été emportés par la tempête. (Martin Trainor/CBC)

Plus loin sur la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard, l’entrée de Brackley Beach dans le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard était gardée par le personnel de Parcs Canada mercredi. Fiona a causé les pires dégâts que les dunes de sable emblématiques du parc aient connu depuis un siècle, laissant les dunes dangereusement instables.

“Ce que nous avons vu, c’est jusqu’à 10 mètres de la dune complètement érodée”, a déclaré Chris Housser, professeur à l’école de l’environnement de l’Université de Windsor, spécialisé dans les sciences côtières.

“C’est presque comme si quelqu’un coupait complètement la dune en deux – environ 40% du volume de sable de la dune a été perdu vers le rivage proche. Il finira par revenir, mais cela prendra beaucoup de temps – des années pour potentiellement même une décennie.”

Brackley Beach de l’Î.-P.-É., vue avant et après Fiona. (L’Initiative Coastie)

‘La le mot que je dois utiliser est le mot déménager’

Fiona a mangé avec voracité certaines parties de la côte du Canada atlantique, démolissant des quais et aspirant des maisons et des rivages dans la mer.

La dévastation laissée dans le sillage de la tempête a incité le gouvernement fédéral à faire davantage pour lutter contre l’érosion du littoral, en construisant des brise-lames et en élevant des quais.

Lors d’une séance d’information mercredi, le ministre de l’Infrastructure Dominic Leblanc a reconnu que le gouvernement fédéral devait agir rapidement avec de nouveaux programmes et plus d’argent.

La tempête a changé à jamais d’immenses étendues de la côte du parc national de l’Î.-P.-É. (Shane Hennessey/CBC)

“Le ministère des Pêches et des Océans dispose de dizaines de millions de dollars par an pour réparer les ports pour petits bateaux”, a-t-il déclaré.

“Cela va clairement devoir être augmenté à la lumière de ce qui s’est passé, et je suis très confiant que ce sera le cas. Nous sommes en train de renouveler un certain nombre de nos programmes d’infrastructure fédéraux.”

M. Leblanc a déclaré qu’il rencontrait les ministres provinciaux et territoriaux de l’infrastructure pour définir la prochaine génération de programmes d’infrastructure.

“Nous avons maintenant de l’argent disponible pour l’atténuation et l’adaptation aux catastrophes. C’est une ligne directe vers le changement climatique… et vers ces événements atmosphériques”, a-t-il déclaré.

“Dans la partie du pays que je représente, le Canada atlantique, ce sont précisément ces communautés côtières qui, dans le cas d’un ouragan comme celui que nous avons vu la semaine dernière, subissent le plus gros de ces pertes… Nous devons donc trouver les bonnes instructions pour assurer les gens sont protégés.”

Des images satellites avant et après montrent l’étendue de la destruction sur l’Î.-P.-É. (Radio-Canada)

Denis Gilbert, scientifique à la retraite du ministère des Pêches et des Océans, affirme que la triste vérité pour de nombreuses personnes est qu’elles devront peut-être déménager.

« Je vais être très honnête et vous donner toute l’amplitude de ma pensée sans aucun filtre. Je pense sincèrement que partout au Canada — et dans le monde — les gens se mettent des œillères, essayant de préserver ce qui est là », a-t-il déclaré. .

“Les discussions tournent toujours autour de « Pourquoi ma municipalité ou le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral ne construisent-ils pas un beau mur de briques… pour protéger ma maison? La mot que je dois utiliser est le mot ‘déménager’.”