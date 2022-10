Fiona a démontré un avenir d’ouragan sauvage et doit s’adapter – Kelowna Capital News

Alors qu’elle se tenait près des vestiges de maisons rasées à Port aux Basques, à Terre-Neuve, Denise Anderson a déclaré que l’idée de continuer à vivre près de l’océan était difficile après qu’une tempête mortelle ait annoncé la violence du temps à venir.

“J’ai grandi dans cette région, je voulais revenir dans cette région, mais maintenant je ne suis plus si sûre de le vouloir”, a-t-elle déclaré deux jours après que la tempête post-tropicale Fiona a endommagé la maison où elle vit depuis trois ans. , a détruit les maisons de ses voisins et emporté une femme de la région en mer.

Partout sur la côte est, des émotions similaires sur la façon dont le changement climatique modifie la vie peuvent être entendues, alors que les résidents reconstruisent leurs maisons et font face à des semaines sans électricité, et les dirigeants politiques sont invités à savoir comment ils prépareront les côtes et les réseaux électriques pour faire face à la prochaine grand vent.

À environ 200 kilomètres au sud de l’autre côté du détroit de Cabot, à Reserve Mines, en Nouvelle-Écosse, Reggie Boutilier a signalé une partie manquante de son toit et s’est demandé quand la prochaine tempête viendrait. “Ce n’est que le début de la saison des ouragans, et je pense que nous partons mal”, a-t-il déclaré le lendemain du coup de Fiona.

Les prédictions scientifiques sur ce qui est à venir ne sont pas rassurantes.

Canada’s Changing Climate, un résumé fédéral de la science du climat publié en 2019, a déclaré que les émissions de combustibles fossiles augmentent probablement l’intensité des tempêtes tropicales qui se forment dans le sud de l’Atlantique et se dirigent vers le nord jusqu’à la côte canadienne.

Blair Greenan, un scientifique fédéral de l’Institut océanographique de Bedford qui a travaillé sur le rapport, a déclaré dans une interview que les températures de l’eau au large des Maritimes ont augmenté de 1,5 °C au cours du siècle dernier, ajoutant une puissante source d’énergie accrue pour les tempêtes.

Anya Waite, professeur d’océanographie à l’Université Dalhousie, a déclaré que la réalité “qui donne à réfléchir” est que l’eau plus chaude projette de la chaleur et de l’humidité dans des tempêtes comme Fiona, leur donnant une durée plus longue et, souvent, un chemin plus large.

Alors que les porte-parole des services publics ont qualifié Fiona d ‘«historique» dans leurs communiqués de presse, Waite – également directeur scientifique de l’Ocean Frontier Institute – a déclaré que les tempêtes de cette ampleur deviendraient de plus en plus courantes. “Nous aurons des tempêtes qui durent beaucoup plus longtemps car les eaux de surface sont beaucoup plus chaudes”, a-t-elle déclaré.

Un “trifecta parfait” de conditions – l’élévation générale du niveau de la mer au cours du siècle dernier créée par la fonte des glaciers, les ondes de tempête et la baisse des pressions barométriques pendant les tempêtes – augmente également la probabilité que les côtes soient inondées pendant les ouragans, a-t-elle ajouté.

“En termes d’adaptation … l’une des principales choses est que nous devrons simplement nous éloigner de la côte”, a-t-elle déclaré. « Nous aimons tellement la côte que les gens s’accrochent à leur dernier rocher lorsqu’il coule. Nous ne pouvons pas faire ça.

Peter Bevan-Baker, le chef du Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard, a vu un paysage modifié alors qu’il conduisait autour de l’île vendredi dernier, avec des milliers d’arbres abattus, des granges de fermiers détruites et des plages qui définissent l’île soudainement emportées. “L’île est changée à jamais”, a-t-il déclaré dans une interview.

Pendant ce temps, des milliers de personnes sont restées sans électricité près de deux semaines après le passage de la tempête, et les plaintes ont augmenté concernant le manque de produits de base tels que le chauffage, l’électricité, l’essence et même la nourriture pour les personnes âgées dans les bâtiments gérés par la province.

Pourtant, lors de séances d’information la semaine dernière, les services publics privés Nova Scotia Power et Maritime Electric, qui desservent l’Île-du-Prince-Édouard, ont rejeté la suggestion selon laquelle les lignes électriques devraient être enterrées, affirmant que les lignes souterraines coûteraient jusqu’à 10 fois plus sans éliminer le risque de pannes.

Bevan-Baker a déclaré que ces types de réponses “standard” ne reconnaissent pas les réalités climatiques changeantes. “Je comprends que l’enfouissement des lignes est une proposition extrêmement coûteuse, mais il en va de même pour la reconstruction si c’est une tempête comme celle-ci toutes les quelques années”, a-t-il déclaré.

Blair Feltmate, directeur du Intact Centre on Climate Adaptation de l’Université de Waterloo, a déclaré que même si de nouvelles études sur la façon dont les services publics devraient s’adapter pourraient être utiles, le moment d’agir est arrivé avec les rafales de 170 kilomètres à l’heure qui ont secoué la région.

La planification de scénarios sans fin peut devenir “un substitut à l’action”, a-t-il déclaré dans une interview.

Il a déclaré que là où des logements ou des infrastructures ont été détruits près du rivage, la reconstruction doit avoir lieu plus à l’intérieur des terres. Plus crucialement, il faut modéliser les potentiels dommages côtiers sur l’ensemble de la région atlantique, afin de fixer des règles de construction prenant en compte l’adaptation au climat.

Les solutions varieront. Dans certains cas, des digues plus hautes protégeront les villes; dans d’autres, le développement peut devoir reculer, tandis que les vasières et les marais sont créés pour absorber une partie de la fureur de la mer, a déclaré Feltmate.

Bevan-Baker souligne qu’à l’Î.-P.-É., il y a près de 30 000 terrains non aménagés près de la côte, et pourtant, il n’y a toujours pas de plan provincial d’aménagement du territoire tenant compte des futures ondes de tempête.

Joanna Eyquem, une géoscientifique qui travaille également avec le centre d’adaptation climatique de l’Université de Waterloo, a déclaré que les fournisseurs d’infrastructures clés – qu’il s’agisse de services publics, de chemins de fer ou de ports – “doivent vraiment relever le défi de l’adaptation” et prendre en compte le changement climatique dans tout ce qu’ils font. ce que je fais, ce qui n’est pas encore universel au Canada.

En revanche, au Royaume-Uni, la plupart des organisations et entreprises similaires rendent compte des progrès de l’adaptation climatique tous les cinq ans, en plus de rendre obligatoires les divulgations financières liées au climat chaque année, a-t-elle déclaré.

Feltmate a déclaré que les citoyens ordinaires devaient également agir. Ses études montrent que de nombreux propriétaires dans les zones sujettes aux inondations n’ont toujours pas de générateurs pour faire fonctionner les pompes de puisard en cas de panne de courant et n’ont pas nivelé leur terrain pour éloigner les précipitations des bâtiments.

Bien qu’une partie de l’adaptation soit coûteuse, Feltmate souligne des recherches indiquant que pour chaque dollar dépensé – que ce soit pour couper des arbres autour des lignes électriques ou pour créer des réseaux électriques plus décentralisés – il y a des économies de cinq à six dollars en dommages évités.

Après de violentes tempêtes antérieures, telles que Juan en 2003 et Dorian en 2019, des messages similaires ont été délivrés, et les gouvernements de la région ont brièvement semblé attentifs à l’évolution des réalités. Mais lors des campagnes électorales qui ont suivi, les politiques d’adaptation au climat n’ont été qu’ébauchées et l’attention s’est reportée sur les systèmes de santé en difficulté.

Cette fois sera-t-elle différente, après le remplacement des toits, la reconstruction des ports et le réapprovisionnement des congélateurs ? Il y a des signes que même si les responsables tardent à changer de cap, l’urgence s’installe sur le terrain.

À Burnt Islands, à Terre-Neuve, le pêcheur Murray Hardy a fait le tour de son sous-sol après avoir pelleté la boue déposée par le raz-de-marée de Fiona, disant qu’il se préparerait au prochain ouragan en vidant l’espace et en remplaçant le gypse avant que la moisissure ne s’installe.

“Qu’est ce que je vais faire? Vous avez votre maison », a-t-il dit, lorsqu’on lui a demandé si le déménagement était une option. “J’attends plus de ça. Tout ce dont ils parlent, c’est du réchauffement climatique et des marées, etc. Je vais juste nettoyer tout ça.

—Michael Tutton, La Presse canadienne

Changement climatiqueouraganTemps violent