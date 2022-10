Fiona : 16 000 clients sans électricité dans les Maritimes

Plus de 16 000 clients en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard sont toujours sans électricité 12 jours après que la tempête post-tropicale Fiona a frappé les Maritimes le 23 septembre.

Les pannes et les efforts de restauration en cours ont incité le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à déclarer l’état d’urgence dans plusieurs comtés du nord de la Nouvelle-Écosse.

Mercredi à 14 h, Nova Scotia Power signalait 2 195 pannes actives affectant 7 045 clients, la plupart des pannes étant signalées dans les régions de Truro, du comté de Pictou et du Cap-Breton.

Selon la carte des pannes, on estime que le courant ne sera pas rétabli dans les régions de Truro et Pictou avant la fin de semaine. La plupart des estimations au Cap-Breton indiquent que les résidents devraient avoir de nouveau le courant d’ici vendredi soir.

“Au Cap-Breton, les équipes s’efforcent de rétablir les clients restants d’ici vendredi, en se concentrant sur la région de Mira, y compris Grand Mira North, Albert Bridge, Marion Bridge, Louisbourg, Gabarus et Fourchu”, a déclaré les opérations d’urgence de Nova Scotia Power au Cap-Breton. chef de file central, Mark Sidebottom, dans un communiqué de presse mercredi après-midi.

« Il y a beaucoup d’arbres abattus sur notre équipement dans ces zones. Les équipes reconstruisent des sections entières de lignes et de poteaux, enlèvent les débris, réparent les poteaux cassés et installent de nouvelles lignes de service dans les maisons.”

La responsable du centre des opérations d’urgence du nord-est du service public, Lia MacDonald, a également fourni une mise à jour aux clients mercredi matin dans une vidéo publiée sur Twitter.

Alors que nous nous dirigeons vers le week-end de Thanksgiving, Lia MacDonald, notre responsable du centre des opérations d’urgence du nord-est, a voulu fournir une mise à jour à nos clients de la région. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour rétablir votre alimentation en toute sécurité dans les meilleurs délais. #NSStorm pic.twitter.com/aREuANpOBF — Nova Scotia Power (@nspowerinc) 5 octobre 2022

“Sachez que nous sommes ici et que nous travaillons jour et nuit dans votre communauté pour rétablir votre alimentation aussi rapidement et en toute sécurité que possible et nous serons ici jusqu’à ce que le travail soit terminé”, a-t-elle déclaré.

« Les dommages causés par Fiona sont historiques. Les réparations auxquelles nos équipes sont confrontées sont complexes. Dans de nombreux cas, en fait, les réparations sont des reconstructions.

Le service public indique qu’environ 80% des clients sans électricité sont des maisons individuelles qui nécessitent une ou plusieurs équipes pour effectuer les réparations finales.

L’ÉTAT D’URGENCE DÉCLARÉ

Pour aider aux efforts de restauration, John Lohr, le ministre responsable du Bureau de gestion des urgences, a demandé un soutien supplémentaire des Forces armées canadiennes. La province dit qu’elle effectuera des travaux routiers, y compris le marquage et la signalisation.

“Certains Néo-Écossais sont bien dans leur deuxième semaine face aux effets de l’ouragan Fiona, et les Forces armées canadiennes continuent de jouer un rôle essentiel dans les efforts de restauration dans nos communautés”, a déclaré Lohr dans un communiqué de presse mercredi après-midi.

« Il s’agit d’une approche globale. Je tiens à remercier les membres du service pour leur volonté de faire ce travail pour aider les Néo-Écossais à récupérer leurs services.

La province a également déclaré l’état d’urgence dans les domaines suivants :

Comté d’Antigonish

Municipalité régionale du Cap-Breton

Comté de Colchester

Comté de Cumberland

Comté de Guysborough

Comté d’Inverness

Comté de Pictou

Comté de Richmond

Comté de Victoria

La province affirme que l’état d’urgence permettra à l’armée d’effectuer des travaux routiers civils et de fournir une couverture de responsabilité. Il restera en vigueur pendant 14 jours, à moins que le gouvernement ne le résilie ou ne le prolonge.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

À l’Île-du-Prince-Édouard, 8 723 clients de Maritime Electric étaient privés d’électricité mercredi après-midi. La plus grande concentration de clients se trouve dans la région de Charlottetown.

Dans un communiqué de presse mercredi, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré que des efforts de restauration sont en cours dans toute l’île.

Cinq écoles de l’île restent fermées mercredi. Aucune date de début n’a été annoncée pour que les classes de l’École Évangéline déménagent sur les terrains de L’Exposition Agricole et du Festival Acadien.

Les écoles Prince Street Elementary, Queen Charlotte Intermediate, St. Jean Elementary et West Kent sont également toujours fermées.

Les insulaires sans électricité se débattent sans chauffage ni eau chaude. À Charlottetown, les résidents ont accès au système d’eau de la ville pour boire et se laver, contrairement aux résidents ruraux qui vivent sur des puits équipés de pompes.

La ville indique que la caserne de pompiers no 1 sur la rue Kent est ouverte mercredi de 10 h à 14 h pour toute personne ayant besoin d’un centre de réconfort.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a également compilé une liste d’environ 30 centres d’accueil ouverts à travers l’île.

Tout résident ayant besoin d’un refuge d’urgence temporaire peut appeler le 211 ou la ligne de soutien des refuges directement au 1-833-220-4722.

Les résidents de Charlottetown peuvent également demander un abri temporaire en cas de catastrophe au Murchison Centre.

Dans la capitale de la province, des arbres tombés jonchent encore les parcs de la ville. Les arbres qui ne sont pas sur les maisons ou les lignes électriques ont été considérés comme peu prioritaires.

L’enlèvement des débris des biens personnels ne commencera pas tant que la demande d’efforts de déblaiement et de nettoyage des routes ne sera pas réduite.

Plus d’informations ont été publiées en ligne mardi sur les prochains horaires d’élimination et les heures d’ouverture des dépôts de déchets.

TRUDEAU ANNONCE LE FONDS DE REPRISE FIONA DE 300 M$

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mardi que le gouvernement fédéral mettait en place un «fonds de rétablissement après l’ouragan Fiona» de 300 millions de dollars pour aider les Canadiens de l’Atlantique à se reconstruire après la tempête post-tropicale mortelle et destructrice.

À la suite de l’onde de tempête et des vents violents de ce qui a été cité comme l’une des tempêtes les plus violentes à avoir touché terre au Canada, un certain nombre de maisons ont été emportées vers la mer. Des entreprises, des ponts, des aéroports et d’autres infrastructures ont également été gravement endommagés.

“Ce financement soutiendra des projets de réparation et de reconstruction d’infrastructures critiques endommagées par la tempête, telles que des quais, soutiendra le nettoyage des engins de pêche afin que les bateaux et la vie marine puissent à nouveau naviguer en toute sécurité dans ces eaux et, bien sûr, aideront les entreprises et les communautés locales à reconstruire et récupérer “, a déclaré Trudeau mardi.

Le fonds fournira “jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de cette année”, selon le gouvernement, l’argent devant être administré par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) en coordination avec l’Agence de développement économique du Canada. pour les régions du Québec (DEC) ainsi que d’autres ministères connexes.

Le gouvernement fédéral n’a pas encore annoncé les détails de la façon dont ce financement sera alloué, à l’exception de la ministre responsable de l’APECA, Ginette Petitpas Taylor, qui a déclaré aux journalistes que même s’il reste encore des détails à régler, « l’argent va être dérouler très rapidement.”

Le gouvernement fédéral s’est précédemment engagé à égaler tous les dons liés à Fiona faits à la Croix-Rouge canadienne jusqu’à la fin du mois, et a offert un allégement fiscal à ceux de la côte Est.