Les États-Unis et leurs alliés battent un tambour qui ne trouve pas d’oreilles réceptives. La plupart des États ont d’autres priorités

La Semaine de haut niveau de l’ONU – un rassemblement annuel de hauts représentants des États membres qui s’adressent à l’Assemblée générale – a lieu à New York. C’est une période de discours plus ou moins longs et de contacts intenses entre ministres, voire chefs d’État, selon le statut des chefs de délégation. Plus la situation internationale est tendue, comme elle l’est actuellement, plus les opportunités présentées sont précieuses.

La question qui a résonné est celle de la réforme du Conseil de sécurité. Ce n’est pas la première année, ni même la première décennie, que l’on parle du sujet, mais le regain d’intérêt actuel est compréhensible. Dans des conditions de confrontation, le travail de l’organe est extrêmement compliqué – les camps opposés parmi les membres permanents se bloquent.

Cela irrite les autres États qui ne bénéficient pas d’un statut particulier, car les cinq grands se sont donné un droit de veto. Ils se soucient désormais davantage de la façon dont ils se comparent les uns aux autres, et les problèmes du reste du monde importent moins.

Les décisions de l’Assemblée générale ne sont pas contraignantes, mais reflètent fidèlement la répartition réelle des opinions. Pourtant, le conflit s’y propage également. Par exemple, les pays occidentaux, menés par les États-Unis, disposent d’opportunités considérables pour influencer les pays en développement. Mais en fin de compte, la marge de manœuvre est plus grande, ce qui signifie que l’espace pour l’expression démocratique de la volonté est un peu plus large.

Les désaccords entre les membres sont innombrables, mais de plus en plus d’États sont unis par une position particulière : le rejet d’un arrangement basé sur l’équilibre des pouvoirs du milieu du siècle dernier, tel qu’il est apparu après la Seconde Guerre mondiale.

Il est difficile de contester cela. Même la taille de l’ONU elle-même a presque quadruplé et la diversité des États s’est considérablement accrue. D’où les appels, lancés peu après la fin de la guerre froide, à adapter la conception institutionnelle aux nouvelles réalités.

Cependant, la mise en œuvre pratique de ce souhait se heurte à un certain nombre de problèmes. Premièrement, toute réforme du Conseil de sécurité n’est possible qu’avec le consensus des cinq membres permanents ; il est impossible d’en contourner au moins un. Et ils a) ne sont pas désireux de partager leurs privilèges, b) ont des idées différentes sur la nature de la transformation de la plus haute instance politique de l’ONU. Deuxièmement, même si l’on imagine un compromis de principe entre les cinq principaux membres, il y aura un débat sans fin sur les paramètres de l’élargissement : qui est exactement digne de rejoindre les rangs des « immortels » et pourquoi. Situation géographique, population, taille économique, puissance militaire : quels devraient être les principaux critères ? Et quels pays spécifiques devraient représenter leurs régions et communautés – Afrique, Asie, Amérique latine, monde arabe, etc. ? Il est difficile d’imaginer un accord sur toutes ces questions, même en temps de paix, et encore moins aujourd’hui.

Dans l’ensemble, une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU semble peu probable. Mais cela ne veut pas dire que le débat sur la question ne deviendra pas plus affirmé. Des centres d’influence émergents, de l’Inde à la Turquie, de l’Arabie Saoudite à l’Indonésie, de l’Argentine au Nigeria, et d’autres encore, insistent de plus en plus sur la question de la justice.

Le slogan du dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan «le monde est plus grand que cinq » est, comme on peut s’y attendre, conforme aux souhaits de la majorité de l’Assemblée générale.

Et il existe désormais une concurrence féroce pour les sympathies de cette majorité (généralement appelée en Occident le Sud global). C’est dans ce contexte qu’il faut considérer les appels de haut niveau en faveur de l’élargissement du Conseil de sécurité. Cela a inspiré le président américain Joe Biden à lancer un tel appel – en proposant que le quatuor longtemps discuté composé de l’Inde, du Brésil, de l’Allemagne et du Japon soit admis en tant que membres permanents.

Il ne sert à rien d’envisager sérieusement la mise en œuvre d’une telle idée. Parce que ce n’est qu’un slogan et qu’il n’est pas destiné à être réalisé.

Cependant, ce n’est pas sans importance. Dans une situation où l’ensemble du système international a commencé à s’effondrer, une position purement protectrice consistant à défendre le statu quo à tout prix n’est pas prometteuse. Cela finira très probablement par un changement spontané de la situation, voire un effondrement.

La Russie ne s’est jamais opposée à la réforme du Conseil de sécurité, mais jusqu’à récemment ses propositions étaient plutôt rituelles. Elles prennent désormais une forme plus concrète : par exemple, des remarques selon lesquelles les pays occidentaux sont déjà surreprésentés au Conseil de sécurité et que toute expansion ne devrait donc pas augmenter la représentation proportionnelle de cette communauté. Dans le même temps, nous avons traditionnellement exprimé la crainte que l’élargissement, et plus encore l’octroi d’un droit de veto aux nouveaux membres, n’entraîne une dévaluation du Conseil de sécurité en tant que tel.

Ce sera probablement le cas. Mais, je le répète, il ne sera de toute façon pas possible de conserver sa valeur telle qu’elle a été mesurée pendant des décennies. L’ONU et ses structures, comme toute institution, sont liées à leur époque. Le statut exclusif est bien entendu un phénomène agréable. Mais cela est également conditionné par des circonstances changeantes. Laissant de côté la question du prestige, la Russie souhaite un élargissement significatif du Conseil de sécurité basé sur le principe d’une juste proportionnalité – afin que le monde entier soit représenté.

Comme l’ont montré les événements des 18 derniers mois, à l’exception d’une certaine partie (de loin une minorité), la majeure partie du monde n’est pas hostile à la Russie, mais plutôt neutre et concentrée sur ses propres intérêts.

Néanmoins, le ressentiment des États alliés des États-Unis rend le travail diplomatique plus difficile. Mais c’est quand même mieux qu’une impasse.