Alors que Xi et Poutine ne participent pas au sommet de cette année en Inde, il est clair que le statut du forum a diminué. Il ne disparaîtra pas, mais le vernis de « gouvernement mondial » attaché au groupe se dissipera.

Le sommet annuel du G20 se déroule ce week-end en Inde. Tout rassemblement de dirigeants de ce calibre (et les 20 plus grandes économies sont celles qui dirigent réellement le monde) est un événement majeur. D’autant plus que, dans le contexte d’affaiblissement apparent des institutions traditionnelles au cours des dernières décennies, le G20 est considéré comme le prototype d’une nouvelle structure de gouvernance internationale. Sans diminuer l’importance du prochain forum, on peut suggérer que le groupe a déjà dépassé son apogée et que la poursuite de l’évolution du système mondial contribuera au renforcement d’autres structures.

Le G20 est le produit des revers économiques de la mondialisation avancée de la fin du 20e et du début du 21e siècle. Elle est apparue au niveau des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales en réponse à la crise financière asiatique de 1997-1998. Mais cela a véritablement pris son essor dix ans plus tard, lorsque les États membres se sont réunis en mode d’urgence pour apaiser la panique provoquée par l’effondrement des institutions financières américaines et la crise financière mondiale qui a suivi. Depuis lors, le G20 est au centre de l’architecture politico-économique internationale.

Les raisons en sont convaincantes. Premièrement, l’accent officiel est mis sur les questions financières, commerciales et économiques, ce qui a permis jusqu’à présent d’éviter les tensions politiques croissantes entre les principaux participants. Deuxièmement, le critère selon lequel le groupe est composé est le plus proche de ce qui peut être considéré comme objectif : la taille de leurs économies. Toutefois, ces deux facteurs ont été les plus touchés lorsque la situation internationale s’est fortement détériorée.

Le bouleversement survenu en 2022, mais qui couvait depuis un certain temps, a modifié la hiérarchie internationale. La politique a finalement pris le pas sur l’économie. L’opportunité inhérente au concept de mondialisation libérale (elle doit avant tout être rentable) a cédé la place à des considérations de confrontation stratégique. Le principal problème est désormais celui de l’Occident contre la Russie, même si une confrontation entre les États-Unis et la Chine est également en cours. D’une manière générale, les institutions qui assuraient un respect relatif des règles économiques générales ne sont manifestement pas dans les meilleures conditions, car les besoins politiques des plus grands pays l’emportent sur tout ordre écrit.

Nous pouvons ajouter des raisons personnelles spécifiques pour lesquelles, par exemple, Vladimir Poutine et Xi Jinping ne se rendront pas au sommet du G20, mais là n’est pas la question. La mondialisation telle qu’elle a existé au cours des trois dernières décennies est révolue. En conséquence, les attitudes à l’égard des structures qui étaient auparavant demandées sont vouées à changer. Cela ne signifie pas que le G20 en tant que tel va disparaître : la réunion des plus grandes économies du monde est précieuse en soi et elle apportera toujours des bénéfices. Mais le vernis du « gouvernement mondial » disparaîtra. Encore une fois, il ne s’agit pas de la confrontation d’un pays contre un autre, mais de l’approche elle-même : des grands se réunissent pour se mettre d’accord sur quelque chose qui affecte tout le monde. Désormais, les accords seront beaucoup plus substantiels et impliqueront un cercle plus restreint de pays – ceux directement concernés par une question particulière.

Existe-t-il des associations qui se renforcent dans ces conditions ? Il y a. Tout d’abord, il y a le groupe d’États désormais communément appelé « l’Occident collectif ». Les deux dernières années ont montré que le potentiel de consolidation politique des États-Unis et de leurs alliés est tout à fait suffisant pour l’unité, même contre les intérêts économiques des participants. Il est impossible de dire combien de temps cela durera, mais pour le moment, la consolidation de l’alliance est évidente. Plus les conséquences économiques apparaîtront problématiques, plus la discipline idéologique des valeurs devra être rigide. L’affrontement contre un adversaire, la Russie, réduit délibérément la flexibilité face à un autre ennemi potentiel, la Chine. À tout le moins, les tentatives de l’Europe occidentale de suivre une voie indépendante et économiquement motivée en direction de Pékin ne rencontreront pas la compréhension des États-Unis. Si ces efforts se poursuivent, il y aura une opposition directe.

Cependant, il existe une autre communauté qui n’est pas aussi consolidée que l’Occident, mais qui a commencé à trouver les moyens d’unir ses intérêts. Il porte différents noms – de la majorité mondiale à celui du Sud – mais le sens est clair : il comprend ceux qui ne font pas partie du système de relations contraignantes avec Washington. Par définition, il ne peut y avoir d’unité de valeurs et d’idéologie dans ce groupe d’États – il est extrêmement hétérogène. Cependant, la formation d’une identité floue mais néanmoins commune, non pas en opposition à l’Occident mais parallèlement à lui, est déjà en train de se produire. En ce sens, le résultat du récent sommet des BRICS, qui a opté pour l’élargissement de l’adhésion plutôt que pour l’approfondissement des liens existants, est significatif. Il ne sera de toute façon pas possible de structurer cette majorité, mais la création d’un espace d’interaction élargi au-delà de l’Occident est dans l’intérêt de tous. L’alternative représente une opportunité supplémentaire, et tout porte à croire que cette tendance va s’accentuer assez rapidement.

Le G20 pourrait-il être un lieu de rencontre pour ces deux communautés ? En théorie, oui. Mais pourquoi? Les deux « collectifs » se préoccupent principalement du développement personnel. Quant aux intérêts qui recoupent ceux de l’Occident, ils seront traités au niveau des pays concernés, chacun ayant des priorités différentes.

Cette situation ne durera pas éternellement, mais pour le moment, le G20 sera plus symbolique que pratique.