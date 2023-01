La remilitarisation de son deuxième pays le plus peuplé a de profondes conséquences pour l’Europe

Après une période de dur labeur, le gouvernement allemand a accepté de fournir à l’Ukraine des chars Leopard – les siens et ceux en service avec d’autres pays de l’OTAN. Nous laisserons aux experts militaires le soin d’évaluer comment cela affectera les capacités de combat de l’Ukraine et le déroulement des opérations. La question pour nous est qu’est-ce que cela signifie en termes politiques ?

L’Allemagne et la puissance militaire – la combinaison de ces termes a mis de nombreux Européens mal à l’aise pendant au moins un siècle et demi.

La « question allemande », qui renvoie à la place et au rôle de Berlin sur le continent, a conduit à plus d’une occasion à des affrontements militaires majeurs avant les deux guerres mondiales. La Seconde Guerre mondiale semble l’avoir résolu en abolissant l’État allemand unifié et en plaçant ses régions sous contrôle externe.

C’est pourquoi la réunification du pays au tournant des années 1990 a d’abord suscité des réactions prudentes de la part des alliés occidentaux de Bonn, pour qui le souvenir des ambitions d’un plus grand « reich » était encore frais. L’ironie de l’histoire est que c’est Moscou soviétique qui était le plus enthousiasmé par la réunification.

Fait intéressant, les racines de la dangereuse crise actuelle de la sécurité européenne remontent à cette époque. L’idée d’élargir l’OTAN est née dans un contexte de garantie en cas d’unification allemande. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Allemagne de l’Ouest et ses petits voisins pensaient (pas sans raison) que le maintien d’un pays réunifié dans le bloc militaire dirigé par les États-Unis dissuaderait tout désir hypothétique de suivre un jour sa propre voie.

Washington, Londres, Paris et Bonn pensaient que l’Union soviétique s’y opposerait, mais le Kremlin a adopté une approche non conventionnelle et ne s’est pas opposé au maintien de l’Allemagne dans l’OTAN. Il s’est avéré que l’extension de la juridiction du bloc au territoire de l’ex-RDA est devenue un précédent pour tout le reste. Après tout, le principe du droit de chaque État de choisir ses propres membres dans toute association était inscrit dans le cadre idéologique et juridique. Le chemin qui a conduit à la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN n’a pas été instantané, mais il a été simple.

Le pacifisme imposé aux Allemands après la Seconde Guerre mondiale impliquait que l’Allemagne (d’abord uniquement l’Occident, puis l’ensemble) pouvait et devait être un allié modèle au sein du bloc militaire, mais ne jouerait pas un rôle de premier plan. Ce fut le cas après la guerre froide – les opérations en Yougoslavie et en Afghanistan dans lesquelles la Bundeswehr était impliquée n’étaient pas initiées par Berlin, et sa participation était quelque peu réticente.

La position « les temps ont changé » annoncée par le chancelier Olaf Scholz en février 2022 impliquait le début d’une nouvelle ère, et en même temps des investissements majeurs dans la modernisation de la défense étaient promis. Cependant, sur fond d’exaltation générale, notamment d’Europe de l’Est, Berlin a maintenu un rythme tranquille. Ses Alliés ont grommelé, mais jusqu’à un certain point, la plupart d’entre eux ont également essayé d’agir avec une certaine prudence pour ne pas provoquer d’escalade. Depuis l’automne, cependant, toutes les limites semblent avoir été levées – en particulier à Washington et à Londres (Varsovie n’en a jamais eu), mais aussi plus largement : l’objectif de vaincre militairement la Russie a été articulé directement et à tous les niveaux.

Ici, l’Allemagne était confrontée à un choix crucial, dont le plan de chars était une manifestation concrète. Compte tenu de l’état d’esprit qui prévalait dans le bloc occidental, il était immédiatement clair que Berlin ne serait pas en mesure de s’opposer au transfert des chars Leopard. L’accroc était probablement la prise de conscience que la décision de l’Allemagne augmenterait qualitativement son implication dans le conflit et ouvrirait la voie à une nouvelle accumulation d’armements. La prochaine réunion du groupe de contact à Rammstein a déjà été baptisée « aéroportée ». Plus l’équipement envoyé à Kiev est avancé, plus il est probable que ses forces ne seront plus en mesure d’entretenir le matériel militaire.

Si l’on rappelle la ligne droite des conditions de l’unification allemande aux conditions préalables de la crise actuelle, la conclusion est paradoxale.

Il y a 33 ans, l’OTAN était considérée comme la garantie la plus sûre contre une hypothétique résurgence de la belligérance allemande.

Cependant, l’appartenance au bloc est la principale raison de l’implication croissante de Berlin dans un conflit militaire. Du point de vue de l’Occident, il n’y a pas de danger car l’Allemagne n’agit pas de sa propre initiative et s’inscrit dans la tendance générale. Mais c’est dans un sens théorique.

Et la Pologne, ouvertement hostile à l’Allemagne ? Sans parler de la France, dont l’identité historique est largement façonnée par les récits des conséquences du réarmement militaire allemand ? Peut-on parler d’une unité forte et confiante ?

Personne n’ose prédire l’issue de la crise ukrainienne aujourd’hui, il y a trop de circonstances différentes. Mais son impact transformateur sur tous les aspects de la sécurité européenne est indéniable. Les participants immédiats au drame émergeront différemment, et plus l’implication est profonde, plus les changements sont importants. Et tandis que les États-Unis, comme toujours, ont l’avantage de la distance physique et la capacité de répercuter la plupart des coûts sur leurs alliés, la ligne Moscou-Kiev-Varsovie-Berlin-Paris est susceptible de connaître des changements qualitatifs. Et chacun aura sa propre stratégie.

Il n’y a plus aujourd’hui de survivants de ceux qui ont jeté les bases de la « nouvelle Europe », comme on l’appelait dans la Charte de 1990. Il est juste de dire qu’ils auraient été surpris par le résultat.