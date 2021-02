L’Inter Milan se dirigera vers la Fiorentina vendredi avec seulement quelques points derrière le leader du championnat, l’AC Milan. L’équipe d’Antonio Conte est actuellement invaincue en quatre matches de championnat, et maintenant, elle devra commencer à gagner des matches si elle doit dépasser Milan en tête de la Serie A.

La Fiorentina, en revanche, a connu une saison décevante jusqu’à présent. Ils sont 11e en Serie A et ont la deuxième pire attaque. Ils n’ont marqué que 21 buts en 20 matchs de championnat.

Le match de Serie A 2020-21 Fiorentina vs Inter Milan débutera à 01h15 IST.

FIO vs INT Serie A 2020-21, Fiorentina vs Inter Milan: Actualités de l’équipe

La Fiorentina sera sans Gaetano Catrovilli et Nikola Melinkovic, tous deux expulsés lors du match nul 1-1. De plus, les nouvelles recrues Kevin Malcuit et Aleksandr Kokorin sont tous deux mis en doute, car ils sont sans entraînement de match avant le match.

L’Inter Milan de Conte entrera dans le match en mettant également l’accent sur le match retour de la demi-finale de la Coppa Italia contre la Juventus mercredi. Ils recevront un coup de pouce avec l’inclusion d’Achraf Hakimi et de Romelu Lukaku aux côtés de la Fiorentina.

FIO vs INT Serie A 2020-21, Fiorentina vs Inter Milan: diffusion en direct

Le match Fiorentina vs Inter Milan sera diffusé sur les chaînes de télévision Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD, Sony SIX et Sony SIX HD en Inde. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur l’application Sony LIV.

FIO vs INT Serie A 2020-21, Fiorentina vs Inter Milan: Détails du match

Samedi 6 février – 01h15 heure normale de l’Inde (IST) au Stadio Artemio Franchi.

Serie A 2020-21, équipe FIO vs INT Dream11 pour Fiorentina vs Inter Milan

Serie A 2020-21, équipe FIO vs INT Dream11 pour Fiorentina vs Inter Milan Capitaine: Romelu Lukaku

Serie A 2020-21, équipe FIO vs INT Dream11 pour Fiorentina vs Inter Milan Vice capitaine: Franck Ribéry

Serie A 2020-21, équipe FIO vs INT Dream11 pour Fiorentina vs Inter Milan Gardien de but: Samir Handanovic

Serie A 2020-21, équipe FIO vs INT Dream11 pour Fiorentina vs Inter Milan Défenseurs: Lucas Martinez, George Baldock, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij

Serie A 2020-21, équipe FIO vs INT Dream11 pour Fiorentina vs Inter Milan Milieux: Giacomo Bonaventura, Lorenzo Venuti, Roberto Gagliardini, Achraf Hakimi

Serie A 2020-21, équipe FIO vs INT Dream11 pour Fiorentina vs Inter Milan Grévistes: Franck Ribéry, Romelu Lukaku

FIO vs INT, Serie A 2020-21 Composition de départ possible de la Fiorentina contre l’Inter Milan: Bartlomiej Dragowski; Lucas Martinez, allemand Pezzella, Igor; Cristiano Biraghi, Erick Pulgar, Nordin Amrabat, Giacomo Bonaventura, Lorenzo Venuti; Dusan Vlahovic, Franck Ribéry

FIO vs INT, Serie A 2020-21 Composition de départ possible de l’Inter Milan contre la Fiorentina: Samir Handanovic; Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Skriniar; Ivan Perisic, Arturo Vidal, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Achraf Hakimi; Romelu Lukaku, Lautaro Martinez